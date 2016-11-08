+ добавить комментарий

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Конкурент: 08 ноября 2016

Экономика

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«Выгодный и удобный помощник для нашего бизнеса»

В АО «Иргиредмет» рассказали, почему сотрудничают с Тele2

Автор: Елена Давыдова

«Гибкая система работы с корпоративными клиентами, внимательный персонал, удобные тарифы, возможность работать в сетях других операторов без изменения цены за услуги связи. Всё это делает Тele2 выгодным и удобным помощником для нашего бизнеса, – говорит заместитель генерального директора по экономике и развитию АО «Иргиредмет» Алексей Немокаев. – Специфика работы компании заключается в широкой географии командировок сотрудников не только по России, но и за рубежом. Поэтому особое значение уделяется стоимости услуг связи в роуминге».

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«Наши сотрудники ездят в командировки не только по России, но и за рубеж. Поэтому особое значение уделяется стоимости роуминга», – отметил Алексей Немокаев
Автор фото: фото предоставлено пресс-службой АО «Иргиредмет»

– Алексей Альфредович, что сейчас представляет собой АО «Иргиредмет»? 

– Наша компания – Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов – это комплексный, динамично развивающийся инжиниринговый центр. В активе – успешная работа на сотнях российских и зарубежных месторождений драгоценных, редких и цветных металлов и алмазов; десятки спроектированных, запущенных в эксплуатацию и реконструированных предприятий; сотни изданных научных трудов и внедрённых изобретений. 

Мы следим за новейшими научными и техническими достижениями в отрасли, сами участвуем в их разработке и совершенствовании, поэтому можем предложить наиболее современные технологии и предоставить услуги, которые удовлетворяют постоянно возрастающие потребности наших клиентов. Мы открыты в деловых отношениях с партнёрами и клиентами, гибко реагируем на их запросы и предлагаем оптимальные решения возникающих проблем. 

Ключевой ресурс в нашей работе – это кадры. У нас работает команда компетентных специалистов, нацеленных на достижение высоких позиций в отрасли. Это люди разных возрастов, разного жизненного и производственного опыта. Постоянная забота о сотрудниках, улучшение условий труда, повышение их квалификации всегда были у нас в приоритете. Ну и, конечно, в работе нам помогают наши партнёры, одним из которых и является мобильный оператор Теle2. 

– Какая часть сотрудников вашей компании пользуется корпоративной мобильной связью Tele2? 

– Порядка половины наших сотрудников пользуются этой корпоративной сотовой связью. Расходы на неё не самые глобальные в нашей структуре затрат, но достаточные, чтобы на них обратить внимание. Ведь специфика работы в компании состоит в широкой географии командировок сотрудников: это не только Иркутская область, но и Красноярский край, Хакасия, Челябинская область, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Магаданская область, Камчатка и другие регионы, где есть золото. Не надо забывать о Москве, где решаются основные финансовые вопросы, а также о зарубежных странах, где находятся наши партнёры или проводятся международные конференции. 

– Какие преимущества сотового оператора вы считаете наиболее важными? 

– Возможность предоставить нам качественные услуги связи не только в России, но и за рубежом. При этом мобильный оператор должен быть достаточно гибким и подстраиваться под наши потребности: например, наши сотрудники могут целый год работать в Узбекистане, а потом вернуться в Россию. Нам важно, чтобы мы могли воспользоваться подобными индивидуальными тарифами услуг связи даже через несколько лет – до следующего пика контрактов в этой стране. Нам очень приятно, что компания Тele2 сохранила для нас индивидуальные тарифы для работы с предприятиями КНР, с которыми мы начали сотрудничество по поставкам оборудования на золотодобывающие предприятия ещё в 1990-е годы. 

– За что ещё вы цените своего мобильного оператора? 

– Гибкая система работы с корпоративными клиентами, внимательный персонал, удобные тарифы, возможность работать в сетях других операторов без изменения цены за услуги связи. Всё это делает Тele2 выгодным и удобным помощником для нашего бизнеса. Услуга «Разговоры без границ» даёт возможность удешевлять стоимость разговоров за пределами РФ, услуга «Везде ноль» – по России. Но особенно хочется отметить тарифный план из новой линейки «Гамма» и услугу «По всей стране», которая даёт нам возможность пользоваться связью по ценам домашнего региона даже в поездках по России. 

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