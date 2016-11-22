+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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«Места хватит всем»
На топливном рынке Приангарья появились новые крупные игроки
Сентябрьская интрига вокруг того, кто стал новым владельцем десяти заправок, проданных одним из бывших собственников «КрайсНефти», раскрыта. Их приобрела Байкальская региональная компания (БРК) – организация, владеющая сетью АЗС в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. Выкупив часть заправок «КрайсНефти», компания увеличила количество своих АЗС на территории Приангарья почти вдвое. Одновременно с этим на иркутском топливном рынке появился новый федеральный игрок – «Газпромнефть».
Синее и красное
Новость о том, что десять АЗС, входивших в группу компаний «КрайсНефть», сменили владельца, заинтересовала и клиентов, и экспертов рынка. Бывший собственник заправок и в прошлом соучредитель «КрайсНефти» Евгений Исаков не спешил раскрывать интригу и посоветовал набраться терпения.
Недавно на заправках, находящихся в Иркутске в районе Ледового дворца и в разных районах Иркутской области – на выезде из Ново-Ленино в сторону Ангарска, в районе Хомутова, Смоленщины, Шелехова, Слюдянки, Мегета, Черемхова, Жигалова и Куйтуна, – сине-зелёное цветовое оформление сменилось красно-белым, а логотипы «КрайсНефть» заменили на «БРК».
Для Байкальской региональной компании, владеющей 65 автозаправочными комплексами в трёх регионах России, доля «КрайсНефти» стала крупным приобретением. Несмотря на то что компания работает в Иркутской области с 2000 года, до этого в регионе ей принадлежало всего 11 АЗС.
Условия и сумму сделки представители компании не называют. Эксперт по вопросам потребительского рынка и сферы услуг Сергей Лыков рассказал, что при проведении сделки оценивается стоимость активов плюс 4-5 годовых процента прибыли. По его подсчётам, одна АЗС может стоить от 20 до 25 млн рублей.
– Хотя процент прироста большой и компания увеличила количество своих АЗС почти вдвое, фактически на топливном рынке в Иркутской области ничего не изменилось, – считает Сергей Лыков. – На федеральном рынке существуют три оператора, которые поставляют бензин на заправки. Регионы разделены между ними.
Данные, которые мы получили в пресс-службе БРК, эту информацию подтверждают. Байкальская региональная компания закупает топливо на крупных заводах «Газпромнефти» и «Роснефти». Поэтому, заправляясь на БРК, водители получают точно такой же продукт, как на одноимённых АЗС.
Однако эксперты обращают внимание, что наличие двух, а не одного постоянного поставщика может плохо отразиться на качестве топлива.
– Сейчас сети АЗС стараются играть на краткосрочных контрактах. Заводы выпускают бензин разного качества, – утверждает Сергей Лыков. – Топливо от одного производителя ещё не успевает закончиться, а сверху доливают бензин с другого завода, поэтому на заправках часто встречается нестабильное качество бензина.
«Это нормальный процесс»
Ещё одна новость, ставшая неожиданностью для покупателей и экспертов, – заметная активизация на топливном рынке Приангарья «Газпромнефти». 24 октября компания открыла первые четыре станции на территории Иркутской области, а 2 ноября объявила о запуске ещё девяти станций в Иркутске, Ангарске, Черемхове, Усолье и территориях, примыкающих к ним.
Появление «Газпромнефти» в Восточной Сибири было малопредсказуемым. Отраслевые эксперты давно «разделили» российский топливный рынок между крупными федеральными компаниями, закрепив Иркутскую область за «Роснефтью». «Если бы «Роснефть» решила приобрести новые заправки, она бы поглотила сеть целиком», – комментировал ситуацию один из собеседников издания.
В «Газпромнефти» расширение сети АЗС в Приангарье считают вполне обоснованным.
– Решение о выходе в новые регионы принимается с учётом комплекса факторов: потенциала рынка, логистической доступности и возможности для развития инфраструктуры хранения и перевалки топлива, – сообщают в управлении по связям с общественностью ООО «Газпромнефть-Центр». – На сегодняшний день сеть АЗС «Газпромнефть» эксплуатирует ряд автозаправочных станций в Иркутской области по договорам аренды. На всех станциях вне зависимости от их месторасположения реализуется топливо производства Омского НПЗ.
О том, с какими именно местными компаниями сотрудничает федеральная сеть, в компании не комментируют. Но нам удалось выяснить, что пять заправок из тринадцати принадлежат «Фаст-Ойл».
По информации пресс-службы ПАО «Газпромнефть», перед началом эксплуатации арендованной АЗС осуществляется технологическая зачистка топливных резервуаров, проверяется точность работы топливно-раздаточных колонок, устанавливается кассовое оборудование и программное обеспечение для расчёта по топливным картам и картам лояльности. Также оформление АЗС приводится к единому фирменному стилю, внедряются корпоративные стандарты сервиса. Контроль качества топлива на всех арендуемых станциях осуществляется в соответствии с единым стандартом, действующим по всей сети АЗС «Газпромнефть».
В компании нас заверили, что «Газпромнефть» конкуренции с «Роснефтью» не опасается: «Рынок топливной розницы в России в принципе высококонкурентный. Во всех регионах присутствия сеть АЗС «Газпромнефть» успешно конкурирует с крупнейшими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями».
Эксперты тоже утверждают, что с открытием АЗС «Газпромнефть» в Иркутской области не стоит ждать особых перемен и серьёзной конкурентной борьбы. Скорее всего, сети смогут спокойно сосуществовать, как это происходит в центральной части России.
– Многие сети заправок сейчас расширяются, это нормальный процесс. Я не вижу здесь очень жёсткой конкуренции. В центральных регионах большая концентрация сетей, и места хватает всем, – подчёркивает эксперт-аналитик отдела по работе со СМИ группы компаний «Финам» Алексей Калачёв.
Стоит отметить, что Иркутская область – самая восточная точка России, где располагаются заправки «Газпромнефть». По сравнению с другими регионами стоимость топлива завода «Газпромнефть» здесь выше. К примеру, Аи-92 на заправках компании в среднем по России стоит 33,63 рубля, а в Иркутской области – 36 рублей. Впрочем, цена такого же бензина на АЗС «Роснефти» в Приангарье ещё выше – 36,7 рубля. Зато на местных заправках БРК Аи-92 стоит 35,7 рубля.
«Федеральные компании предпочитают зарабатывать на рознице, а не с опта», – пояснил Сергей Лыков. В компании «БРК» дешёвую стоимость бензина объясняют иначе. «Топливо у нас дешевле, потому что скидка заложена в стоимость бензина. У нас нет дисконтных карт», – рассказала пресс-секретарь БРК.
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