+ добавить комментарий

«Рябиновый дворик»

АО «Сибирская Сервисная Компания» поддерживает социальные учреждения в зоне своего присутствия

Социальным учреждениям оказывает помощь Красноярский филиал «Сибирской Сервисной Компании». Несколько лет назад взято шефство над Домом-интернатом для инвалидов. Недавно сотрудники доставили туда необходимые вещи, включая массажный стол. В единственный в Красноярском крае хоспис были привезены крайне необходимые для учреждения противопролежневые матрасы, в социальный центр Иркутска.

С Домом-интернатом для инвалидов Красноярский филиал «Сибирской Сервисной Компании» («ССК») сотрудничает уже несколько лет. Если раньше в этом учреждении в основном проживали инвалиды Великой Отечественной Войны и престарелые люди, оставшиеся без попечения близких, то сейчас ситуация изменилась: порядка 40% - это молодые люди.

Сотрудники филиала «ССК» привезли в Дом-интернат необходимые для проживающих там вещи. Особенно порадовал директора социального учреждения профессиональный стол для массажа. «У нас есть слабовидящая сотрудница Похабова Юлия, которая прекрасно делает нашим пациентам массаж: у таких людей обостряются тактильные ощущения. Это будет большим подспорьем», - рассказал директор Дома-интерната для инвалидов Владимир Васильев.

«Нашим подопечным здесь жить комфортно. Учреждение краевое, к нам – очередь, ждут свободные места, – отметил директор. - Люди по-разному и уходят: кому-то мы помогаем восстановить через суд дееспособность, появляется возможность зажить самостоятельной жизнью, благо, мы можем дать людям новую профессию - повара, столяра… Был случай, когда наша жительница Настя Елисеенко поместила свою фотографию на сайте программы «Жди меня», ее нашла родная сестра и забрала жить в Ачинск. Мы хотим назвать наш дом «Рябиновый дворик», – делится своими чаяниями Владимир Васильевич, – чтобы людям было теплее на душе». В завершении визита директор Дома-интерната вручил директору КФ АО «ССК» Евгению Гузееву благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество.

Кроме того, в единственный в Красноярском крае хоспис сотрудники «ССК» привезли противопролежнев ые матрасы. У пациентов этого медицинского учреждения нет шансов на выздоровление. Заведующий хосписным отделением Игорь Мещанинов, который работает в этой должности вот уже 15 лет, рассказал, что сейчас у них находятся 35 пациентов. Директор «ССК» Евгений Гузеев обсудил с заведующим, какая помощь будет оказана в дальнейшем.

Ценят помощь, которую оказывает социальным учреждениям «Сибирская Сервисная Компания» и в Иркутской области. Директор социального центра ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кута и Усть-Кутского района Людмила Черных рассказала: «Ко Дню пожилого человека «ССК» преподнесла очень нужные подарки стационарному отделению: специальную ванну, воздухоочистител и, медицинскую каталку в медкабинет. Проживающие в стационарном отделении подарками очень довольны».