+ добавить комментарий

Валерий Труфанов: «Тele2 – наш осознанный выбор»

Президент группы компаний «Радиан» рассказал о сотрудничестве с мобильным оператором

Автор: Елена ЛИСОВСКАЯ

Мобильная связь должна быть недорогой, качественной и доступной в разных регионах России, уверен президент группы компаний «Радиан» Валерий Труфанов. Всем этим требованиям отвечает давний партнёр «Радиана» – мобильный оператор Tele2. Сейчас практически все сотрудники «Радиана» пользуются корпоративной мобильной связью – причём не только в Иркутской области, но и за её пределами. Ведь группа компаний работает с заказчиками по всей России – от Москвы до Сахалина. Строительство объектов ведётся на территории от Урала до Дальнего Востока.

«Почти все сотрудники нашей компании пользуются корпоративной мобильной связью», – рассказал Валерий Труфанов Автор фото: Фото предоставлено группой компаний «Радиан»

В нынешнем году группа компаний «Радиан» отметила своё 46-летие. История холдинга началась с завода по производству резисторов, который и получил имя «Радиан». Он был крупнейшим за Уралом и самым восточным предприятием в СССР по электронной промышленности. Предприятие сумело пережить нестабильные 1990-е годы, создать эффективную команду и диверсифицировать бизнес. Сейчас группа компаний «Радиан» реализует «под ключ» промышленные и энергетические проекты от Урала до Дальнего Востока.

«Почти все наши сотрудники, за исключением вспомогательного персонала, пользуются корпоративной мобильной связью, – рассказал нашему корреспонденту президент группы компаний «Радиан» Валерий Труфанов. – Мы инжиниринговая компания, которая занимается проектированием, строительством и комплектацией энергетических объектов, расположенных в самых разных территориях: в Усть-Кутском районе (объекты «Иркутской нефтяной компании»), на Сахалине, в Республике Саха (Якутия) и многих других. В нынешнем году началось сотрудничество с холдингом «Вертолёты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») по производству электрощитовой продукции для Улан-Удэнского авиационного завода».

Широкая география присутствия группы компаний «Радиан» – строительство объектов ведётся на территории от Урала до Дальнего Востока – объясняет определённые требования к оператору корпоративной связи. «Связь должна быть недорогой, качественной, доступной в разных регионах. Важно, чтобы нас было хорошо слышно на Байкале, в Монголии, по всей России, – рассказал Валерий Труфанов. – Когда наши сотрудники отправляются в командировки по России, им не приходится подключаться к другому оператору. Это очень удобно. Если речь идёт о поездках за границу, мы всё равно предпочитаем предложения Тele2 и не прибегаем к услугам других компаний».

Корпоративный тариф группы компаний «Радиан» – «Гамма». Он предполагает звонки без ограничений внутри компании, 500 минут для звонков на все номера Иркутской области и остальных регионов России, входящие вызовы без ограничений в поездках по всей стране. В абонентскую плату размером 300 рублей также включено 500 SMS и 5 Гб мобильного интернет-трафика. Важно и то, что тариф даёт возможность чувствовать себя как дома даже за пределами Иркутской области за счёт сохранения цен домашнего региона по всей России. Сейчас сотрудники группы компаний «Радиан» рассматривают возможность подключить по выгодным ценам к корпоративному тарифу своих родственников.

В качестве конкурентного преимущества Тele2 президент группы компаний отметил гибкую систему работы с корпоративными клиентами, внимательность и компетентность персонала. «Наш персональный менеджер работает по принципу «одного окна», то есть решает все наши вопросы начиная с заключения договора и заканчивая восстановлением SIM-карты в случае утери телефонного аппарата. Кроме того, он постоянно даёт рекомендации по оптимизации затрат на сотовую связь», – рассказал наш собеседник.

«В нынешних условиях на первый план выходят эффективность, обоснованность любых затрат, соотношение цены и качества, – уверен Валерий Труфанов. – И поэтому свой выбор мы всегда делаем осознанно – на основе анализа всего рынка. Если мы выбрали того или иного поставщика услуг, значит, он обладает определёнными конкурентными преимуществами. Это же относится и к компании Тele2 – партнёр устраивает нас по всем параметрам. Работать с ним – наше осознанное решение».