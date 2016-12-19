+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 19 декабря 2016

Экономика

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Потеряла доверие

УК «Приморский» не будет собирать платежи за энергоресурсы с 1 декабря

Автор: Мария Никульшеева

С 1 декабря ПАО «Иркутскэнерго» в одностороннем порядке расторгло договор теплоснабженения с крупнейшим в сфере ЖКХ в Иркутске должником – ООО УК «Приморский». Оплачивать горячую воду и отопление клиентам УК теперь следует энергетикам. В редакцию газеты обратились жители домов, которые обслуживает УК «Приморский», с вопросом: «Что делать тем, у кого долг за коммуналку?»

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С 1 декабря «Приморский» утратил статус исполнителя коммунальных услуг в обслуживаемых им многоквартирных жилых домах и не вправе взимать плату за тепло и горячую воду
Автор фото: Елена Постнова

«Что делать тем  гражданам, которые  не подавали показания приборов учёта (в частности, за горячую воду) в управляющую компанию уже несколько месяцев? Как правильно оплачивать и кому передать показания приборов учёта?» – спрашивает в письме от жителей дома по улице Помяловского, 9, Елена Трофименко. 

По словам иркутянки, многие собственники квартир, недовольные обслуживанием, осознанно не платили за услуги ЖКХ. 

– УК «Приморский» давно не обслуживает, в подъездах не убирают, придомовая территория тоже не приводится в порядок, снег не чистят. Совет дома написал заявление в компанию с просьбой сделать перерасчёт. Старшая по дому разговаривала с  уборщицей и дворниками, они сказали, что  им уже несколько месяцев не платят зарплату, поэтому они не работают. Мы не хотим им платить за такое обслуживание, – говорит Елена Трофименко. 

Напомним, ООО УК «Приморский» оказывает услуги по управлению и обслуживанию жилых домов и коммерческой недвижимости с ноября 2013 года. На данный момент в управлении организации находятся 192 дома. Директор УК «Приморский» Максим Ушаков предстанет перед Свердловским районным судом по обвинению в причинении имущественного ущерба и присвоении 15,5 миллиона рублей. По версии следствия, с января по июнь 2014 года мужчина не перечислял ресурсоснабжающим организациям деньги, поступившие от жильцов за коммунальные услуги. При этом жильцы исправно оплачивали счета. В настоящее время ситуация существенно не изменилась – задолженность управляющей компании «Приморский» перед энергокомпанией составляет более 75 миллионов рублей за теплоэнергию за период с февраля по ноябрь 2016 года.   

При отсутствии необходимой оплаты со стороны управляющих компаний ресурсоснабжающая организация может расторгнуть договор теплоснабжения с ними и работать напрямую с собственниками или нанимателями жилых и нежилых помещений. В этой связи компания «Иркутскэнерго» приняла решение о расторжении договора энергоснабжения с УК «Приморский» с 1 декабря 2016 года. 

С этого дня «Приморский» утрачивает статус исполнителя коммунальных услуг в обслуживаемых им многоквартирных жилых домах (в части оказания услуги по теплоснабжению) и не вправе взимать плату за тепло и горячую воду. Собственники переводятся на расчёты агенту по сбору платежей ООО «Иркутскэнергосбыт». Уведомления об этом уже направлены жильцам многоквартирных домов, находящихся в управлении «Приморского». Это затронуло 192 дома на улицах Безбокова, Академической, Аносова, Бродского, Геологов, Варламова, Крупской, Мухиной, Помяловского, Якоби и в микрорайоне Приморском. Всего 4,7 тыс. квартир.

«Действительно, нам пришлось прибегнуть к такой мере, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор с «Приморским». Если управляющая компания не платит в течение трёх месяцев за ресурсы, законом такая мера предусмотрена. УК задолжала с февраля по ноябрь 2016 года более 75 миллионов рублей. В настоящее время счета «Приморского» арестованы», – отметил заместитель директора по сбыту ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрей Харитонов. Теперь собственники должны перезаключить договоры и оплачивать услуги энергетиков напрямую по новым лицевым счетам начиная с 1 декабря. Всю задолженность, скопившуюся на конец ноября, необходимо погасить уже «Иркутскэнергосбыту».

