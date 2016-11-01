+ добавить комментарий

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Областной центр предлагает передать ему дополнительно 3% налоговых сборов по НДФЛ

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Более миллиарда рублей получит дополнительно в казну Иркутск, если Законодательное Собрание Иркутской области поддержит инициативу мэра города Дмитрия Бердникова о передаче части налоговых сборов с регионального на муниципальный уровень. На прошлой неделе Дума и Общественная палата Иркутска одобрили предложение градоначальника. В первую очередь это относится к налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Сегодня в бюджеты городских округов отчисляется 11,5% НДФЛ и 26,5% от того же вида налога, уплачиваемого иностранными гражданами на территории РФ. Дмитрий Бердников предлагает увеличить отчисления на 3%.

Расширить границы бюджетных доходов

26 октября депутаты Думы Иркутска одобрили инициативу мэра Дмитрия Бердникова о передаче на муниципальный уровень части налоговых сборов. Градоначальник внёс в Заксобрание 24-25 октября сразу два законопроекта, касающихся увеличения налоговой базы городских округов. Два вносят изменения в региональный закон

«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». Третий законопроект предлагает изменения в отдельные законы Иркутской области и касается управления земельными участками, собственность на которые не разграничена.

Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, в первую очередь предлагается увеличить долю отчислений НДФЛ для городских округов. Сегодня бюджет Иркутска получает 11,5% от сборов НДФЛ на данной территории и 26,5% сборов по НДФЛ, уплачиваемому иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при работе на территории РФ на основании патента. Для того чтобы покрыть нужды областного центра, необходимо увеличить долю по этим двум сборам на 3%. Валиулина отметила, что крупные города Сибирского федерального округа получают 30 и более процентов от сборов НДФЛ. Таким образом, отчисления по НДФЛ в пользу городских округов увеличиваются до14,5 и 29,5%.

Альфия Валиулина сообщила, что с 1 января 2018 года правительство региона планирует отчислять муниципалитетам 25% налоговых сборов, взимаемых с предпринимателей по упрощённой системе налогообложения с соответствующей территории. Между тем мэрия предлагает уже с 2017 года ввести эти изменения. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, это необходимо «в целях увеличения доходной базы бюджетов городских округов и улучшения их финансового состояния уже в следующем году, учитывая несбалансированность бюджетов, рост муниципального долга, недостаточность финансовых ресурсов на решение вопросов местного значения, в том числе на выполнение обязательств, связанных с реализацией майских указов президента РФ».

Предлагаемые изменения позволят увеличить доходную часть городской казны более чем на 1 млрд рублей. По мнению Дмитрия Бердникова, это поможет сбалансировать городской бюджет, поскольку при нынешних финансовых объёмах расходы превалируют над доходами.

Ещё одна инициатива мэра касается возвращения городу полномочий по распоряжению землёй, собственность на которую не разграничена. Согласно Федеральному закону «О введении в действие Земельного кодекса РФ», земельными участками, собственность на которые не разграничена, распоряжается муниципалитет, на территории которого они расположены. Однако законом Иркутской области 2006 года «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» и законом 2014 года «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований и правительством Иркутской области» было установлено, что распоряжение такими земельным участками на территории Иркутска закреплено за правительством региона.

Мэр указывает на ряд проблем, возникших при реализации такой системы управления. Правительство предоставляло земли под индивидуальную жилую застройку без учёта того, как будут развиваться городская инфраструктура и строиться новые кварталы. В качестве примера Бердников приводит микрорайоны Славный, Лесной, посёлок Боково, жители которых постоянно жалуются на нехватку социальных объектов, необходимость постройки дорог, благоустройства территории. В достаточной мере комплексно проработать вопросы землеотвода под подобные объекты, включить их в общую схему развития городской территории может только муниципалитет, полагают иркутские власти.

Схема земельного контроля

Дмитрий Бердников считает, что в существующей системе управления нет надлежащего контроля за рациональным использованием земельных участков на территории Иркутска со стороны регионального министерства имущественных отношений. В 2015 году мэрией Иркутска было выявлено более 20 земельных участков, вовлечённых в оборот незаконным образом, что нанесло ущерб бюджету города и нарушило интересы правительства Иркутской области. Мэрия обращалась в минимущество с требованием разрешить эту ситуацию, однако вопросы остались без ответа.

Кроме того, на областном уровне не принят правовой акт, регламентирующий снос или перенос самовольных строений, построенных на участках земли, собственность на которые не разграничена. В результате мэрия, не имея никаких полномочий, наблюдает постоянный рост самовольных строений. Проблема есть и в утверждении схем, согласовании межевых планов.

