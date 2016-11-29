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29 ноября 2016

Экономика

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Обеспечивает молодым специалистам комплексная программа развития Сибирской Сервисной Компании

АО «Сибирская Сервисная Компания» (ССК) вкладывает значительные ресурсы в подготовку молодых специалистов. Модульная программа обучения помогает улучшить коммуникативные навыки; понять, как работает бизнес с точки зрения системы, а также научиться грамотно ставить цели и достигать их. Прошедшие обучение молодые специалисты уверены, что полученные знания помогут им в достижении новых карьерных высот.

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На предприятии трудятся выпускники высших учебных заведений из разных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Томска, Тюмени; активно приглашаются на работу лучшие выпускники Нефтеюганского индустриального колледжа. Статус молодого специалиста новичкам присваивается на пять лет и дает возможность воспользоваться определенными льготами и гарантиями. Для каждого «новичка» разрабатывается индивидуальный план развития, а с корпоративными традициями, ценностями и планами компании его знакомит квалифицированный наставник.

Специально для молодых специалистов ССК разработана модульная программа обучения. Она состоит из трех ступеней и рассчитана таким образом, чтобы молодые специалисты – будущие руководители – могли эффективно выполнять свои профессиональные обязанности и применять полученные навыки на практике. Ведь человеческий капитал в Компании оценивают как одну из важнейших составляющих успеха.

Первый модуль направлен на улучшение коммуникативных навыков. «Самое главное в этом тренинге – даже не инструменты, а правильные установки и ценности. Знать, как установить эффективные отношения с коллегами и подчиненными, важно и начальнику, и буровому инженеру», - уверен бизнес-тренер Дмитрий Куцовский. Слова бизнес-тренера подтверждают и сами молодые специалисты. «Раньше я испытывал некоторые затруднения с коммуникацией, не со всеми мне удавалось найти общий язык. Сейчас проблема позади: я понял, что именно делаю неправильно. Теперь эти знания применяю везде: на работе, в быту, в личной жизни. Знания эти универсальны, настоящая кладовая опыта», – поделился впечатлениями инженер-технолог Красноярского филиала ССК Станислав Опрышко.

Второй модуль помогает понять, как работает бизнес с точки зрения системы. Участникам тренинга необходимо разобраться, каковы особенности и экономические последствия использования разных стратегий, осознать важность работы с персоналом как с главным ресурсом компании. Основная задача заключительного модуля – грамотная постановка целей и понимание того, какие задачи необходимо выполнять для их реализации.

Молодые специалисты высоко оценили полученные в ходе обучения знания. «После учебы у меня появилась еще большая мотивация - расти, развиваться, добиваться большего, проявлять себя», – отметила специалист службы цементирования филиала УЦС Мария Князева.

Справка:

АО «ССК» предлагает полный спектр нефтесервисных работ. На долю ССК приходится около 8% общероссийского объема пробуренных метров в год: более 1,6 млн м поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, более 3200 текущих и капитальных ремонтов скважин. Ежегодно инвестируя в среднем 11% выручки, ССК является 2-й компанией в отрасли по удельным объемам инвестиций.

Красноярский филиал АО «ССК» сегодня ведет работы на месторождениях Красноярского края, Иркутской области, Якутии.

    
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Обеспечивает молодым специалистам комплексная программа развития Сибирской Сервисной Компании

АО «Сибирская Сервисная Компания» (ССК) вкладывает значительные ресурсы в подготовку молодых специалистов. Модульная программа обучения помогает улучшить коммуникативные навыки; понять, как работает бизнес с точки зрения системы, а также научиться грамотно ставить цели и...

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