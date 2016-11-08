«Верхнечонскнефтегаз» снизил выручку более чем на 40%

Автор: ИА «Сибирские новости»

Чистая прибыль ПАО «Верхнечонскнефтегаз» за январь–сентябрь текущего года снизилась по РСБУ на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 31,236 млрд руб. Об этом говорится в отчёте компании.

Выручка компании составила 93,081 млрд руб. за отчётный период, что на 41,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

ПАО «Верхнечонскнефтегаз» утверждено в качестве оператора по геологическому изучению 10 лицензионных участков «Роснефти», расположенных в Иркутской области. По итогам 2015 года добыча «ВЧНГ» составила более 8,6 млн тонн нефти.