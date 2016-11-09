Альфа-Банк запускает онлайн-регистрацию бизнеса в Иркутске

С 14 ноября 2016 года сервис по онлайн-регистрации бизнеса (Reg-alfabank.ru) станет доступен для начинающих предпринимателей во всех городах присутствия Альфа-Банка. С июня 2016 года сервисом могли воспользоваться жители Москвы и Московской области.

Сервис позволяет всего за 15 минут (бесплатно при открытии расчетного счета в Альфа-Банке) подготовить полный комплект документов для регистрации ИП или ООО При условии, что у общества с ограниченной ответственностью один учредитель, выпустить квалифицированную электронную подпись и подать документы в Федеральную налоговую службу, не выходя из дома и потратив, в общей сложности, не более часа. Встречу с представителем банка для идентификации личности можно назначить в удобном месте и в удобное время. Для действующих клиентов, оплативших госпошлину при помощи карты банка, встреча с представителем банка не потребуется.

Уже сейчас более 50% пользователей сервиса после подготовки документов продолжают процесс регистрации онлайн. На старте проекта этот показатель составлял 21%.

«К концу 1-го квартала 2017 года мы рассчитываем, что доля пользователей сервиса, выбравших вариант онлайн регистрации достигнет 90%. Значимость временного ресурса возрастает с каждым днем, мы прекрасно это понимаем и предлагаем предпринимателям практические решения, которые снимут с них лишнюю «головную боль» и позволят заниматься непосредственно бизнесом" – отметил Денис Осин, руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка.

«Удаленная регистрация ИП или ООО, с помощью нашего сервиса, позволит экономить не только время, но и деньги – нет необходимости в услугах нотариуса или юриста, а это примерно 5 тысяч руб. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше пользователей регистрировали бизнес онлайн».– добавил Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске.

Подготовка документов и выпуск квалифицированной электронной подписи максимально упрощены.

«При выборе кодов видов деятельности компании достаточно указать направление («кафе», «ремонт» и т. д.). На всех этапах документы проходят многократные проверки, что позволяет практически полностью избежать ошибок и отказов в регистрации по причине некорректного оформления. Все необходимые формы можно заполнить с мобильного устройства. Сервис позволяет быстро справиться с регистрацией нового бизнеса даже тем, кто делает это первый раз. Новые возможности стали доступны благодаря уникальному технологичному решению Альфа-Банка и наших партнеров: компаний «Калуга Астрал» (канал коммуникации «гражданин — ФНС РФ») и «Бухгалтерские и банковские технологии», которая стала площадкой для взаимодействия всех участников процесса регистрации бизнеса» – прокомментировал Алексей Петров, руководитель по развитию электронных нефинансовых услуг Альфа-Банка.