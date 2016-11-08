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08 ноября 2016

Экономика

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Сотрудники АО «ССК» получили награду от заказчика

 № 1 из 1

 Буровая бригада мастера Сергея Владимировича Танкова была отмечена компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД), совместного предприятия концерна «Шелл» и ПАО «Газпром нефть», за достижение показателя «3 года работы без травматизма с временной утратой трудоспособности». В торжественной обстановке на Салымской группе месторождений сотрудникам ССК вручены почетный диплом и памятные подарки.

Эта награда за качественную и безопасную работу далеко не единственная – с самого начала работы на Салымском нефтепромысле сотрудники ССК не раз удостаивались признания СПД за высокие стандарты в области промышленной безопасности, а также активное участие в формировании культуры безопасного производства.

Работа без травматизма и происшествий – основополагающая цель на протяжении многих лет сотрудничества ССК и СПД. Кратко эта цель выражена в слогане «Цель – ноль», т.е. ноль происшествий, связанных с причинением ущерба здоровью и окружающей среде.

Стандарты СПД в области промышленной безопасности и охраны труда в равной мере распространяются как на сотрудников компании, так и на сотрудников подрядных организаций.

В СПД действует система материального и морального стимулирования, поощряющая безопасное проведение работ, а также система дисциплинарных мер и штрафов за нарушение правил безопасности.

АО «ССК», обладающая сбалансированным портфелем услуг, предлагает полный спектр нефтесервисных работ. На долю ССК приходится около 8% общероссийского объема пробуренных метров в год: более 1,5 млн м поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, более 3200 текущих и капитальных ремонтов скважин. Ежегодно инвестируя в среднем 11% выручки, ССК является 2-й компанией в отрасли по удельным объемам инвестиций.

    
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