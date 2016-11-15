Банк «Солидарность» приступил к обслуживанию клиентов в Иркутске

В октябре 2016 года состоялась презентация Иркутского филиала Банка «Солидарность». Открытие первого за Уралом филиала стало символическим подарком Банка Иркутскому региону к своему дню рождения. В октябре 2016 года Банку исполнилось 26 лет. Он был создан в 1990 году – в период создания первых коммерческих банков. За прошедшие 26 лет банковская система России переживала разные времена. Банк «Солидарность» являлся непосредственным участником исторического движения банковской системы страны в течение всего этого времени. В настоящее время Банк продолжает динамично развиваться, учитывая потребности своих клиентов.

Большое внимание к открытию филиала было проявлено со стороны представителей администрации области, руководителей крупных предприятий, собственников среднего и малого бизнеса. Начало де­ятельности Банка в Иркутском регионе имеет большую финансово-экономическую значимость и стало закономерным шагом развития региональной сети Банка. Как отметил в приветственном слове председатель правления Банка Николай Валентинович Меркулов: «Наша стратегия предполагает открытие офисов в регионах с хорошим инвестиционным и деловым климатом. В дальнейших планах Банка развитие региональной сети, удобной и доступной для представителей бизнеса и жителей разных регионов России, в том числе и в восточном направлении».

В своей работе Банк нацелен на построение долгосрочных взаимовыгодных партнёрских отношений с клиентами и предлагает широкий спектр услуг, учитывающий интересы и потребности самых разных категорий клиентов. Одним из главных направлений на текущем этапе развития Банка является банковское сопровождение внешнеэкономической деятельности российских компаний и их партнёров из Китайской Народной Республики, а также китайских бизнесменов.

По словам управляющего Иркутским филиалом Банка Сергея Александровича Кошкина, высокие стандарты качества и надёжность, являющиеся визитной карточкой Банка «Солидарность», позволят предоставить клиентам качественный сервис, быстрое обслуживание, квалифицированное и оперативное решение всех возникающих вопросов.

Управляющий филиалом «Иркутский» Сергей Кошкин

Корпоративным клиентам(1), имеющим расчётные счета в других кредитных организациях, в качестве подарка Банк предлагает воспользоваться возможностью открыть расчётный счёт в валюте Российской Федерации и иностранной валюте совершенно бесплатно(2) и оценить качество обслуживания. Более подробно с условиями акции можно ознакомиться в офисе Банка или на официальном сайте www.solid.ru.

Для частных клиентов Банк предлагает широкую линейку вкладов с выгодными условиями.

Ознакомиться с услугами Банка можно по телефону в Иркутске (3952) 78-78-77, на официальном сайте, а также лично в филиале «Иркутский», расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, на первом этаже БЦ «Собрание» (вход со стороны ул. Октябрьской Революции).

1-Акция распространяется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой

2- Акция действует в период с 10 ноября по 31 декабря 2016 года

Генеральная лицензия № 554 от 03.09.2014