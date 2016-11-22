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Конкурент: 22 ноября 2016

Экономика

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«Ростелеком» объединяет

Автор: Мария Панарина

Иркутская область стала одним из 65 регионов России, жители которых могут получать услуги стационарной телефонии, доступа в Интернет, телевидения и сотовой связи у одного оператора. 16 ноября «Ростелеком» презентовал дополнительный сервис – мобильную связь. В 2017 году у клиентов компании появится возможность пользоваться одним счётом для фиксированных и мобильных услуг.

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Чтобы презентовать новый продукт, «Ростелеком» организовал межрегиональную пресс-конференцию в центральном офисе компании в Иркутске
Автор фото: Андрей Фёдоров

«Конвергентное предложение, включающее мобильную связь, – общемировой тренд, который имеет большой потенциал для развития. Абонент получает не только скидку на услуги в пакете, но и единый счёт и единый центр обслуживания. Услуга сформирована с учётом потребностей клиентов разных сегментов и, я надеюсь, будет интересна также малому и среднему бизнесу, крупным компаниям и государственным структурам», – рассказал вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Продажу SIM-карт в Иркутской области1 оператор начал с 8 ноября. Несмотря на то что компания презентовала мобильную связь  только сейчас, сотрудники «Ростелекома» уже отмечают среди клиентов хороший спрос на новую услугу. Чтобы приобрести SIM-карту, надо быть пользователем одного из основных предложений компании: домашнего телефона, Интернета или интерактивного ТВ. Это позволит получать все услуги от одного оператора и существенно экономить на оплате связи и Интернета. Кроме того, клиенты могут накапливать бонусные баллы за все типы услуг. Стать абонентом «Ростелекома» можно, заключив договоры в центре продаж и обслуживания компании, оформив заказ с доставкой на сайте оператора или позвонив по номеру 8-800-1000-800.

При покупке SIM-карты первые абоненты компании получат разовую скидку на оплату домашнего телефона и право бесплатно звонить на стационарные и мобильные номера «Ростелекома». К тому же из удобной линейки тарифных планов каждый абонент найдёт удобные для себя условия, включая пакеты минут, сообщений и интернет-трафика.

Вместе с основными услугами «Ростелекома» мобильная связь доступна для корпоративных и государственных клиентов. По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами в филиале «Ростелекома» в Иркутске Сергея Заушицина, крупным корпоративным клиентам предлагаются индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок. Для малого и среднего бизнеса появятся удобные коробочные решения в зависимости от количества сотрудников2. В планах компании запуск М2М-платформы и предложение услуг на её базе предприятиям различных отраслей производства.

Услугу мобильной связи руководство компании собирается развивать в разных направлениях. В 2017 году планируется реализовать единый счёт для фиксированных и мобильных услуг. Семейным тарифным приложениям будет уделяться особое внимание – появится общий пакет Интернета на несколько мобильных устройств и приложения, объединяющие домашний и мобильный Интернет. В перспективе у компании продажа брендового абонентского оборудования – смартфонов и планшетов, где будут установлены мобильные приложения «Ростелекома»: «Интерактивное ТВ», «Госуслуги» и «Мой Ростелеком».

Запуская услугу мобильной связи, руководство компании подчёркивает, что «Ростелеком» не позиционирует себя как оператора мобильной связи. «Это очень узко для нас и немасштабно», – отмечает директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

 

1 В других регионах – в другое время. В Новосибирске – в сентябре.

2 Право сохранить номер за собой при переходе к другому оператору сотовой связи закреплено в законе. 

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