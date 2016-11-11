+ добавить комментарий

«Цель – экономия»

Ангарский каскад ГЭС продолжит работать в условиях маловодья

Автор: Георгий Борисов

Иркутская ГЭС ещё минимум полгода будет работать с самыми низкими сбросными расходами. Это обстоятельство определяет функционирование остальных ступеней Ангарского каскада. Несмотря на то что в 2016 году маловодье в бассейне Байкала оказалось мягче, чем год назад, к февралю уровень озера подойдёт к отметке 456 м в Тихоокеанской системе высот. Эту отметку правительство России временно отменило как минимальную при хозяйственной деятельности на берегах Байкала. К маю 2017 года, когда начинается заполнение водохранилищ, уровень озера может оказаться на 20 см ниже.

Приток в Байкал за прошедшие месяцы 2016 года оказался ниже нормы, тенденция, согласно прогнозам метеорологов, сохранится и в ближайшие 50 дней. По данным, которые министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской привёл на заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера, в первом квартале он составил 75% от среднего многолетнего значения. Во втором квартале обстановка улучшилась – приток достиг 85% нормы. Однако августовские дожди в Восточной Сибири не особо изменили ситуацию. К концу сентября при том, что поступление воды в Байкал составляло 20%, его уровень достиг 456,50 м в Тихоокеанской системе высот (ТО) – ровно посередине между отметками, которые в 2001 году правительство России установило в качестве минимально и максимально допустимых при осуществлении хозяйственной деятельности на берегах озера.

Из справки Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), представленной на заседании бассейнового совета Ангаро-Байкальского бассейнового округа 25 октября, следует, что в октябре полезный приток составил 900 кубометров в секунду при норме 1200. «Сказалось испарение воды», – объясняет заместитель руководителя Енисейского бассейнового водного управления – начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Михаил Людвиг: в прошлом месяце в Сибири было холоднее обычного. В результате уровень Байкала понизился на 11 см и составил 456,39 м ТО. Это, впрочем, на 17 см выше показателя 1 ноября 2015 года. По прогнозу Иркутского УГМС, в последний осенний месяц приток в озеро ожидается в интервале от минус 100 до минус 300 кубометров в секунду, то есть фактически вода из него будет только убывать. Это нормально – среднее многолетнее значение составляет минус 109 кубометров в секунду. Уровень Байкала, сообщает Енисейское бассейновое водное управление, к 10 ноября опустился до 456,34 м ТО.

Нехватка ощущается и в других водохранилищах Ангарского каскада ГЭС. Так, в октябре боковой приток, то есть поступление от впадающих в Ангару рек, в Братское море составил 730 кубов ежесекундно (75% обеспеченности), а ноябре он ожидается в пределах 305–365 кубов – 63% обеспеченности. Водность на Китое, Белой и Оке в прошлом месяце была на 5% ниже нормы, на Иркуте и Ие – на 30–40%. При этом лёд на левобережных притоках Ангары начал устанавливаться раньше, чем обычно. «Маловодье продолжается, – констатирует Людвиг. – Но катастрофы никакой, работаем в спокойном режиме. Цель режимов, которые мы устанавливаем для Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС, – экономия до того момента, когда Братское водохранилище не дойдёт до максимума, хотя бы до отметки 401 метр [в Балтийской системе высот] – нормального подпорного уровня. Тогда мы сможем сказать, что у нас есть резерв, какие-то излишки, которые можно сбрасывать. Пока ресурсов недостаточно, так что идёт жёсткий контроль за сбросами, следим за каждым кубометром».

Так, для Богучанского гидроузла на ноябрь установлены сбросные расходы в 2200–2400 кубометров в секунду. Усть-Илимская ГЭС работает с тем расчётом, чтобы уровень водохранилища Богучанки держался не ниже 207,5 м в Балтийской системе высот (БС), а Братская – так, чтобы вода в Усть-Илимском море не опускалась ниже 295,5 м БС. Попуски Иркутской ГЭС по-прежнему составляют 1300 кубометров в секунду – на этом уровне, с небольшими временными отступлениями, они держатся с октября 2014 года. На таком уровне они сохранятся до мая 2017 года, когда начнётся наполнение Байкала. «Если кромка льда встанет выше водозаборов в Усолье-Сибирском и Ангарске, сбросы будут снижены до 1250 кубометров в секунду, – добавляет Людвиг. – Как в прошлом году, когда Иркутская ГЭС около месяца работала в таком режиме».

Согласно прогнозу, который Донской обнародовал на заседании межведомственной комиссии, отметку в 456 м ТО уровень Байкала может пересечь в феврале 2017 года. К началу весеннего половодья он может опуститься на 20 см ниже неё. Угадать точную отметку за полгода возможным не представляется – в нынешнем году прогноз, полностью совпавший с реальностью, прозвучал только в январе.

Правительство России ещё 1 июля приняло постановление о минимальных и максимальных значениях уровня воды в Байкал на 2016-2017 годы. В нём сказано, что в условиях маловодья допускается отметка 455,54 м ТО (уровень мёртвого объёма водохранилища, предусмотренный техническим проектом Иркутской ГЭС), а при паводке – 457,85 м ТО. Документ действует до 1 января 2018 года, потом власти вернутся к действующей метровой «призме» регулирования. Вероятность того, что её пересмотрят, крайне мала – подготовленный в начале 2016 года проект нового постановления, в котором предусмотрен больший диапазон, так и не был утверждён.