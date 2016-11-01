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Губерния: 01 ноября 2016

Экономика

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Рост цен на продовольственные товары в регионе ниже общероссийского уровня

Автор: Соб. инф.

В 2016 году рост цен на продовольственные товары в Иркутской области ниже общероссийского уровня. Об этом сообщил руководитель региональной Cлужбы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров. По данным службы, в результате комплекса мероприятий, проведённых правительством региона во взаимодействии с крупнейшими региональными производителями сельскохозяйственной и пищевой продукции и торговыми организациями, в период с января по сентябрь 2016 года на  продовольственном рынке области обеспечено снижение уровня инфляции. 

– По итогам девяти месяцев текущего года рост цен на продовольственные товары в области снизился более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в июле и августе текущего года на продовольственном рынке области наблюдалась дефляция – снижение среднего уровня цен. А в сентябре цены практически не изменились, – отметил Сергей Петров.

По сравнению с началом текущего года в регионе снизились цены на продовольственные товары первой необходимости: яйца куриные (на 20,8%), пшено (на 5,4%), свинину (на 4,4%), рис (на 1,9%), баранину (на 0,8%), плодоовощную группу товаров – картофель, морковь, капусту, лук, огурцы, помидоры и другое (в среднем на 14,8%), фрукты и цитрусовые (на 2,2%). Стабильность цен была характерна для говядины и хлеба социальных сортов. 

Кроме того, Иркутская область по итогам девяти месяцев 2016 года находится в тройке лидеров среди 12 регионов Сибирского федерального округа, имеющих самые низкие показатели роста цен на свинину, баранину, рыбу замороженную, яйца куриные, хлеб ржаной и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов. 

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