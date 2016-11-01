+ добавить комментарий

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Конкурент: 01 ноября 2016

Экономика

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Стимул для роста

В регионе создаётся Фонд развития промышленности

Автор: Мария Серебрянникова

Решение о создании Фонда развития промышленности Иркутской области (ФРП) было принято на заседании правительства региона, которое прошло под председательством губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Проекты, которые станут резидентами фонда, смогут привлечь от 20 до 100 млн рублей кредитных ресурсов под низкий процент. Региону эта структура интересна тем, что позволяет привлечь федеральное софинансирование в региональную экономику. На 30% областных можно привлечь 70% федеральных ресурсов.

Аналогичный фонд развития промышленности уже существует на уровне федерации. В 2014 году была принята норма федерального закона «О развитии промышленности»,  предусматривающая создание региональных  ФРП. Приангарье не является пионером на пути создания финансовой структуры. Фонды развития промышленности созданы уже в 11 регионах России. 

«Для чего создаётся фонд? – задала членам правительства риторический вопрос министр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина. – Во-первых, он позволит осуществлять на территории области финансирование проектов предприятий обрабатывающей промышленности. Во-вторых – даст возможность привлекать федеральные ресурсы». 

Кредиты от 20 до 100 млн рублей  будут выдаваться по ставке 5%. При этом 70% самого тела кредита будет составлять федеральное финансирование, а 30% – региональное. «Фонд создаётся для стимулирования региональной экономики и должен способствовать наращиванию импортозамещающего потенциала, повышать доступность государственного финансирования для малого и среднего предпринимательства», – говорит Оксана Тетерина. 

Губернатором региона уже утверждена дорожная карта по созданию фонда. Она, в частности, предусматривает, что учредителями фонда выступят министерство экономического развития Приангарья совместно с Корпорацией развития Иркутской области (КРИО). Порядок формирования новой структуры одобрен федеральным фондом развития промышленности, совместно с которым регион будет осуществлять финансирование конкретных разработок. Уже подготовлен проект распорядительного акта, который находится на рассмотрении членов правительства. 

Схему работы фонда представил новый генеральный директор КРИО Анатолий Коляда. Он объяснил, что ФРП создаётся как некоммерческая организация. Возможны два варианта участия в её работе Корпорации развития Иркутской области. «И оба они будут использоваться», – добавил Коляда. Первый – это целевой взнос на содержание и ведение уставной деятельности. Особенность этой формы участия в том, что взнос от имени корпорации будет безвозмездным и безвозвратным. Сумма будет ограничена рамками нераспределённой, чистой прибыли КРИО. 

Второй вариант, который также будет использован, – льготный заём от КРИО под конкретный проект. «В случае появления конкретного проекта, одобренного федеральным и региональным ФРП, ему может быть предоставлено льготное финансирование», – говорит Анатолий Коляда. – Эти средства являются возвратными, возможная сумма займа ограничена только величиной активов самой корпорации. При этом не исключается возможность финансирования ФРП за счёт областного бюджета». 

В тех регионах, где подобные фонды уже созданы, они показали свою востребованность, ведь привлечь займы под 5% годовых в банках попросту невозможно. Надзорным органом фонда станет попечительский совет, в состав которого войдут представители КРИО и мин­экономразвития региона. Главным органом управления ФРП станет  коллегиальный совет. Именно он будет принимать все нормативные документы и  решения о поддержке конкретных проектов. В состав совета могут входить представители федерального фонда, куратор – заместитель председателя правительства региона, представители Законодательного Собрания. Фонд подлежит обязательному ежегодному  аудиту. 

Всю документацию, касающуюся конкретных проектов, предприниматели могут подать через личный кабинет на сайте федерального фонда. Там дан  список документов, установлены сроки и регламент. «Никаких спорных моментов относительно документов не должно быть, – считает Анатолий Коляда. – На региональном уровне проводятся экспресс-оценка заявки, входная экспертиза и комплексная экспертиза проекта. Следует отметить, что последняя включает в себя научную, финансово-технологическую, правовую  экспертизы и является довольно сложной и трудоёмкой».

Если и региональный, и федеральный ФРП выносят положительный вердикт проекту, наступает следующий этап и подписывается трёхсторонний договор займа. После этого заёмные средства фонда перечисляются на специальный расчётный счёт. Это необходимо для особого учёта потраченных средств. Расходовать их можно только по согласованию с фондом. Региональный фонд контролирует и мониторит весь процесс и представляет на уровень федерации отчёт о ходе реализации проекта. 

На территории региона три предприятия уже получили займы федерального фонда развития промышленности. Например, «Фармасинтез» получил финансирование в размере 300 млн рублей. Ещё двум предприятия предоставлены хорошие субсидии на компенсацию своих расходов на покупку оборудования.  Кроме всего прочего, ФРП станет консультационным центром, в котором предприниматели смогут получить полную информацию о существующих мерах господдержки.

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