+ добавить комментарий

«Места хватит всем»

На топливном рынке Приангарья появились новые крупные игроки

Автор: Мария ПАНАРИНА

Сентябрьская интрига вокруг того, кто стал новым владельцем десяти заправок, проданных одним из бывших собственников «КрайсНефти», раскрыта. Их приобрела Байкальская региональная компания (БРК) – организация, владеющая сетью АЗС в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. Выкупив часть заправок «КрайсНефти», компания увеличила количество своих АЗС на территории Приангарья почти вдвое. Одновременно с этим на иркутском топливном рынке появился новый федеральный игрок – «Газпромнефть».

Местные топливные сети продают бензин в розницу дешевле, чем федеральные. Эксперты объясняют это тем, что региональные компании экономят на зарплатах персоналу Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Синее и красное

Новость о том, что десять АЗС, входивших в группу компаний «КрайсНефть», сменили владельца, заинтересовала и клиентов, и экспертов рынка. Бывший собственник заправок и в прошлом соучредитель «КрайсНефти» Евгений Исаков не спешил раскрывать интригу и посоветовал набраться терпения.

Недавно на заправках, находящихся в Иркутске в районе Ледового дворца и в разных районах Иркутской области – на выезде из Ново-Ленино в сторону Ангарска, в районе Хомутова, Смоленщины, Шелехова, Слюдянки, Мегета, Черемхова, Жигалова и Куйтуна, – сине-зелёное цветовое оформление сменилось красно-белым, а логотипы «КрайсНефть» заменили на «БРК».

Для Байкальской региональной компании, владеющей 65 автозаправочными комплексами в трёх регионах России, доля «КрайсНефти» стала крупным приобретением. Несмотря на то что компания работает в Иркутской области с 2000 года, до этого в регионе ей принадлежало всего 11 АЗС.

Условия и сумму сделки представители компании не называют. Эксперт по вопросам потребительского рынка и сферы услуг Сергей Лыков рассказал, что при проведении сделки оценивается стоимость активов плюс 4-5 годовых процента прибыли. По его подсчётам, одна АЗС может стоить от 20 до 25 млн рублей.

– Хотя процент прироста большой и компания увеличила количество своих АЗС почти вдвое, фактически на топливном рынке в Иркутской области ничего не изменилось, – считает Сергей Лыков. – На федеральном рынке существуют три оператора, которые поставляют бензин на заправки. Регионы разделены между ними.

Данные, которые мы получили в пресс-службе БРК, эту информацию подтверждают. Байкальская региональная компания закупает топливо на крупных заводах «Газпромнефти» и «Роснефти». Поэтому, заправляясь на БРК, водители получают точно такой же продукт, как на одноимённых АЗС.

Однако эксперты обращают внимание, что наличие двух, а не одного постоянного поставщика может плохо отразиться на качестве топлива.

– Сейчас сети АЗС стараются играть на краткосрочных контрактах. Заводы выпускают бензин разного качества, – утверждает Сергей Лыков. – Топливо от одного производителя ещё не успевает закончиться, а сверху доливают бензин с другого завода, поэтому на заправках часто встречается нестабильное качество бензина.

«Это нормальный процесс»

Ещё одна новость, ставшая не­ожиданностью для покупателей и экспертов, – заметная активизация на топливном рынке Приангарья «Газпромнефти». 24 октября компания открыла первые четыре станции на территории Иркутской области, а 2 ноября объявила о запуске ещё девяти станций в Иркутске, Ангарске, Черемхове, Усолье и территориях, примыкающих к ним.

Появление «Газпромнефти» в Восточной Сибири было малопредсказуемым. Отраслевые эксперты давно «разделили» российский топливный рынок между крупными федеральными компаниями, закрепив Иркутскую область за «Роснефтью». «Если бы «Роснефть» решила при­обрести новые заправки, она бы поглотила сеть целиком», – комментировал ситуацию один из собеседников издания.

В «Газпромнефти» расширение сети АЗС в Приангарье считают вполне обоснованным.

– Решение о выходе в новые регионы принимается с учётом комплекса факторов: потенциала рынка, логистической доступности и возможности для развития инфраструктуры хранения и перевалки топлива, – сообщают в управлении по связям с общественностью ООО «Газпромнефть-Центр». – На сегодняшний день сеть АЗС «Газпром­нефть» эксплуатирует ряд автозаправочных станций в Иркутской области по договорам аренды. На всех станциях вне зависимости от их месторасположения реализуется топливо производства Омского НПЗ.

О том, с какими именно местными компаниями сотрудничает федеральная сеть, в компании не комментируют. Но нам удалось вы­яснить, что пять заправок из тринадцати принадлежат «Фаст-Ойл».

По информации пресс-службы ПАО «Газпромнефть», перед началом эксплуатации арендованной АЗС осуществляется технологическая зачистка топливных резервуаров, проверяется точность работы топливно-раздаточных колонок, устанавливается кассовое оборудование и программное обеспечение для расчёта по топливным картам и картам лояльности. Также оформление АЗС приводится к единому фирменному стилю, внедряются корпоративные стандарты сервиса. Контроль качества топлива на всех арендуемых станциях осуществляется в соответствии с единым стандартом, действующим по всей сети АЗС «Газпромнефть».

В компании нас заверили, что «Газпромнефть» конкуренции с «Рос­нефтью» не опасается: «Рынок топливной розницы в России в принципе высококонкурентный. Во всех регионах присутствия сеть АЗС «Газпромнефть» успешно конкурирует с крупнейшими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями».

Эксперты тоже утверждают, что с открытием АЗС «Газпромнефть» в Иркутской области не стоит ждать особых перемен и серьёзной конкурентной борьбы. Скорее всего, сети смогут спокойно сосуществовать, как это происходит в центральной части России.

– Многие сети заправок сейчас расширяются, это нормальный процесс. Я не вижу здесь очень жёсткой конкуренции. В центральных регионах большая концентрация сетей, и места хватает всем, – подчёркивает эксперт-аналитик отдела по работе со СМИ группы компаний «Финам» Алексей Калачёв.

Стоит отметить, что Иркутская область – самая восточная точка России, где располагаются заправки «Газпромнефть». По сравнению с другими регионами стоимость топлива завода «Газпромнефть» здесь выше. К примеру, Аи-92 на заправках компании в среднем по России стоит 33,63 рубля, а в Иркутской области – 36 рублей. Впрочем, цена такого же бензина на АЗС «Роснефти» в Приангарье ещё выше – 36,7 рубля. Зато на местных заправках БРК Аи-92 стоит 35,7 рубля.

«Федеральные компании предпочитают зарабатывать на рознице, а не с опта», – пояснил Сергей Лыков. В компании «БРК» дешёвую стоимость бензина объясняют иначе. «Топливо у нас дешевле, потому что скидка заложена в стоимость бензина. У нас нет дисконтных карт», – рассказала пресс-секретарь БРК.