Начальник Иркутского отделения «Иркутскэнергосбыта» Сергей Якимов пояснил, что 3-4 декабря новые платёжные документы были направлены жителям. «Если потребители хотят оплатить оказанные услуги, они могут это сделать и через ресурсоснабжающую организацию. При этом следует обязательно указать период, за который поступает платёж. Мы примем эти деньги, если по сроку они относятся к «Приморскому», мы оповестим компанию, чтобы исключить двойные счета». 

Теперь собственникам предстоит заключить договоры энергоснабжения с «Иркутскэнергосбытом». Для заключения договора нужно отправить сканы или фото документов, подтверждающих право проживания в квартире, на электронную почту info@es.irkutskenergo.ru. Позже оригиналы договоров можно будет забрать в любом офисе ООО «Иркутскэнергосбыт». Номер лицевого счёта можно уточнить по телефону 8-800-10-97-77. Более подробную информацию жители могут прочитать на официальном сайте «Иркутскэнергосбыта». 

ООО «Иркутскэнергосбыт» уже на протяжении двух лет практикует заключение прямых договоров с потребителями. В настоящее время 61 компания перешла на прямые договоры.  Как сообщила Инна Гуревская, инженер-руководитель группы по работе с ДЗ отдела реализации энергии Иркутского городского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт», этот способ оплаты используют жители нескольких домов, которые обслуживают ООО «Народная», УК «Дальневосточная», УК «Макском», ООО «Уютный дом», ТСЖ «ТАО», УК «Авиатор СИБИРЬ», УК «Вектор» и ФГУП «ИНЦ СО РАН». 

«Ситуация вокруг «Приморского» носит нездоровый характер, – говорит Сергей Якимов. – Должник спокойно пользуется ресурсом, предоставляемым ресурсоснабжающей организацией, но платить за потреблённую электроэнергию не торопится, ссылаясь на неплатежёспособность населения. А мы, в свою очередь, вынуждены кредитовать недобросовестного клиента».

Справка СЭ

В антирейтинге крупнейших неплательщиков, имеющих  значительную дебиторскую задолженность перед ООО «Иркутскэнергосбыт» за потреблённую тепловую энергию, числятся: ООО УК «Приморский» (75,77 млн рублей с февраля по ноябрь 2016 года), ООО УК «Иркут» (29,61 млн с сентября 2015-го по ноябрь 2016 года), ООО «Сантех Электро Ремонт» (15,75 млн с января по сентябрь 2016 года), ООО «УК «Жилищные системы» (5,6 млн за 2014 год), ООО «УК  ГОРА» (1,14 млн с февраля по август 2016 года).

В контексте

Андрей Харитонов отметил, что кроме финансовых нарушений договора управляющая компания не выполнила предписание специалистов ООО «Иркутскэнергосбыт» и не подготовила к отопительному сезону тепловые узлы обслуживаемых домов.

Как отметили в пресс-службе компании, к началу отопительного сезона критическая ситуация и нулевые показатели готовности были только у этой управляющей компании: из 198 тепловых узлов «Приморского» актов с пометкой «готов» не имел ни один дом. Самые распространённые замечания инспекторов «Иркутскэнергосбыта» – это отсутствие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе, приборов КИП, теплоизоляции, промывки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения. По данным на 30 ноября, подписан акт готовности только на один тепловой узел. Информация об этом передана в Службу жилищного надзора и в прокуратуру.  

«При эксплуатации неисправных тепловых узлов повышаются риски аварий, а население, получающее тепло от неподготовленных тепловых узлов, лишено элементарного комфорта», – отметил Андрей Харитонов. 

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