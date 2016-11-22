+ добавить комментарий

Пустили на самотёк

Управляющие компании Братска за два года «вывели» более половины общедомовых приборов учёта воды

Автор: Виктория Комарова

Вопросы эффективной работы объектов городской инфраструктуры выходят на первое место в муниципалитетах. Неделю назад в центре внимания депутатов Думы Братска оказалось муниципальное предприятие «Дирекция городской инфраструктуры» (ДГИ), обеспечивающее холодное водоснабжение и водоотведение на территории города. На заседании комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности пытались выяснить, почему ДГИ несёт убытки и как с ними бороться. Обсуждение выдалось горячим и вскрыло неожиданные факты. По данным «Дирекции городской инфраструктуры», лишь 32% многоквартирных домов в Братске имеют общедомовые приборы учёта, хотя ещё три года назад таких было 70%. На предприятии главной причиной такого развития событий называют снижение нормативов потребления, произошедшее в 2014 году.

Водная стихия

Сегодня Братск относится к числу населённых пунктов с одним из самых низких в стране показателей нормативов потребления воды – 5,52 куб. метра на человека. Ниже лишь в Санкт-Петербурге – 5,48. Для сравнения: в городах-миллионниках Красноярске и Новосибирске он составляет 7,92 и 6,2 куб. метра соответственно.

Ещё в 2013 году в городе действовал норматив 7,3 куб. метра. Однако только в 2014 году он дважды изменился в сторону уменьшения. Как следствие – в бюджете ДГИ образовалась прореха. Фактическое потребление холодной воды среднестатистическим жителем города, не установившим у себя в квартире приборы учёта, составляет около 8 куб. метров, посчитали на предприятии. Приборы учёта установила только половина владельцев жилых помещений, по причине заниженных нормативов предприятие теряет ежегодно около 100 млн рублей, говорит руководитель МП «Дирекция городской инфраструктуры» Михаил Лихотников.

Теперь экономить воду стало невыгодно. В ДГИ столкнулись с тем, что в Братске из 1935 многоквартирных домов приборами учёта оборудовано всего 32% – 619. «Хотя ещё в 2013 году таких домов было почти 70%, – рассказал Михаил Лихотников на заседании комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности гордумы 10 ноября. – За минувшие четыре года в результате деятельности управляющих компаний было демонтировано около 400 приборов учёта». Он считает, что эти действия нарушают федеральный закон «Об энерго­сбережении и повышении энергетической эффективности».

– Приборы, по сути, выводятся из строя, – отметил Лихотников. – Это, конечно, не вандализм, их никто не ломает. Но, когда приходит время поверять эти приборы, этого никто не делает. А затем управляющие компании ставят нас перед фактом – они просто присылают нам письма о том, что с завтрашнего дня расчёт идёт не по приборам учёта, а по нормативам. То есть они работают не с уменьшением нормативов потребления воды, а просто «выводят» счётчики из работы.

Управляющие компании должны активно работать с населением и продвигать программу энергосбережения, а они в этом не заинтересованы. В результате неоплаты сверх­нормативного потребления воды, по оценке специалистов МП ДГИ, ежегодные потери составляют около 70 млн рублей. На предприятии считают, что управляющие организации уклоняются от исполнения требований федерального законодательства, связанного с установкой и обслуживанием общедомовых счётчиков и неоплатой сверх­нормативного потребления воды.

В числе слушателей отчёта Лихотникова были в том числе и депутаты, имеющие отношение к деятельности УК, например директор «Падунской коммунальной компании» Светлана Петрук, а также Александр Гаськов, чья жена владеет долями в коммунальных предприятиях Братска. По понятным причинам затронутая Лихотниковым тема не пришлась по душе некоторым местным парламентариям, её сочли оскорбительной и даже пригрозили судом.

Переходящий «Водоканал»

Михаил Лихотников возглавил ДГИ совсем недавно – 1 марта 2016 года. При его назначении в мэрии всем дали чётко понять: этот человек займётся реализацией мероприятий антикризисного управления. Перед приходом Лихотникова по итогам 2015 года предприятие имело убытки в сумме 50 млн рублей. За девять месяцев 2016 года этот показатель снизился до 10 млн.

