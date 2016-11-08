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Восточно-Сибирская правда
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Кредит вне конкурса
Сбербанк России откроет ПАО «Иркутскэнерго» кредитную линию на 3 млрд рублей, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Ставка по кредиту составит 10,35%, средства привлекаются на 3 года. Согласно протоколу, Сбербанк стал единственным участником объявленного в октябре тендера «Иркутскэнерго» на привлечение средств. Конкурсная комиссия признала процедуру запроса предложений несостоявшейся, но рекомендовала заключить договор с единственным участником тендера.
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