+ добавить комментарий

Коммунальная «премия»

В Иркутске будут судить руководителя УК «Приморский» за присвоение денежных средств в особо крупном размере

Автор: Мария НИКУЛЬШЕЕЕВА

Руководитель УК «Приморский» в Иркутске Максим Ушаков предстанет перед судом за причинение ущерба ресурсоснабжающим организациям на сумму 15,5 млн рублей и присвоение денежных средств в особо крупном размере. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора управляющей компании. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, директор управляющей компании в январе – июне­ 2014 года прекратил перечислять ресурсоснабжающим организациям плату граждан за отопление и горячее водоснабжение. Таким образом был причинён ущерб ООО «Иркутская городская теплосбытовая компания» и ОАО «Иркутскэнерго» на сумму более 15,5 млн рублей.

«Коммунальные платежи граждан направлялись на покрытие расходов, связанных с неэффективной деятельностью предприятия, в том числе на выплату зарплат, премий, приобретение дорогостоящего имущества, расчёты с подрядными организациями», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, директор заключил фиктивный договор между управляющей компанией и индивидуальным предпринимателем на выполнение работ и оказание услуг, перевёл на его счёт более 3,5 млн рублей, которые впоследствии присвоил.

В сообщении уточняется, что директор УК обвиняется по п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое в особо крупном размере), ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере).

Напомним, ООО УК «Приморский» оказывает услуги по управлению и обслуживанию жилых домов и коммерческой недвижимости с ноября 2013 года. На данный момент в управлении организации находятся 190 жилых домов, или порядка 4,5 тыс. квартир. Ранее «СЭ» сообщал о том, что УК, по сути, попала в предаварийную ситу­ацию: многоквартирные дома, обслуживаемые компанией, были подключены к теплоснабжению самовольно, без получения наряда от ресурсоснабжающей организации, акты готовности к осенне-зимнему периоду не получены. При этом жильцы исправно платили за коммунальные услуги. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска. В настоящее время руководитель УК «Приморский» продолжает вести свою деятельность и отказывается от комментариев.

Начальник Иркутского городского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» Сергей Якимов рассказал, что в настоящее время ситуация существенно не изменилась. По данным на 21 но­ября 2016 года, задолженность управляющей компании «Приморский» перед энергокомпанией составляет 66 млн 495 тыс. рублей за теплоэнергию за период с февраля по октябрь 2016 года и около 2 млн за электричество. «Платёжная дисциплина в компании также не меняется, Постановление Правительства Российской Федерации № 253, которое обязывает УК перечислять поступившие от населения денежные средства ресурсоснабжающим организациям на следующий день после даты их поступления, также не исполняется, – отметил Сергей Якимов. – Информация о поступлении денежных средств за коммунальные услуги от населения управляющей компанией в адрес ПАО «Иркутскэнерго» не предоставляется, несмотря на многочисленные запросы. Кроме того, у энергетиков накопились серьёзные претензии не только по задолженности, но и по технической готовности к зиме».

Ещё в августе–сентябре в домах компании не были готовы тепловые узлы. Представителями ООО «Иркутск­энергосбыт» выявлены замечания, выданы соответствующие акты, на основании которых организация должна была провести дополнительные работы. Кроме того, по словам Сергея Якимова, УК «Приморский» недавно выдавала очередное гарантийное письмо. В конце сентября представители компании сообщили, что устранят часть замечаний лишь к 31 декабря, что в условиях прохождения осенне-зимнего максимума недопустимо. Но даже оно не исполнятеся. Стоит отметить, что подобные действия управляющей компании приобрели уже системный характер: выданное в 2015 году аналогичное гарантийное письмо также не было исполнено.

Генеральный директор СРО «Межрегиональная ассоциация управляющих многоквартирными домами Иркутской области и Республики Бурятия» Михаил Дамешек сообщил «СЭ», что данная компания не входит в содружество. По его словам, довольно часто дебиторская задолженность УК равна кредиторской, но, когда долги населения перед управляющей компанией намного меньше задолженности УК перед контрагентами, стоит уже задуматься. Собеседник издания считает, что дома, которые обслуживает УК «Приморский», не должны остаться брошенными. «Жители либо переголосуют за других, в крайнем случае, муниципалитет объявит конкурс», – сказал Дамешек.

В свою очередь, руководитель Службы государственного жилищного надзора Иркутской области Денис Воронов отметил, что у жилищной инспекции есть претензии к любой УК, всего в год поступает более 30 тыс. жалоб, в том числе жалобы имеются на УК «Приморский». Он не исключает изъятия лицензии у «Приморского». «Однако в связи с претензиями прокуратуры нас в качестве специалистов, экспертов ещё не привлекали», – заметил он.