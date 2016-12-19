+ добавить комментарий

Перешагнуть Транссиб

В Иркутске завершилась масштабная реконструкция теплотрассы с переходом железнодорожной магистрали

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

За ремонтную кампанию 2016 года в Иркутске переложили не один километр магистральных и распределительных тепловых сетей. Но особняком в перечне работ стоит один объект, реконструкцию которого начали за три недели до старта отопительного сезона и завершили в аккурат перед тем, как во второй половине ноября ударили первые морозы. Это переход тепломагистрали № 1 через железнодорожные пути в районе станции Академическая, расположенной на оживлённом Транссибе. Во-первых, от проходящего над путями отрезка трубопровода зависит отопление двух микрорайонов и их окрестностей. Во-вторых, работы на нём, проведённые в условиях ограниченного пространства, потребовали нестандартных технических решений. В-третьих, на одном объекте сошлись представители нескольких структур ПАО «Иркутскэнерго»: проектировщики, строители и те, кто эксплуатирует сети.

Чтобы не мешать движению поездов, разбирать старые конструкции и монтировать новый переход пришлось ночью. Работы в общей сложности заняли 20 часов, поделенных на десять технологических «окон» Автор фото: Егор Щербаков

«Это уникальное сооружение с большими магистралями тепловых сетей. Вследствие сложной характеристики и наличия рек Ангары и Иркута главные магистральные тепловые сети города от единого источника оказались исключительно сложными и большими». Это цитата из опубликованной в марте 1967 года статьи в «Восточно-Сибирской правде», которую написал директор Иркутского отделения Государственного союзного проектного института «Промэнергопроект» Шалашов. Речь в ней шла о предстоящем строительстве Ново-Иркутской ТЭЦ, первую очередь которой планировали ввести в эксплуатацию в 1971 году (на практике пуск первого энергоблока состоялся 31 декабря 1975 года). Первой теплотрассой, идущей от станции, стала тепломагистраль № 1, которую сами энергетики называют двенадцатым коллектором. В зоне её действия находятся потребители практически всего Свердловского округа, самого населённого в городе: жители и предприятия Синюшиной горы, Глазкова, Первомайского, Университетского, Академгородка, Радужного и посёлка Энергетиков. «Это почти треть всех нагрузок станции», – отмечает начальник диспетчерской службы участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Юрий Мироманов. То есть более 500 Гкал/ч потребляемой мощности.

Перекрёсток с железной дорогой

Теплотрассу построили в конце шестидесятых. К тому времени уже полтора десятка лет действовал новый маршрут Транссибирской магистрали через Слюдянку, построенный взамен затопленного с пуском Иркутской ГЭС и наполнением водохранилища участка пути. Вовсю шло строительство Академгородка, архитектурный проект которого был опубликован в начале 1964 года. Тем не менее у тепломагистрали оказалось одно узкое место – переход через пути в районе станции Академическая. «Не знаю, почему так спроектировали, но в одной точке сошлись наш тепловой коллектор и «горлышко» на железной дороге сразу после того, как она делает поворот», – констатирует технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский. За ней, в свою очередь, находятся 280 объектов – по большей части жилых домов в Академгородке, Радужном, посёлке Энергетиков и окрестностях улиц Помяловского и Старокузьмихинской.

Переход на ту сторону путей, где они находятся, – две металлические фермы с двумя параллельными поясами пролётом 25 м, по которым протянули две трубы диаметром 700 мм, – был возведён в 1970 году. На протяжении 46 лет его круглосуточно эксплуатировали в сложных условиях резко континентального климата. Раз в три года ПАО «Иркутскэнерго» привлекало специализированого подрядчика, для того чтобы оценить состояние конструкций перехода. В последний раз это произошло в 2013 году. Тогда эксперты обнаружили несколько дефектов, возникших при монтаже и эксплуатации. В частности, какие-то элементы были деформированы, а где-то напряжения были близки к пределу. Итог: эксплуатация была разрешена только на ближайшие три года. Но накопленная деформация и внутренняя коррозия трубопровода привели к тому, что в августе 2015 года из-за небольшого повреждения вода залила рельсы. «Убыток был незначительным, но дня три пути пришлось чистить двумя монтажными поездами, – вспоминает Янышевский. – Тогда мы договорились с «Восточно-Сибирской железной дорогой», что на следующий год проведём реконструкцию сети».

