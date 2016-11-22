«Население стало больше тратить»

Автор: Мария Панарина

За 9 месяцев 2016 года жители Иркутской области взяли в кредит в ВТБ24 в два раза больше денежных средств, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка. Байкальский банк Сбербанка также отчитывается об увеличении кредитования населения. Но в его случае речь идёт о росте числа выданных ипотечных кредитов.

Управляющий банка ВТБ24 в Иркутске Владимир Чернышёв и управляющий ВТБ24 в Братске Дмитрий Степаняк сообщили, что объём средств, выданных банком за 9 месяцев 2016 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в два раза и составил 13 млрд рублей. Существенный рост наблюдался по всем кредитным продуктам банка.

Быстрее всего рос портфель потребительских кредитов– в 2,7 раза – и составил 8,4 млрд рублей. Ипотечное кредитование выросло в полтора раза – до 2,4 млрд рублей. Кредитование малого и среднего бизнеса выросло почти на треть – до 1,7 млрд рублей. Рост показало и автокредитование – на 12%, чего не наблюдалось на протяжении уже двух лет.

Общий кредитный портфель ВТБ24 в регионе вырос на 9% и составил 42,6 млрд рублей. Наибольшую динамику прироста показали кредитные портфели по потребительскому кредитованию и ипотеке. В целом портфель привлечённых средств от физических и юридических лиц вырос на 6% и составил 30,2 млрд рублей.

– Мы видим постепенный разворот от сугубо сберегательной модели поведения к потребительской. Население стало больше тратить и вновь берёт на это кредиты, – отметил Владимир Чернышёв.

Дмитрий Степаняк добавил, что ещё одна черта, характеризующая сегодняшнего клиента, – растущий интерес к дистанционным каналам обслуживания. Всё больше клиентов предпочитают проводить банковские операции самостоятельно, используя для этого интернет-банкинг, мобильный банк, банкоматы и банковские терминалы.

Отчёты Байкальского банка Сбербанка России показывают, что во втором квартале 2016 года ипотечное кредитование выросло на 1,4% по сравнению с первым, а в третьем увеличилось ещё на 2,3%, сообщается на официальном сайте банка. Портфель потребительских кредитов впервые в этом году показал рост лишь по итогам

3 квартала, но конкретных цифр составители отчёта не приводят.