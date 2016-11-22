«Серебро» «Сибирской Сервисной Компании»

Уже несколько лет футбольная команда «Сибирской Сервисной Компании» входит в тройку лидеров на знаковом выездном турнире топливно-энергетических компаний, который проводится осенью. В нынешнем году местом сбора спортсменов стала Черногория, где звезды отраслевого футбола приняли участие в играх очередного Международного Фестиваля футбола. Команда «ССК» получила две серебряных медали - по футболу и по волейболу.

По словам игроков и болельщиков, команда ССК по футболу играла очень эффектно, с напором, чувствуя поддержку каждого игрока команды. «Игры были интересные, захватывающие и непредсказуемые. В игровых видах спорта быстро приходит понимание, что надо биться друг за друга, подстраховывать, с пониманием относиться к ошибкам, ведь без этого не будет побед. Через спорт ощущение крепкого плеча переходит и в дела. У нас уже сложившийся коллектив команды, так что спортсмены и вне футбола поддерживают профессиональное и дружеское общение», - отметили члены команды ССК по футболу.

«Для меня самой напряженной была встреча «ССК – Трансконтейнер-1», – поделился своими впечатлениями футболист «ССК» Дмитрий Петухов. – Соперники почти весь матч владели преимуществом, а мы терпеливо ждали своего шанса. В итоге, за несколько минут до конца матча при счете 0:0 на одной из контратак мы забили гол. Что позволило нам одержать победу над одним из фаворитов турнира, который был представлен сразу двумя командами. Тем самым мы обеспечили себе выход в полуфинал с первого места в группе. Без единого поражения!».

«Волейбол был довольно интересным, все команды были примерно равны по уровню, - рассказал Василий Винник из Ямальского филиала «Сибирской Сервисной Компании». – Я доволен впечатлениями от игры и нашими результатами. Жаль, что с победителем нам досталась первая игра. На мой взгляд, к концу Фестиваля у нас были все шансы разыграться и стать чемпионами».

Все спортсмены выразили огромную благодарность «Сибирской Сервсиной Компании» за организацию поездки такого уровня. По их мнению, формат фестиваля призван объединять людей, дать возможность сосредоточиться на спорте, общении, сплочении коллектива, развитии внешних, очень важных для компании связей.