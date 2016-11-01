+ добавить комментарий

Льготы в рассрочку

Иркутская мэрия ищет средства для финансирования безлимитного ЕСПБ для льготников

Автор: Мария ПАНАРИНА

С 1 ноября иркутяне смогут пользоваться льготным проездным билетом без ограничений. Такое решение на прошлой неделе принял мэр города Дмитрий Бердников. Однако точный механизм финансирования этого нововведения пока не найден.

В прошлую среду иркутские льготники вышли на улицу с требованием уволить министра областного правительства и снять лимит на льготные поездки Автор фото: Николай БРИЛЬ

В прошлую среду, 26 октября, активисты «Справедливой России» и ЛДПР вместе со студентами и пенсионерами вышли на митинг против ограничения количества проездов по единому социальному проездному билету (ЕСПБ). Собравшиеся требовали отставки действующего министра социального развития и призывали подписать петицию против постановления правительства Иркутской области, определяющего лимит льготных поездок в городском общественном транспорте. Напомним, их ограничили 30 поездками.

На следующий день Дмитрий Бердников выступил с заявлением о том, что в течение следующего месяца и в дальнейшем иркутяне, которые пользуются льготным проездом, могут совершать больше 30 поездок – лимита, установленного минсоцразвития Иркутской области.

– Считаю неприемлемыми в сложных экономических условиях разговоры о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Людям сейчас тяжело, и мы должны их поддерживать, а не создавать дополнительные трудности. Несмотря на то что и в транспортных предприятиях ситуация сложная, перекладывать на плечи людей содержание транспортников мы не будем, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

В пресс-службе городской администрации нас заверили, что первое время финансировать сверхлимитные льготные поездки будут транспортные предприятия города Иркутска. Но в приёмной МУП «Иркутскавтотранс» нам сообщили, что никакой информации, подтверждающей это, ни от мэра, ни от комитета городского обустройства на предприятие пока не поступало.

Мэр принял нововведение с расчётом на то, что в следующем году Иркутск получит больше налоговых отчислений в городской бюджет. Предполагается, что этими деньгами администрация сможет рассчитаться с транспортными предприятиями за сверхлимитный проезд льготников в последние месяцы 2016 года и будущие поездки 2017 года.

– Я внёс в Законодательное Собрание Иркутской области несколько законопроектов, меняющих механизм налоговых отчислений в бюджет нашего города в сторону увеличения. Если депутаты поддержат инициативы, Иркутск получит дополнительные доходы, которые мы сможем направить в том числе на поддержку городского транспорта, на субсидирование проезда льготных категорий граждан, – пояснил Дмитрий Бердников.

Кто будет оплачивать безлимитный проезд льготников в Иркутске, если депутаты Законодательного Собрания не поддержат эти законопроекты, пока неясно. Но возмущения и жалобы горожан по поводу ограничения количества проездов по ЕСПБ утихли.

– Мне продолжают поступать письменные жалобы и звонки от жителей Усть-Илимского района, Братска, Ангарска и Усолья-Сибирского, но иркутяне больше не беспокоятся, – говорит уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин. Мэрия публично заявила, что ограничений больше не будет. Гражданам безразлично, за чьи средства обеспечиваются их права.

Напомним, что в начале октября Валерий Лукин направил прокурору Иркутской области письмо с просьбой дать региональному постановлению, ограничивающему количество бесплатных поездок, правовую оценку. Ответ он ещё не получил.