С появлением нового руководителя на предприятии стали проводить системную работу по выявлению фактов незаконных подключений (в основном в домах частного сектора) к сетям водоснабжения, уточнили в пресс-службе братской мэрии. К настоящему времени выявлено более ста таких подключений, причём в 70 случаях хозяева домов сами обратились в организацию в ходе объявленной ею «амнистии». ДГИ проведена оптимизация производства, внедрены новые технологии. Только установка системы ГЛОНАСС на транспорте предприятия позволит экономить 7,2 млн рублей в год. При этом было потрачено 14 млн рублей на обновление сетей.

Хотя рано говорить о выходе из кризиса предприятия, обеспечивающего рабочими местами 1058 братчан, эксплуатирующего 1114 километров сетей, пять водозаборов и девять очистных станций. Дебиторская задолженность за услуги МП «Дирекция городской инфраструктуры» составляет сегодня, по данным пресс-службы администрации Братска, почти 219 млн рублей, в том числе задолженность населения – более 100 млн, кредиторская – почти 328 млн. В суды ДГИ направлено 4772 иска к физическим лицам на сумму 40,9 млн рублей, уже взыскано 15,3 млн. Предприятие выиграло 34 иска на сумму 50,8 млн в отношении юридических лиц (всего направлено в арбитраж 53 иска на 88,8 млн).

За скобками депутатской дискуссии осталась сложная история перехода управления финансовыми потоками ДГИ, которая с момента создания носила название «Водоканал». Ранее мэр Братска Сергей Серебренников в одном из интервью рассказывал, что предприятие «было стабильно работающим, по крайней мере, до 2010 года».

В марте 2010 года «Водоканал» перешёл в аренду ООО «Братскводсистема», напомнил Сереберенников. Перевод имущественного комплекса состоялся практически после известного события с экс-мэром города Братска Александром Серовым, который был арестован 4 фе­враля по факту получения взятки от Александра Гаськова. И все последние годы городской «Водоканал» функционировал в составе ООО «Братскводсистемы». Однако 1 апреля 2014 года весь имущественный комплекс «Братскводсистема» перешёл в МП ДГИ. «Решение было поспешным и кулуарным, – считает Сергей Серебренников. – В начале 2014 года правоохранительные органы пристально интересовались сферой ЖКХ». Так совпало, что именно после этого «Водоканал» перешёл под контроль муниципалитета.

«Бесплатной воды не будет!»

Сегодня эта история и впрямь мало кого интересует. Объекты и сети ДГИ изношены. Долгое время их технической модернизацией никто не занимался, они приблизились к «критическому рубежу». И теперь важно понять, что дальше? Что необходимо сделать для того, чтобы вернуть «Водоканал» в орбиту эффективно работающих предприятий?

В ответ на эти вопросы Михаил Лихотников провозгласил лозунг «Бесплатной воды не будет!». По его мнению, сегодняшний тариф на воду нуждается в пересмотре. Перед предприятием стоит задача выйти из убыточной зоны и рассчитаться с кредиторами. Приносить прибыль или хотя бы заняться ремонтом сетей без повышения тарифов не получится, считает глава ДГИ. Ведь только в перекладку сетей, обновление автопарка и спецтехники, ремонт зданий до 2030 года предприятию необходимо вложить почти полмиллиарда рублей.

– Рост тарифов помог бы нам двинуться вперёд, – говорит Лихотников. – Сегодня мы просто топчемся на месте, устраняем аварии, не более, серьёзных ремонтов нет. Сети при этом стареют. Поэтому это одно из направлений, в котором нужно двигаться.

Сегодня тариф для ДГИ сохраняется на среднем областном уровне. Он составляет для населения 17,66 рубля за куб. метр воды и 14,62 – на стоки. Однако это ниже, чем в большинстве территорий региона. К примеру, в Усть-Илимске тариф установлен в размере 24,94 и 22 рублей, в Ангарске – 18,03 и 18,13 рубля, в Тайшете – 24,67 и 29,4 рубля.

Как считает Михаил Лихотников, имеется сегодня и реальная потребность стимулирующего изменения сверхнормативного потребления воды с 5,52 куб. метра на человека в месяц до 7,95. Дополнительно ДГИ сейчас активно задействует внутренние резервы.

Чтобы обеспечить устойчивость одного из важнейших инфраструктурных предприятий Братска, властям, вероятно, предстоит пойти на непопулярные решения.