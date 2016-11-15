+ добавить комментарий

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Конкурент: 15 ноября 2016

Экономика

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«Золото» и «серебро» – за качество

АНХК получила награды по итогам федерального конкурса «100 лучших товаров России»

Автор: Николай Тарасенко

Качество, проверенное временем: Ангарская нефтехимическая компания в этом году вновь отмечена в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России». Она получила 14 дипломов, подтверждающих, что топливо АНХК соответствует самым высоким современным требованиям. Удаётся его обеспечить за счёт постоянного контроля на всех этапах производства – от полученного сырья до запечатанной в ёмкости готовой продукции.

10 ноября, в день Всемирного качества, в Иркутске награждались лучшие предприятия, которые работают в  различных производственных отраслях региона. Производители пищевой, текстильной  продукции, транспортные, машиностроительные предприятия, перерабатывающая отрасль и так далее – всего более двадцати предприятий Иркутской области стали финалистами федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». 

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравлял лауреатов и  вручал им награды. Наибольшее их количество досталось Ангарской нефтехимической компании,  которая сегодня производит нефтепродукты для потребителей Сибири и Дальнего Востока. Всего ангарчане получили по итогам конкурса 14 дипломов. Так, золотые логотипы и звание лауреата конкурса получили четыре вида товаров АНХК, среди них – бензин неэтилированный марок АИ-92-К5, АИ-98-К5; топливо дизельное Евро межсезонное сорта Е экологического класса К5; масла моторные универсальные полусинтетические «Рос­нефть Maximum Diesel» марок SAE 10W-40 API CF-4/SJ и масло моторное универсальное синтетическое «Роснефть Premium SAE 5W-40 API SM/CF».

Ещё пять видов товарной продукции отмечено серебряными логотипами. Это диметиламин технический, кокс нефтяной, азот жидкий технический (пищевая добавка – азот (NITROGEN) E941, масла гидравлические всесезонные марок «Роснефть Гидравлик Зима 22», «Рос­нефть Гидравлик HVLP 32», «Рос­нефть Гидравлик HVLP 46»; масла моторные «Роснефть Revolux D3» марок «Роснефть Revolux D3 SAE 5W-40 CI-4, CF/SL»; «Роснефть Revolux D3 SAE 10W-40 CI-4, CF/SL»; «Рос­нефть RevoluxD3 SAE 15W-40 CI-4, CF/SL». Пять дипломов получено в номинации «Новинка года».

Напомним, что статус победителя даёт право в течение двух лет маркировать продукцию предприятия золотыми и серебряными логотипами конкурса. Победа в конкурсе «100 лучших товаров России» является знаком качества для потребителей.

Отмечена Ангарская нефтехимическая компания была и за активный вклад в процесс импортозамещения, курс на который сейчас взяли передовые производственники страны. Обратил внимание на заслуги в этом направлении и губернатор Иркутской области Сергей Левченко:

– В сложившихся экономических условиях у отечественного производителя появились дополнительные перспективы и огромное поле деятельности по такому важному в современном мире критерию развития, как качество, – поздравил от себя лично губернатор Сергей Левченко.

Надо заметить, что для АНХК это далеко не первые награды, которыми отмечается качество её продукции. Во Всероссийском конкурсе «Сто лучших товаров России» Ангарская нефтехимическая компания участвует с 2005 года. За это время более 80 наименований продукции удостоено золотых и серебряных логотипов конкурса. А по итогам 2014 года предприятие названо обладателем высшей награды конкурса «Лидер качества» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Обратил внимание на такой почерк работы и генеральный директор АНХК Василий Захаров, принимавший 10 ноября  поздравления в правительстве Иркутской области:

– Для нас это значимый результат деятельности предприятия, на котором качеству выпускаемых продуктов уделяется первостепенное внимание. Сегодня АНХК производит около 200 наименований продукции, которая на всех циклах своего производства проходит строгий контроль. Действует интегрированная система менеджмента в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопас­ности.

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Директор ФБУ «Иркутский ЦСМ» Евгений Курбатов поздравил генерального директора АНХК Василия Захарова (справа)

Надо отметить, что АНХК – одно из первых предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли, где интегрированная система менеджмента была внедрена одновременно по нескольким  международным стандартам. Сертификация интегрированной системы менеджмента помогла расширить круг потребителей продукции, повысила деловую репутацию, укрепила доверие к компании потребителей, государственных надзорных органов, подрядчиков и партнёров.

В вопросах качества продукции Ангарская нефтехимическая компания всегда стремилась быть лидером и достигала успехов, признанных в масштабе всей страны. Так, качество бензинов, масел и остальной продукции проверяется не единожды перед тем, как попадёт к потребителю. А начинается контроль ещё до того, как нефтяное сырьё будет запущено для переработки. Полученное от нефтедобывающих компаний сырьё сразу же отправляется на дополнительное исследование. Причём поверяется каждая без исключения партия нефти. После того как подтверждено качество сырья, его направляют на хранение в специальные резервуары. Но и там из самих цистерн тоже отбираются пробы, чтобы ещё раз убедиться в надлежащем составе нефти.

Далее идут контроль промежуточной продукции, приёмочный контроль готовой продукции, конт­роль химико-технологической защиты оборудования и пр. Вскрывается даже запечатанная тара с уже готовой к отправке покупателям продукцией. Всё – чтобы исключить возможность брака.

Занимаются такими исследованиями профессионалы своего дела   из испытательного центра Управления контроля качества. Всего за год через центр проходит около 2 млн анализов, в сутки паспортизируют свыше 20 тыс. тонн готовой продукции. В лабораториях работают люди со стажем 10–20 лет. Раз в три года они проходят квалификационное обучение, сдают экзамены.

Кроме того, в лабораториях АНХК стараются при испытаниях минимизировать человеческий фактор и за счёт внутрилабораторного контроля. Чтобы не сомневаться в результатах испытаний, полученных в ту или иную смену, анализируюся пробы одного и того же продукта несколько раз, в разное время. Все данные по качеству вносятся в лабораторную информационную систему. На предприятии введена технология штрих-кодирования, что позволяет защитить паспорта на продукцию АНХК от подделки.

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