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Альфа-Банк в Иркутске снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса
С 14 ноября 2016 года Альфа-Банк снизил процентные ставки по кредитам для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса на 4 п.п. Минимальная ставка с учетом всех понижающих факторов и скидок составляет 12,5%.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые имеют расчетный счет в Альфа-Банке, могут оформить кредит от 500 тысяч до 6 млн рублей на любые цели, без залога. Срок предоставления кредита составляет 13, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка зависит от срока кредита и пакета услуг.
«Значительное снижение ставок обусловлено изменением рынка и потребностью наших клиентов в финансировании их бизнеса. Это всегда актуальный вопрос для предпринимателей
«Тенденция последних месяцев говорит о повышенном спросе на кредитные продукты в регионе и банк готов предложить лучшие условия для предпринимателей г. Иркутска и Ангарска по кредиту без каких либо залогов», - отмечает Виталий Моторин, директор по Массовому бизнесу Альфа-Банка в регионе.
Более подробно о кредитовании читайте на сайте Альфа-Банка.
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