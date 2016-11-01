+ добавить комментарий

«Ключевые позиции останутся неизменными»

Стратегия социально-экономического развития области поможет провести «вторую индустриализацию»

Проект Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года рассмотрели на заседании правительства региона под председательством губернатора Иркутской области Сергея Левченко. С июня по октябрь проводилась презентация первого проекта стратегии на публичных площадках региона. Заместитель председателя правительства Антон Логашов, представляя документ, отметил, что до 1 декабря 2016 года он будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской области.

Проект Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года проходит согласование в региональном правительстве Автор фото: Николай БРИЛЬ

По словам Антона Логашова, сейчас проект проходит согласования внутри правительства. В ЗС попадёт вариант, в котором будут учтены замечания, высказанные депутатами на нулевых чтениях. Однако ключевые позиции останутся неизменными. Основной стратегической целью остаётся повышение уровня и качества жизни населения. По прогнозу к 2030 году число жителей региона может сократиться до 2,3 млн человек. Поэтому главным свидетельством успеха будет стабилизация численности населения на уровне 2014 года.

Зампред правительства назвал три основные стратегические задачи, которые регион должен решить. Это обеспечение достойных условий жизни, что включает в себя и качество образования, и доступное жильё, и медицинское обслуживание, и даже такое понятие, как «условия для самореализации молодёжи». Вторая задача – создание условий для работы и бизнеса. В этот пласт входят наука и инновации, повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Третья задача – повышение эффективности государственного и муниципального управления.

Антон Логашов отметил, что при разработке стратегии были учтены планы развития крупных вертикально-интегрированных компаний, промышленных предприятий. Исходя из этого в стратегии выделено 10 ведущих комплексов. Это традиционный топливно-энергетический, основным фактором развития которого остаётся строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». В результате развития комплекса у нас должна появиться газохимическая отрасль, расширится использование газа в промышленности и быту, будут созданы энергетические мощности для обеспечения электроэнергией золотодобывающей промышленности в Бодайбинском районе.

Развитие фармацевтического комплекса должно привести к улучшению качества лекарственных препаратов, расширению производства и разработке аналогов импортных препаратов. Развитие металлургического комплекса предполагает введение в эксплуатацию Тайшетской анодной фабрики, Братского металлургического завода. Основными приоритетами развития машиностроительного комплекса являются обеспечение импортозамещения в авиационной промышленности, интеграция малого и среднего бизнеса в производство сложной машиностроительной продукции.

«Развитие лесопромышленного комплекса невозможно представить без модернизации производства и увеличения глубины переработки», – отметил Антон Логашов. Важными направлениями были названы охрана лесов и минимизация объёмов вырубки. В АПК необходимо обеспечить продовольственную безопас­ность населения и развитие инфраструктуры на селе.

Не забыли и туризм. Для организованного туризма ещё необходимо создать условия «путём строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в целях сохранения экологической системы озера Байкал».

– Всестороннее развитие транспортно-логистического комплекса обеспечит круглогодичный доступ к месторождениям минерально-сырьевых ресурсов, – говорит Антон Логашов. – Перспективным направлением является развитие сети социально-значимых аэропортов.

Обладая крупным научным потенциалом, Иркутская область входит в тройку лидеров СФО. Для укрепления этого положения необходимо решить ряд задач. Принять меры для оттока научных кадров высшей квалификации, привлекать молодёжь к занятиям наукой, развивать и поддерживать инновации. В результате инновационная активность организаций должна повыситься в два раза – с 6 до 12%.

Развитие всей экономики зависит от самочувствия малого и среднего бизнеса. Сегодня этот пласт представляют около 30 тысяч хозяйствующих субъектов, они дают рабочие места для 180 тысяч граждан и производят примерно пятую часть ВРП. Правительство намерено работать над повышением спроса на их продукцию, повышать доступность финансовых ресурсов.

Развитие области основано на сформированных пространственно-индустриальных центрах, расположенных в шести крупнейших городах региона. Для развития отраслевых комплексов было определено шесть опорных территорий. С учётом замечаний депутатов названия этих территорий были изменены. Иркутская опорная территория включает южную часть области до города Саянска и Усть-Ордынский округ. Её специализация – это производство высокотехнологичной продукции, газопереработка и газохимия, фармацевтика и металлургия, сельское хозяйство и химия, добыча и обогащение угля, производство стройматериалов.

Тулунская опорная территория включает западную часть региона, моногород Тулун, Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский, Чунский районы. Здесь будут созданы анодные и алюминиевые производства, лесопереработка, добыча и обогащение редкометальных руд. Усть-Кутская опорная территория включает в себя восточную часть региона, Усть-Кутский, Киренский, Казачинско-Ленский районы. Здесь развернутся газопереработка, газоэнергетика, нефтедобыча, лесопереработка и лесохимия.

В Усть-Илимскую опорную территорию войдёт север региона. Специализацией его будут лесозаготовка и деревообработка, добыча калийных солей, обогащение железной руды, угля, энергетика. Братская опорная территория с центром в Братске включит весь Братский район, на этой базе будут развиваться энергетика, фармацевтика, транспорт, лесопереработка, стройиндустрия, лесопромышленный комплекс. Бодайбинская территория – это Бодайбо, Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы. Здесь будут добывать золото и слюду.

По мнению Антона Логашова, стратегия поможет укрепить экономическую мощь региона и провести так называемую «вторую индустриализацию». Контролировать ход исполнения стратегии планируется при помощи целевых показателей. Их прогнозные значения рассчитаны в двух вариантах. Реалистичный вариант подразумевает сохранение численности населения на уровне 2014 года. Оптимистичный предполагает добиться целевых показателей, установленных федеральными нормативами.

Прогнозируется, что к 2030 году рост ВРП по сравнению с 2014 годом составит 48,9% по реалистичному сценарию. По оптимистичному этот рост составит 81%. При этом ставится задача по увеличению доли обрабатывающих производств в структуре ВРП с 13 до 17%. Одновременно доля добычи полезных ископаемых должна быть снижена с 20 до 17%.

Рост ВРП планируется обеспечить за счёт реализации масштабных проектов, в том числе строительства газохимических предприятий, освоения крупнейших месторождений, расширения БАМа, Транссиба, трубопроводной системы ВСТО, создания новых генерирующих мощностей в энергетике.

Конкретные мероприятия, направленные на достижение целей объёмного документа, будут предусмотрены в плане мероприятий по реализации стратегии. Чтобы общественность тоже могла контролировать ход процесса, планируется создать межведомственную комиссию. «Стратегия будет жёстко связана со всеми действующими госпрограммами, – отметил Логашов. – Мы будем создавать новые точки роста, инвестпроекты, повышать конкурентоспособность региональной экономики, на это мы сделали упор в нашей стратегии».