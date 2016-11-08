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Восточно-Сибирская правда
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Байкальское управление Росприроднадзора будет базироваться в Иркутске
Росприроднадзор утвердил положение о Байкальском управлении Росприроднадзора. Базироваться оно будет в Иркутске. Обособленные структурные подразделения также будут созданы в Улан-Удэ и Нижнеангарске (Бурятия). Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 3 ноября 2016 года, в ведении Байкальского управления ведомства будет находиться центральная экологическая зона Байкальской природной территории. Ранее надзорные функции по центральной экологической зоне Байкала были разделены между территориальными управлениями Иркутской области и Бурятии.
Подчиняться Байкальское управление будет центральному аппарату Росприроднадзора и департаменту Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу.
Центральная экологическая зона Байкальской природной территории имеет площадь 89,165 тыс. кв. км (в том числе акватория Байкала – 31,5 кв. км), на её территории проживает почти 130 тыс. человек в 159 населённых пунктах. Непосредственно к побережью Байкала примыкают 10 особо охраняемых природных территорий – в том числе три заповедника, два национальных парка, пять заказников. На территории ЦЭЗ действует ряд запретов на строительство зданий и промышленных объектов, утилизацию отходов, вырубку леса, добычу полезных ископаемых и др.
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