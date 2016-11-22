Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 22 ноября 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

«Население стало больше тратить»

Автор: Мария Панарина

За 9 месяцев 2016 года жители Иркутской области взяли в кредит в ВТБ24 в два раза больше денежных средств, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка. Байкальский банк Сбербанка также отчитывается об увеличении кредитования населения. Но в его случае речь идёт о росте числа выданных ипотечных кредитов.

Управляющий банка ВТБ24 в Иркутске Владимир Чернышёв и управляющий ВТБ24 в Братске Дмитрий Степаняк сообщили, что объём средств, выданных банком за 9 месяцев 2016 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в два раза и составил 13 млрд рублей. Существенный рост наблюдался по всем  кредитным продуктам банка.

Быстрее всего рос портфель потребительских кредитов– в 2,7 раза – и составил 8,4 млрд рублей. Ипотечное кредитование выросло в полтора раза – до 2,4 млрд рублей. Кредитование малого и среднего бизнеса выросло почти на треть – до 1,7 млрд рублей. Рост показало и автокредитование – на 12%, чего не наблюдалось на протяжении уже двух лет.

Общий кредитный портфель ВТБ24 в регионе вырос на 9% и составил 42,6 млрд рублей. Наибольшую динамику прироста показали кредитные портфели по потребительскому кредитованию и ипотеке. В целом портфель привлечённых средств от физических и юридических лиц вырос на 6% и составил 30,2 млрд рублей.

– Мы видим постепенный разворот от сугубо сберегательной модели поведения к потребительской. Население стало больше тратить и вновь берёт на это кредиты, – отметил Владимир Чернышёв.

 Дмитрий Степаняк добавил, что ещё одна черта, характеризующая сегодняшнего клиента, – растущий интерес к дистанционным каналам обслуживания. Всё больше клиентов  предпочитают проводить банковские операции самостоятельно, используя для этого интернет-банкинг, мобильный банк, банкоматы и банковские терминалы.

Отчёты Байкальского банка Сбербанка России показывают, что во втором квартале 2016 года ипотечное кредитование выросло на 1,4% по сравнению с первым, а в третьем увеличилось ещё на 2,3%, сообщается на официальном сайте банка. Портфель потребительских кредитов впервые в этом году показал рост лишь по итогам 

3 квартала, но конкретных цифр составители отчёта не приводят.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Деньги

«Население стало больше тратить»

За 9 месяцев 2016 года жители Иркутской области взяли в кредит в ВТБ24 в два раза больше денежных средств, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка. Байкальский банк Сбербанка также отчитывается об увеличении кредитования населения. Но в его случае речь идёт о росте числа выданных ипотечных...

22.11.2016, Конкурент
Деньги

Без квитанций пени нет

Фонд капремонта домов Иркутской области перестанет начислять пени неплательщикам, если из-за нехватки средств возникнут проблемы с распечаткой и распространением квитанций. ...

16.09.2016, Сибирский энергетик
Деньги

Перерасчёт платы за отопление

Региональный Жилнадзор опубликовал списки домов, жители которых могут претендовать на перерасчёт платы за отопление. В списке 21 дом из Иркутска и один из Усолья-Сибирского. ...

02.09.2016, Сибирский энергетик
Деньги

Утратил чувство реальности

Полиция расследует дело о мошенничестве на 1,7 млрд рублей

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с иркутскими коллегами организована процессуальная проверка поступившей от представителя одного из банков информации о противоправных...

16.08.2016, Конкурент
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Смотрите здесь - смонтировать свадебный фильм ёлки тут.
Тут медальоны с напечатанной фотографией фото, отзывы.
Рекомендуем: интерьерная фотостудия в люберцах нижний новгород, подробное описание здесь.

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны ресторанов на интернет ресурсе

ортопедический матрас mediflex stress control

дермароллер для волос как часто использовать
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний