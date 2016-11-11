+ добавить комментарий

«На Китай в 2022 году можно нацеливаться»

En+ Group и компания «РУСАЛ» берутся за подготовку лыжников-олимпийцев в Восточной Сибири

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Парадоксально, но регионы Восточной Сибири с их продолжительной зимой дали в сборную России не так много профессиональных лыжников. Исправить эту ситуацию решили в холдинге En+ Group. Крупнейший инвестор, работодатель и налогоплательщик Восточной Сибири совместно с компанией «РУСАЛ» запускает благотворительный проект «На лыжи!», предусматривающий повышение квалификации тренеров, помощь в экипировке региональных сборных, проведение состязаний среди начинающих спортсменов и множество иных мероприятий. Основная цель – подготовка участников национальной сборной к XXIV зимним Олимпийским играм, которые состоятся в феврале 2022 года в Пекине. Пока проект охватывает Иркутскую область, Красноярский край и Республику Хакасия, но в будущем его могут распространить на другие регионы, где есть дочерние предприятия компаний.

«Я абсолютно убеждён, что проект, который сейчас начат в трёх регионах, как и перешедшие в другой статус «360 минут», станет ещё более масштабным и массовым» Автор фото: Егор Щербаков

Климат резко континентальный, снежный покров устанавливается в ноябре и сходит к концу марта. Такое утверждение, справедливое для большей части территории, можно прочитать в любой энциклопедической статье об Иркутской области, Красноярском крае или Республике Хакасия. «Удивительно, что лыжные гонки, с учётом их доступности, здесь находятся не на лидирующих позициях, – заметил советник президента Федерации лыжных гонок России Александр Пак в беседе с корреспондентом «Сибирского энергетика». – Мне непонятно, почему на протяжении многих лет единичные спортсмены из этих трёх регионов попадают в сборную России. Положение, конечно, не аховое, но работать есть над чем».

Такова ситуация в спорте высоких достижений – увлечение лыжами как видом физкультуры среди жителей Восточной Сибири весьма популярно. Как сообщил на пресс-конференции министр спорта Иркутской области Илья Резник, в феврале 2016 года на лёд водохранилища в областном центре для участия в массовом забеге «Лыжня России» вышли более 7 тысяч человек. В целом по региону их число приблизилось к 13 тысячам, а в Красноярском крае перевалило за 15 тысяч. Но по количеству призёров и победителей международных чемпионатов, Кубков мира и Олимпийских игр по лыжным гонками или биатлону территории Восточной Сибири сильно уступают, скажем, Новосибирской области или Ханты-Мансийскому автономному округу. «Лыжня России» – это проект скорее физкультурный, направленный на вовлечение огромного количества любителей этого вида спорта, – подчеркнул Пак. – Это мероприятие, которое проходит раз в год на федеральном уровне, и эффект от него на местах может быть в какой-то мере размытым. Мы, в свою очередь, не пытаемся объять необъятное и определили для себя конкретные цели. Мы не считаемся конкурентами «Лыжни России», мы – коллеги».

Тренеры в приоритете

Речь о проекте «На лыжи!», за реализацию которого взялся холдинг En+ Group. Его руководителем стал собеседник издания – будучи заместителем исполнительного директора Союза биатлонистов России, Александр Вилорьевич участвовал в разработке и отвечал за реализацию программы развития этого вида спорта до 2020 года, принятой шесть лет назад. «Я представляю положение дел в лыжных гонках, поскольку они с биатлоном – близнецы-братья, – рассказал он. – Своим видением их развития я поделился с представителями En+ Group, которые на меня вышли. Мы определили три приоритетных направления, которые реализуем в настоящий момент, и в мае [2016 года] решили этот проект запустить».

Первое и, пожалуй, ключевое заключается в подготовке тренеров по лыжным гонкам. Первый длительный обучающий семинар для них был организован в Абакане, в конце октября и начале ноября состоялись ещё два – в Иркутске и Красноярске. В столице Приангарья, сообщил Резник, его участниками стали более 20 человек из Ангарска, Бирюсинска, Тайшета, Усолья-Сибирского и Шелехова. «Безусловно, мы будем охватывать всю географию региона, чтобы максимально обеспечить принцип отбора», – добавил министр. Для справки: в Приангарье насчитывается 31 отделение лыжных гонок, действующее в детско-юношеских спортивных школах.

