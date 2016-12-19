Не успели согреться

Автор: Мария Никульшеева

Ситуация с теплоснабжением многоквартирных домов в Вихоревке Братского района остаётся напряжённой. Очередная авария произошла 12 декабря на котельной «Водогрейная», отапливающей 40% жилого фонда города. В Вихоревке действует режим повышенной готовности. Специалисты полагают, что такая ситуация будет продолжаться на протяжении всего отопительного сезона.

В понедельник в Вихоревке была устранена очередная аварийная ситуация. Областная аналитическая диспетчерская служба по-прежнему отслеживает температурный режим в работе котельной с двухчасовым интервалом, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Также в правительстве отметили, что остаётся неудовлетворительной работа по регулированию и наладке гидравлических режимов в системах отопления в домах. Областные власти заверяют, что держат ситуацию в городе на особом контроле. На месте находятся представители профильного регионального министерства, энергокомпаний, а также завода-изготовителя оборудования для теплоисточника, ремонтная бригада компании «Байкалэнерго».

Директор «Байкалэнерго» Владимир Потапов, комментируя ситуацию, отметил, что оборудование теплоисточника сейчас в аварийном состоянии и требует неотложного ремонта. «Сейчас работают три котла из четырёх, один котёл находится в ремонте, ведётся его чистка. В минувшую среду температура воздуха была минус 8, а температура воды на выходе из теплоисточника составляла 64 градуса, но в ночное время становится холоднее, и температурный график не выдерживается».

По его словам, оборудование необходимо держать в работе, поэтому приходится делать минимальные ремонты сначала на одном котле, потом на следующем. Параллельный ремонт на всех котлах закономерно приведёт к снижению параметров. «Все четыре котла требуют неотложного ремонта, но отключить и остановить их все на ремонт тоже нельзя, – отметил Владимир Потапов. – Тем не менее ситуация стабилизировалась».

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введён на территории города Вихоревки 22 ноября и снят в ночь на 5 декабря.