+ добавить комментарий

Корректировка расходов

Объём финансирования социально значимых региональных госпрограмм будет увеличен

Автор: Мария Серебрянникова

Вопрос о внесении изменений в региональные госпрограммы был рассмотрен на заседании правительства Иркутской области, которое прошло на минувшей неделе под руководством председателя правительства Александра Битарова. Изменения коснулись 12 программ и прошли в рамках подготовки бюджета будущего года.

Министр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина рассказала, что в 2017 году продолжается реализация 17 действующих государственных программ с учётом оптимизации расходов. Общий объём финансирования, предусмотренный в государственных программах, предлагается увеличить на 12,5 млрд рублей в сравнении с ранее утверждённым объёмом на 2017 год, в том числе на 8,8 млрд рублей за счёт средств областного бюджета и на 3,7 млрд за счёт средств федерального бюджета.

– На сегодня мы не знаем уровня федеральной дотации, – отметил Александр Битаров. – Это уже отмечалось при рассмотрении бюджета. Ситуация связана с тем, что формирование пакета программ происходит несколько позже, чем обычно.

Финансирование программы по развитию образования в 2017 году увеличено на 974 млн и составит 31,5 млрд рублей. Министр образования региона Валентина Перегудова отметила, что предусмотрено финансирование на поддержку частных образовательных учреждений, на покупку оборудования и пособий, школьных автобусов.

– На капитальные ремонты предусмотрено финасирование за счёт областного бюджета, – заявила Валентина Перегудова. – В 2017 году на эти цели планируется выделить 141 миллион рублей, а в 2018-м – 159 миллионов.

На капитальное строительство в будущем году направят 557 млн рублей областных средств. Увеличение объёма финансирования позволит ввести в дошкольных учреждениях 2,8 тыс. мест к 2018 году, в школах – около 5 тыс. мест к 2019 году. Подпрограмма по развитию профессионального образования в следующем году будет уменьшена на ­550 млн рублей.

– В 2017 год мы входим с более серьёзной поддержкой, чем в 2016-й, – отметила Валентина Перегудова. – По корректировке бюджета в июле и октябре финансирование образования было увеличено.

Объём финансирования программы по развитию здравоохранения предлагается с 2016 по 2019 год увеличить с 40 до 46 млрд рублей. Увеличение обусловлено приростом средств ОМС. В 2016 году ожидается общее увеличение на 2,4 млрд рублей. Средства федерального бюджета предусмотрены на мероприятия по профилактике, диагностике туберкулёза, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и обеспечение лекарствами льготных категорий граждан.

Что касается программы по социальной поддержке населения, то её действие продлено до 2020 года. Общий объём финансирования гос­программы в будущем году составит 20,4 млрд рублей. По подпрограмме соцобслуживания населения расходы увеличены на 229 млн рублей, в том числе на капремонт учреждений соцобслуживания – 66 млн, на проведение противопожарных мероприятий – 5,3 млн. На 41 млн рублей сокращены средства на содержание территориальных органов.

Министр социальной защиты, опеки и попечительства Владимир Родионов отметил, что в 2017 году впервые будут предусмотрены денежные выплаты многодетным на подготовку детей к школе. Им выделят по три тысячи рублей на ребёнка. Программа, касающаяся старшего поколения, осталась без изменений. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций сокращается на 13 млн рублей. На неё предусмотрено всего 5 млн рублей. Пока неизвестно, будут ли выделены федеральные средства на финансирование некоммерческих организаций. Если этого не произойдёт, регион увеличит свою долю финансирования. Подпрограмма «Доступная среда» будет финансироваться на уровне 2016 года.

Программа развития жилищно-коммунального хозяйства в будущем году также пошла в рост и прибавила 605 млн рублей, так что в целом финансирование 2017 года должно составить 3,4 млрд рублей. Например, увеличены расходы на содержание министерства на

2,8 млн рублей в течение ближайших двух лет. Это вызвано передачей отдельных функций от министерства экономического развития.

На обеспечение деятельности службы государственного жилищного надзора в 2017-2018 годах предусмотрено 79,5 млн рублей. Увеличены расходы на возвращение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям в будущем году на 469 млн рублей. Объём финансирования выпадающих доходов составит более 1 млрд рублей и топливная субсидия – 899 млн рублей. Увеличены расходы на формирование аварийно-технического запаса области на 89,8 млн рублей на два ближайших года. Всего объём финансирования составил 114 млн рублей.

