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Восточно-Сибирская правда
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«Верхнечонскнефтегаз» снизил выручку более чем на 40%
Чистая прибыль ПАО «Верхнечонскнефтегаз» за январь–сентябрь текущего года снизилась по РСБУ на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 31,236 млрд руб. Об этом говорится в отчёте компании.
Выручка компании составила 93,081 млрд руб. за отчётный период, что на 41,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
ПАО «Верхнечонскнефтегаз» утверждено в качестве оператора по геологическому изучению 10 лицензионных участков «Роснефти», расположенных в Иркутской области. По итогам 2015 года добыча «ВЧНГ» составила более 8,6 млн тонн нефти.
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