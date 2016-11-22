Rambler's Top100
rss       
 

22 ноября 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

«Серебро» «Сибирской Сервисной Компании»

 № 1 из 1

Уже несколько лет футбольная команда «Сибирской Сервисной Компании» входит в тройку лидеров на знаковом выездном турнире топливно-энергетических компаний, который проводится осенью. В нынешнем году местом сбора спортсменов стала Черногория, где звезды отраслевого футбола приняли участие в играх очередного Международного Фестиваля футбола. Команда «ССК» получила две серебряных медали - по футболу и по волейболу.

По словам игроков и болельщиков, команда ССК по футболу играла очень эффектно, с напором, чувствуя поддержку каждого игрока команды. «Игры были интересные, захватывающие и непредсказуемые. В игровых видах спорта быстро приходит понимание, что надо биться друг за друга, подстраховывать, с пониманием относиться к ошибкам, ведь без этого не будет побед. Через спорт ощущение крепкого плеча переходит и в дела. У нас уже сложившийся коллектив команды, так что спортсмены и вне футбола поддерживают профессиональное и дружеское общение», - отметили члены команды ССК по футболу.

«Для меня самой напряженной была встреча «ССК – Трансконтейнер-1», – поделился своими впечатлениями футболист «ССК» Дмитрий Петухов. – Соперники почти весь матч владели преимуществом, а мы терпеливо ждали своего шанса. В итоге, за несколько минут до конца матча при счете 0:0 на одной из контратак мы забили гол. Что позволило нам одержать победу над одним из фаворитов турнира, который был представлен сразу двумя командами. Тем самым мы обеспечили себе выход в полуфинал с первого места в группе. Без единого поражения!».

«Волейбол был довольно интересным, все команды были примерно равны по уровню, - рассказал Василий Винник из Ямальского филиала «Сибирской Сервисной Компании». – Я доволен впечатлениями от игры и нашими результатами. Жаль, что с победителем нам досталась первая игра. На мой взгляд, к концу Фестиваля у нас были все шансы разыграться и стать чемпионами». 

Все спортсмены выразили огромную благодарность «Сибирской Сервсиной Компании» за организацию поездки такого уровня. По их мнению, формат фестиваля призван объединять людей, дать возможность сосредоточиться на спорте, общении, сплочении коллектива, развитии внешних, очень важных для компании связей.

    
Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Компании

«Места хватит всем»

На топливном рынке Приангарья появились новые крупные игроки

Сентябрьская интрига вокруг того, кто стал новым владельцем десяти заправок, проданных одним из бывших собственников «КрайсНефти», раскрыта. Их приобрела Байкальская региональная компания (БРК) –...

22.11.2016, Конкурент
Компании

«Ростелеком» объединяет

Иркутская область стала одним из 65 регионов России, жители которых могут получать услуги стационарной телефонии, доступа в Интернет, телевидения и сотовой связи у одного оператора. 16 ноября «Ростелеком» презентовал дополнительный сервис – мобильную связь...

22.11.2016, Конкурент
Компании

«Серебро» «Сибирской Сервисной Компании»

Уже несколько лет футбольная команда «Сибирской Сервисной Компании» входит в тройку лидеров на знаковом выездном турнире топливно-энергетических компаний, который проводится осенью. В нынешнем году местом сбора спортсменов стала Черногория...

22 ноября 2016
Компании

Альфа-Банк в Иркутске снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса

С 14 ноября 2016 года Альфа-Банк снизил процентные ставки по кредитам для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса на 4 п.п. Минимальная ставка с учетом всех понижающих факторов и скидок составляет 12,5%.Индивидуальные предприниматели и юридические лица...

17 ноября 2016
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев

Фоторепортажи

Реклама от YouDo
Тут фотосессия на 10 лет свадьбы фото для гостей, варианты по ссылке.
Смотрите здесь - кто может помочь в создании ролика с фотографиями и музыкой ютуб, недорого.
Смотрите тут - переделка фото прикольные рамки, подробнее здесь.

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны юристов на портале

Серия Springless

медицинские средства от облысения
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний