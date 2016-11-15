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Восточно-Сибирская правда
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10 064 рубля
составила средняя величина прожиточного минимума в Иркутской области в третьем квартале 2016 года.
Об этом сообщает Иркутскстат. Это составляет 99,2% к уровню второго квартала и 101,9% к соответствующему периоду прошлого года.
При этом величина прожиточного минимума для работающего населения – 10693 рубля, для пенсионеров – 8108, для детей – 10207.
19,25 процента
составляет доля жилья, введённого в Иркутской области индивидуальными застройщиками.
Это 80,2 тыс. кв. м. Всего за девять месяцев в регионе введено 416,6 тыс. кв. м жилья, передаёт ИА «Сибирские новости» со ссылкой на Росстат.
По данным Росстата, доля жилья, введённого в России индивидуальными застройщиками, составляет 42,8% от общей площади, или 21,2 млн кв. м.
Первые три строчки рейтинга регионов по этому показателю занимают Республика Тыва (99% введённого жилья с начала 2016 года приходится на индивидуальных застройщиков); Ненецкий автономный округ (97,8%); Чеченская Республика (97,65%). Иркутская область расположилась на 77-м месте рейтинга.
100,7 процента
составил сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги в октябре 2016 года по сравнению с сентябрём, сообщает Иркутстат.
В сравнении с декабрём прошлого года он вырос на 5,9%.
16 электронных аукционов
по проведению капремонта в многоквартирных домах Иркутска, Братска, Ангарска, Черемхова, Тайшета, Шелехова, посёлка Белореченский Усольского района объявлены в начале ноября.
До конца года будут объявлены аукционы по всем 342 домам, вошедшим в краткосрочный план капремонта, на сумму свыше 1,2 млрд рублей, сообщает ИА «Сибирские новости».
В аукционах могут принять участие только компании, которые внесены в реестр добросовестных квалифицированных подрядчиков Иркутской области. Пока в нём всего 17 организаций из Иркутска, Братска, Ангарска, Саянска, Москвы, Московской области и Красноярского края (полный список представлен на сайте Фонда капремонта).
Напомним, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области сейчас проводит второй отбор, по итогам которого реестр должен пополниться новыми подрядчиками. Фонд капремонта рассчитывает, что среди них будут компании, которые занимаются разработкой проектной документации.
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