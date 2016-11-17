Альфа-Банк в Иркутске снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса

С 14 ноября 2016 года Альфа-Банк снизил процентные ставки по кредитам для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса на 4 п.п. Минимальная ставка с учетом всех понижающих факторов и скидок составляет 12,5%.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые имеют расчетный счет в Альфа-Банке, могут оформить кредит от 500 тысяч до 6 млн рублей на любые цели, без залога. Срок предоставления кредита составляет 13, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка зависит от срока кредита и пакета услуг.

«Значительное снижение ставок обусловлено изменением рынка и потребностью наших клиентов в финансировании их бизнеса. Это всегда актуальный вопрос для предпринимателей , и я рад, что экономическая ситуация позволяет нам предложить клиентам кредитование на выгодных условиях», - прокомментировал Денис Осин, руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка.

«Тенденция последних месяцев говорит о повышенном спросе на кредитные продукты в регионе и банк готов предложить лучшие условия для предпринимателей г. Иркутска и Ангарска по кредиту без каких либо залогов», - отмечает Виталий Моторин, директор по Массовому бизнесу Альфа-Банка в регионе.