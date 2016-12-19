Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго»

Уважаемый акционер!

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго», далее – Общество), расположенное по адресу: 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, извещает вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» (далее – собрание акционеров Общества) в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 19 января 2017 года.

Почтовый адрес, по которому должен быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 декабря 2016 года.

Повестка дня собрания:

О выдаче согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 января 2017 года. Бюллетени для голосования акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования:

l представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (номер, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными ниже требованиями, либо её копия, заверенная в установленном порядке;

l законным представителем акционера – физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;

l руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату её выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объём передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с 20 декабря 2016 года в рабочие дни с 9.30 до 16.00 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного права, телефоны: (3952) 790-915, 790-515, 790-336, 790-359, 790-586, 790-738, а также на корпоративном сайте ПАО «Иркутскэнерго» www.irkutskenergo.ru.