«Если взять возрастной разрез тренеров, то в среднем это люди за 50, а может, и за 60 лет, – отметил Пак, говоря о необходимости профессиональной подготовки и повышения квалификации тех, кто непосредственно работает со спортсменами. – Я считаю (и никто меня не может переубедить), что наши сегодняшние олимпийские медали – это наследство советской тренерской школы. Так что сейчас нужно уделять очень большое внимание подготовке тренерских кадров». По большому счёту, нужно реформировать всю систему начиная с базовых принципов оплаты труда тех, на чьи плечи возложена подготовка будущих чемпионов мира и олимпийцев: все повышающие коэффициенты и надбавки зависят исключительно от немедленных результатов, тогда как логичнее было бы рассчитывать их в зависимости от количества спортсменов из сборных, которых подготовил тренер. То же касается и финансовой мотивации в целом. «Я прекрасно понимаю, что зарплаты врачей и учителей тоже низкие, а их работа, пожалуй, важнее работы тренеров, – высказал свою точку зрения советник президента Федерации лыжных гонок. – Но зарплата тренеров очень мала, поэтому молодые специалисты на эту работу не идут». Смена парадигмы, особенно в массовых видах спорта, – дело исключительно государственное, частный капитал действует в этой сфере в пределах своих возможностей. Например, содействуя профессиональной подготовке тренерского состава.

«И другие категории любителей лыжных гонок»

Впрочем, En+ Group доказывает, что частники могут и возрождать прежние государственные традиции – массовые юношеские соревнования, которые в советские времена были неотъемлемой частью системы выявления и подготовки звёзд профессионального спорта. Вторым направлением проекта «На лыжи!» станет первенство Иркутской области, Красноярского края и Хакасии в возрастных категориях 13-14 и 15-16 лет. Их финал планируют провести в марте 2017 года на спортивной базе «Вершина Тёи». Он будет открытым – его участниками смогут стать спортсмены из других регионов Сибири. «Конечно, мы не оставим без внимания и другие категории любителей лыжных гонок – детей до 13 лет и их родителей, – прибавил Пак. – Запланирован ряд мероприятий, направленных на популяризацию в Сибири лыжных гонок как самого массового и доступного вида спорта из всего их перечня. Мы сейчас разрабатываем сценарий акций, которые запустим в ноябре и декабре, чтобы задействовать детей от 9 до 12 лет. Мы обязательно вовлечём их в наш проект. Это необходимо для того, чтобы не только как можно больше детишек занималось лыжными гонками как спортсмены, но и для оздоровления нации». На это обстоятельство указал и руководитель представительства ОК «РУСАЛ» в Иркутской области Александр Балабанов. «У нас длительное время была программа «Сто спортивных проектов», – напомнил он. – Мы заинтересованы в том, чтобы и в регионах, где сосредоточены наши предприятия, и в городах присутствия молодёжь занималась не просто физкультурой, а спортом, который помогает сформировать целеустремлённую и самоорганизованную личность».

Третье направление – помощь в экипировке региональных сборных. «Не секрет, что с хорошим снаряжением можно претендовать на лучшие результаты, – прокомментировал его генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко. – Мы также оказываем поддержку в реализации образовательных программ и в переездах [спортсменов]». В общей сложности En+ Group, в структуру которой входит компания, уже израсходовала более 20 млн рублей. Бюджет проекта на будущее пока не свёрстан. «Программа только набирает обороты, мы должны понять наши потребности», – пояснил Причко. Пока она рассчитана на три года и охватывает три региона Восточной Сибири. Однако в будущем проект могут распространить на другие территории, где есть промышленные и энергетические активы En+ Group. В частности, организаторы рассматривают в качестве следующих площадок Урал и северо-запад России.

«Другой глобальный проект En+ Group, «360 минут», появился шесть лет назад как локальная благотворительная акция, – резюмировал генеральный директор «Иркутскэнерго». – Я абсолютно убеждён, что проект, который сейчас начат в трёх регионах, как и перешедшие в другой статус «360 минут», станет ещё более масштабным и массовым». Первые его плоды, полагают организаторы, можно будет увидеть на XXIV зимней Олимпиаде, которая состоится в феврале 2022 года в Пекине. «Может быть, не будем надеяться на следующие Олимпийские игры, но ещё через цикл, на Китай в 2022 году, можно нацеливаться, – подчеркнула Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России. – Безусловно, Сибирь – это плодотворная почва для лыжников. Очень жаль, что у нас не так много в сборной команде спортсменов из Иркутской области, но, я думаю, это будет толчком для того, чтобы они занимались и показывали хорошие результаты не только в регионе, но и на уровне России и всего мира».