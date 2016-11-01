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Конкурент: 01 ноября 2016

Экономика

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У «Петромира» новый хозяин

Автор: По материалам РБК

Геннадий Тимченко продал 50% компании «Петромир», обладающей лицензией на Ангаро-Ленское газовое месторождение. Покупателем стал «АМК Холдинг» Александра Кропоткина, об участии которого в нефтегазовых проектах ранее не было известно, сообщает РБК.

У компании «Петромир», владеющей лицензией на месторождение в Иркутской области  с запасом 1,273 трлн куб. м газа, в прошлую пятницу, 28 октября, сменились владельцы, следует из базы «СПАРК-Интерфакс».

С апреля 2010 года она полностью принадлежала британской Petromir (UK) Limited, 50% которой было у Volga Group Геннадия Тимченко, а вторая половина – у бизнесмена из Башкирии Анатолия Оружева, писали «Ведомости». Но с 28 октября 99,99% «Петромира» перешли компании «АМК Холдинг», а ещё 0,01% – Александру Кропоткину.

«Volga Group не является акционером компании «Петромир». Доля в компании была продана. Сделка завершилась на прошлой неделе», – подтвердил «Интерфаксу» представитель Volga Group. По его словам, для группы этот актив не был «профильным» и она вела переговоры с «рядом инвесторов». «Вышли из актива на хороших условиях», — добавил он, не уточнив деталей. 

Сам «АМК Холдинг», учреждённый только 12 сентября 2016 года, на 100% принадлежит Кропоткину, говорится в справке «СПАРК-Интерфакс», в качестве сферы его деятельности указано «управление холдинг-компаниями». Кропоткин ответил на звонок РБК, но не смог оперативно прокомментировать ситуацию. Ранее не было известно о его участии в нефтегазовом бизнесе.

Кропоткин родился в 1961 году, окончил Государственную морскую академию имени Макарова (ЛВИМУ) по специальности «инженер», получил степень MBA в Открытом университете Великобритании (OUBS), с 2012 года работал в ОМЗ директором по логистике, а затем советником гендиректора, говорится в материалах «Уралмашзавода» (входит в ОМЗ). С сентября 2012 года до января 2015 года Кропоткин входил в правление «Уралмашзавода», следует из отчёта компании за первый квартал 2015 года. О дальнейшем месте его работы неизвестно.

«Петромир», который был создан известным шахматистом Анатолием Карповым, в 2004 году прославился тем, что принадлежащее компании Ангаро-Ленское месторождение было названо «второй Ковыктой», – по аналогии с расположенным рядом Ковыктинским месторождением, с которого «Газпром» планирует поставлять сырьё в Китай по строящемуся газопроводу «Сила Сибири».

По данным сайта «Петромира», инвестиции, связанные с открытием Ангаро-Ленского месторождения и Левобережного месторождения, также расположенного в Иркутской области, составили 200 млн долларов. А капитализацию всей компании «Ренессанс Капитал» и Ernst&Young в 2011 году оценили в 1,4 млрд долларов, говорится на этом сайте.

 

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