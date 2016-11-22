В регионе пройдёт конкурсный отбор экономически значимых проектов в сельском хозяйстве

Автор: Соб. инф.

В Иркутской области пройдёт конкурсный отбор экономически значимых проектов в сельском хозяйстве. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Глава ведомства отметил, что в министерстве уже ведется приём документов на конкурсный отбор проектов, реализация которых началась в этом году. Конкурсный отбор планируется провести в середине декабря с учётом рейтинга участников на основании ряда критериев: темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, количества вновь созданных рабочих мест, роста среднемесячной заработной платы, рентабельности производства, срока окупаемости, отдачи платежей по налогам и сборам с одного рубля вложенных бюджетных средств.

– Для участия в конкурсе заявителю необходимо представить заявку на участие, отчёт о финансово-экономическом состоянии и экономически значимый проект, – сообщил Илья Сумароков.

Практика реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в 2011–2015 годах с поддержкой из областного бюджета показала положительные результаты. Участниками проектов увеличен объём производства и реализации сельскохозяйственных продуктов от 1,2 до 3,9 раза по разным видам продукции, создано более 1,5 тысячи рабочих мест, увеличены в 3,1 раза налоговые платежи и страховые взносы во внебюджетные фонды. Приём документов продлится до 29 ноября 2016 года.