Уменьшение средств областного бюджета на подпрограмму по модернизации коммунальной инфраструктуры в грядущем году ожидается на 114 млн рублей и составит 587 млн. По большому счёту, расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения социальной сферы с 2017 по 2020 год не предусмотрены.

Объём подпрограммы газификации Иркутской области уменьшен в будущем году на 50 млн и составил 44,1 млн рублей. Уменьшены расходы на проектно-изыскательские работы по объектам строительства на 8,3 млн рублей, на модернизацию объектов газоснабжения – на 45 млн. Вместе с тем на 2 млн рублей увеличены расходы на «стимулирование подключения домовладений к газораспределительным сетям».

Объём финансирования подпрограммы «Чистая вода» не изменился. С 2017 по 2018 год он составляет 78 млн рублей. Денег хватит на те объекты, которые уже попали в федеральную целевую программу. Увеличены расходы на строительство возобновляемых источников электроэнергии для обеспечения посёлков в Тофаларии.

Оксана Тетерина рассказала, что основные увеличения подведомственных минэконому подпрограмм связаны с ростом расходов на поддержку малого бизнеса, увеличение в общем составило 50 млн рублей. Причём 45 млн из них направляется в новую подпрограмму по созданию и развитию современной промышленности. В рамках подпрограммы можно получить три субсидии: на модернизацию и техническое перевооружение мощностей, на разработку и реализацию повышения производительности труда и на уплату банковских процентов. 5 млн рублей будет внесено в качестве уставного капитала в созданный Фонд развития промышленности.

– До региона пока не доведены федеральные лимиты по поддержке малого и среднего бизнеса, – отметила Оксана Тетерина. – Минэконом РФ только формирует саму структуру видов господдержки.

Объём расходов господдержки за счёт средств областного бюджета в сравнении с аналогичным периодом действующей редакции гос­программы увеличен на 559 млн рублей в будущем году и составит 2,8 млрд. «Объём средств областного бюджета, выделенных на сельское хозяйство, в 2017-м увеличится на 3,5%, – отметил министр сельского хозяйства Илья Сумароков. – В 2019 году запланировано увеличение на 9%».

Министр физической культуры и спорта Илья Резник заявил, что расходы профильной госпрограммы на 2017 год запланированы на уровне 773 млн рублей, на 2018-й – 712 млн, на 2019-й – 812,9 млн. В ведение минспорта в будущем году переходит ряд мероприятий, за которые ранее отвечало министерство образования. Перевод вызван изменениями в федеральном законодательстве.

Илья Резник отметил, что запланировано финансирование на открытие спортивной школы по хоккею с мячом, отделения шахмат, капитальный ремонт спортивной инфраструктуры. Увеличены расходы на адаптивную физкультуру и спорт. На капремонт и строительство в будущем году запланированы средства в объёме 114 млн рублей. Этого хватит на строительство восьми новых объектов и ремонт ещё 12.

Объём расходов поддержки дорожного хозяйства увеличен на 1,4 млрд рублей, на охрану окружающей среды – на 1 млрд, на развитие транспортного комплекса – на 607 млн.

Планирование бюджета на следующий год осуществлялось правительством региона с учётом необходимости обеспечения финансированием всех обязательств перед населением, а также приоритетности финансирования мероприятий, предусматривающих софинансирование за счёт средств федерального бюджета.

– При этом изменились требования федеральных органов: из 41-й­ государственной программы Российской Федерации сохраняется финансирование на уровне 2016 года только по 35, по остальным происходит сокращение расходов. Также на 2017 год не предусматривается возможность возврата субъектами Российской Федерации остатков средств федерального бюджета, не использованных в 2016 году. Все неиспользованные средства будут зачисляться в резервный фонд правительства Российской Федерации на финансирование непредвиденных расходов, – отметила Оксана Тетерина.

Работа по привлечению средств федерального бюджета ведётся в плановом режиме, значительный объём средств между субъектами Российской Федерации будет распределён в январе-феврале 2017 года.