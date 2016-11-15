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15 ноября 2016

Экономика

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Заказчик объявил благодарность

 № 1 из 1

Буровая бригада мастеров Сарманова Ф.И. и Мухина А.В. и руководство Ямальского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» были отмечены Благодарностью ООО «Газпромнефть-Восток» (дочернее предприятие ПАО «Газпром нефть») за высокие производственные показатели, профессионализм, постоянное совершенствование качества и безопасности выполняемых работ.

В благодарности указывается, что скважина № 1224 является на сегодняшний день лучшей в типе скважин (бурение горизонтального участка на Палеозойские отложения) на Арчинском месторождении. Рекордный показатель составил 7,39 суток на 1000 метров проходки.

    
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15.11.2016, Конкурент
Компании

Заказчик объявил благодарность

Буровая бригада мастеров Сарманова Ф.И. и Мухина А.В. и руководство Ямальского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания» были отмечены Благодарностью ООО «Газпромнефть-Восток» (дочернее предприятие ПАО «Газпром нефть») за высокие производственные показатели, профессионализм...

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