+ добавить комментарий

Со своим чугуном в ТОР

Пришла компания из Уфы

Автор: Виктория Комарова

Правительство Иркутской области определило второго резидента на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Усолье-Сибирском, сообщила пресс-служба правительства региона. «Рассмотрен инвестиционный проект по строительству в городе Усолье-Сибирском опытно-промышленной установки по производству гранулированного чугуна от потенциального резидента ООО «СБТ-Иркутск», – говорится в сообщении. Проект предусматривает создание 66 новых рабочих мест и объём капитальных вложений около 300 млн рублей. Отмечается, что в ближайшее время компания подпишет соглашение с минэкономразвития Иркутской области о начале своей работы в ТОСЭР, передаёт «Интерфакс-Сибирь».

По данным ЕГРЮЛ, компания с уставным капиталом 10 тыс. рублей была создана 29 августа 2016 года. 100% долей компании принадлежит ООО «Современные буровые технологии», учреждённому физическим лицом и зарегистрированному в Уфе.

Компания не имеет лицензий. Основным видом её деятельности является производство чугуна.