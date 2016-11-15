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Восточно-Сибирская правда
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Заказчик объявил благодарность
Буровая бригада мастеров Сарманова Ф.И. и Мухина А.В. и руководство Ямальского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» были отмечены Благодарностью ООО «Газпромнефт
В благодарности указывается, что скважина № 1224 является на сегодняшний день лучшей в типе скважин (бурение горизонтального участка на Палеозойские отложения) на Арчинском месторождении. Рекордный показатель составил 7,39 суток на 1000 метров проходки.
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