На деле эта задача оказалась не так проста, как выглядит в гладких строчках текста на бумаге. Давно изменились требования «Российских железных дорог» к такого рода конструкциям, другими стали инструкции по безопасности движения поездов. Вдобавок пространство для нового перехода ограничено – в паре десятков метров от железной дороги находится одна из самых загруженных городских трасс, где каждое утро и каждый вечер возникают протяжённые пробки. Рядом проходят и две ЛЭП напряжением 6 и 10 кВ, а также оптоволоконная линия и сети сигнализации и автоматики, принадлежащие Восточно-Сибирской железной дороге. Всё это необходимо было учесть в проекте, который, несмотря на все сложности, был подготовлен оперативно. Но его согласование заняло немало времени – с учётом согласования с несколькими структурами РЖД допуск от железнодорожников на проведение работ энергетики получили только в конце августа 2016 года.

«Проектирование усложнялось стеснёнными условиями в месте размещения перехода. Нельзя было также допустить прекращения движения по автомобильной дороге – главному ходу моста Академический, – говорит главный инженер ООО «ИркутскЭнергоПроект» Игорь Афанасьев. – Это потребовало нестандартных решений: рассматривались варианты строительства с использованием как монтажного железнодорожного поезда, так и колёсной техники. В итоге оптимизировали проект организации строительства для выполнения работы с помощью компактных автокранов. Кроме того, была расширена полоса торможения для автотранспорта, поворачивающего в сторону Академгородка, что позволило иметь полноценное двухполосное движение не только в период производства работ, но и после их окончания».

Пролёт в сторону увеличения

Возведение нового перехода, генподрядчиком которого выступило ЗАО «Иркутскэнергоремонт», стало частью более масштабного проекта по реконструкции участка тепломагистрали № 1, который тянется на протяжении нескольких сотен метров. Он затрагивал ещё и Студгородок. «Дело происходило до начала отопительного сезона, тем не менее в качестве первоочередной меры мы смонтировали временные трубопроводы для потребителей в районе остановки «Пожарное училище», которая теперь называется «Институт МВД», – рассказывает Мироманов. – То есть присоединили к магистрали трубу меньшего диаметра. За счёт этого мы сделали так, что в отопительный сезон безболезненно вступили потребители в районе Восточно-Сибирского института МВД и в пределах улиц Лермонтова, Игошина, Леси Украинки и Курчатова».

Над железнодорожными путями между тем пришлось строить новую надземную эстакаду. Она оказалась длиннее предыдущей – пролёт увеличили до 36 м в соответствии с действующими нормами безопасности. «Это обычная практика, когда с ужесточением требований по приближению к железнодорожным путям необходимо увеличивать пролёт перехода», – поясняет Афанасьев. Учли и сейсмику: все конструкции способны выдержать подземные толчки до 9 баллов. Поскольку монтаж был сопряжён с полным перекрытием путей, его производили ночью – «технологических окон» в другое время попросту не было. Условия ведения работ были осложнены непосредственной близостью автодороги, по которой интенсивно движется транспорт, железнодорожной контактной сети и троллейбусной линии. Последнюю, к слову, на это время пришлось переносить на временные опоры, равно как и линию электропередачи, оптоволокно и кабели связи. По окончании всё, само собой, вернули на место. Все демонтажные и монтажные работы были произведены за 20 часов, разделённых на десять «окон»: два по четыре часа, четыре по два и четыре по одному часу.

Чтобы расположенные дальше потребители не остались без тепла, нагрузку перебросили на запущенную в 2008 году тепломагистраль № 4, которая идёт через современные посёлки Сергиев Посад и Ново-Иркутский, спускается вдоль улицы Помяловского в распадок между Академгородком и зданием МНТК «Микрохирургия глаза», а затем уходит вдоль Старокузьмихинской в сторону Иркутской ГЭС. Такая схема работала всю первую половину ноября. Нагрузку на реконструированный участок первой тепломагистрали подали в пять минут шестого вечера 17 ноября. По данным Иркутской метеостанции, в городе в этот момент было прохладно – 16,8 градуса Цельсия ниже нуля – и ясно, дул слабый северо-западный ветер. Энергетики успели до первого похолодания нынешней зимы – ночью столбик термометра опустился ниже минус 28 градусов.

«Мы дополнительно установили секционирующую арматуру – задвижки на коллекторах 18, 24 и 25, что несколько повышает гибкость нашей схемы работы и позволяет уменьшить количество отключаемых потребителей, – добавляет начальник диспетчерской службы УТС Ново-Иркутской ТЭЦ. – За счёт реконструкции участка магистрали мы также повысили надёжность теплоснабжения этого района и в определённой степени снизили гидравлические потери». Одна только новая запорная арматура способна без проблем прослужить 30 лет. Дольше можно эксплуатировать и новые трубы, уложенные на прошедшем реконструкцию участке тепломагистрали № 1.