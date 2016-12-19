Тепло из запаса

Автор: Светлана Константинова

Жители посёлка Новая Игирма Нижнеилимcкого района в конце недели обратились в общественные организации и СМИ с просьбой о помощи. В посёлке необходимо решить проблемы теплоснабжения. Ситуация требует экстренного вмешательства властей региона. В котельной, которая обеспечивает теплом больницу, детсад, школу и жилые дома, заканчивается топливо. Как сообщил один из жителей, в котельной грязь смешивают со щепой и остатками угля.

В минувший четверг пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что региональное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта выделило угольной котельной посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района 900 тонн угля из аварийно-технического запаса области.

Теперь запас угля в котельной микрорайона Киевский составляет 205 тонн при суточном расходе около 40 тонн. В четверг в Новую Игирму прибыло пять вагонов топлива из Красноярского края, ещё столько же будет отгружено в ближайшие дни. До конца декабря котельная микрорайона Киевский получит суммарно для прохождения отопительного сезона 1,5 тыс. тонн угля.

«Постоянное выделение угля из аварийно-технического запаса Иркутской области – мера необходимая, но весьма затратная для областного бюджета. Если мы говорим о кардинальном решении вопроса с Новой Игирмой на долгосрочный период, то это строительство новых инженерных сетей, которые позволят переключить микрорайон Киевский на другой теплоисточник и закрыть неэффективную котельную», – отметил министр жилищной политики, энергетики и связи Иркутской области Андрей Капитонов.

Напомним, перебои с теплоснабжением отмечались в 18 пятиэтажных и 14 двухэтажных домах микрорайона, где проживает около 20% населения посёлка Новая Игирма. Микрорайон Киевский отапливает одна из трёх котельных посёлка. Специалисты отмечают, что котельное оборудование в ней имеет завышенное потребление топлива и при этом очень низкую теплоотдачу.

«МУП УК «Спектр», эксплуатирующее теплоисточник, находится в тяжёлом финансовом положении», – сообщили в пресс-службе областного правительства. Нижнеилимский районный суд 12 декабря 2016 года удовлетворил поданный районным прокурором иск, связанный с отсутствием у МУП УК «Спектр» нормативного запаса топлива. Плановая погрузка топлива для котельной посёлка Новая Игирма из Красноярского края была начата в рамках исполнения судебного решения. Дополнительно уголь был выделен министерством жилищной политики, энергетики и транспорта из аварийно-технического запаса Иркутской области.