Кроме того, Бердников напомнил о статье 62 Земельного кодекса РФ, согласно которой доходы от передачи в аренду земельных участков на территории городских округов, собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков в 100-процентном размере должны поступать в муниципальную казну. Это означает, что с 1 января 2014 года единственным выгодополучателем является администрация Иркутска. Для правительства Иркутской области в тех же условиях договоры аренды безвозмездны.

В результате правительство несёт затраты по оформлению бумаг, работы с участками, а выгоды никакой не получает. При вёрстке бюджета на 2014 год прогнозные доходы по аренде указанных земельных участков для Иркутска составили более 473 млн рублей, в том числе тех, администратором доходов по которым является минимущество – более 200 млн рублей . В 2015 году – 512,8 млн рублей и 215 млн рублей, соответственно, прогнозный план на 2016 год – 429 млн рублей. При этом динамика поступления доходов для муниципалитета неутешительна. В 2015 году в доход Иркутска поступило 399 млн рублей за сдачу в аренду участков, собственность на которые не разграничена, или 77,8% от плана. По данным за 9 месяцев 2016 года, сборы чуть превысили 61% от плана. Кроме того, по данным на июль 2016 года, более 70 млн рублей – это долги арендаторов, и в последний год имеется динамика на увеличение задолженности. Однако минимущество отказалось от предложения мэрии по привлечению местных властей в качестве третьего лица при оформлении исковых заявлений о взыскании долгов.

Бердников считает, что Земельный кодекс РФ имеет прямое указание на возможность управления муниципалитетом такими земельными участками. «Органы местного управления города Иркутска способны более оперативно и без дополнительных административных процедур обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства в области земельных отношений», – заявил мэр в пояснительной записке к законопроекту. Он считает, что это улучшит собираемость доходов, повысит инвестиционную привлекательность территории, создаст дополнительные точки роста областного центра.

Депутаты Думы направили обращение к коллегам из Законодательного Собрания с просьбой поддержать инициативу мэра Иркутска. Одобрила инициативу мэра и Общественная палата города.

«Идея здравому смыслу не противоречит»

Мэр напомнил о статье 62 Земельного кодекса РФ, согласно которой доходы от передачи в аренду земельных участков на территории городских округов, собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды у Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Депутат ЗС Алексей Козюра сообщил, что в парламенте сейчас идёт активное обсуждение законопроектов, внесённых Дмитрием Бердниковым. «Естественно, сегодня сложно прогнозировать будущее этих инициатив, – сказал он. – Но регламент гласит, что мы в обязательном порядке должны рассмотреть внесённые законопроекты в установленные сроки и по установленным процедурам. Могу сказать: инициативы мэра Иркутска небезынтересны прежде всего тем, что дают больше возможностей развития городским округам и муниципальным районам (в последнем случае – по теме упрощённой системы налогообложения для предпринимателей)».

По мнению депутата, перевод «упрощёнки» полностью на областной уровень лишит муниципалитеты стимула для более эффективного его сбора. Поэтому возвращение этих сборов в муниципалитеты более чем актуально.

– Считаю неверным говорить о том, что при этом что-то недополучит областной бюджет, поскольку деньги не исчезают, они остаются в регионе, лишь попадут напрямую в муниципалитеты и послужат их развитию, – отметил Алексей Козюра. – То же самое с законопроектом по передаче полномочий на землю, собственность на которую не разграничена. Нельзя смотреть на законопроект как на документ, дающий мэру дополнительные полномочия. Это абсолютно неполитический шаг. Сегодня система построена так, что город фактически не распоряжается этим видом земельных участков, что рождает многочисленные проблемы как с выделением оных, так и с инфраструктурой. Безусловно, закон этот нуждается в доработке и коррекции, но сама идея здравому смыслу не противоречит.

У губернатора есть 30 дней, чтобы отреагировать на инициативы мэра Иркутска. Пока не определились со своим отношением к законопроектам парламентские коммунисты. «Я не готов чётко сказать, как мы будем реагировать на проекты законов, поскольку на фракции это не обсуждалось», – сказал депутат ЗС Сергей Бренюк.

Между тем, как показывает практика, даже в случае отрицательного отзыва главы области на проекты законов ЗС вправе их принять, поскольку инициативы не противоречат федеральному законодательству, не несут за собой дополнительные нагрузки бюджета. Безусловно, у губернатора остаётся право вето, однако это уже радикальное развитие событий, которое не выгодно никому. Источник в Заксобрании сообщил, что не исключена внеочередная ноябрьская сессия ЗС, поскольку законопроекты касаются существенного перераспределения средств между бюджетами, а значит, должны быть рассмотрены перед вёрсткой областного бюджета на следующий год.