+ добавить комментарий

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Общественные организации возвращаются к принципам народного контроля

Автор: Мария Никульшеева

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Приангарье будет проходить под контролем активистов регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, потребительского рынка и услуг. На эти цели некоммерческая организация получила грант президента России по итогам Всероссийского конкурса социально значимых проектов НКО. Об общественном контроле за качеством капитального ремонта жилых домов говорили участники круглого стола, организованного в Общественной палате Иркутской области 8 декабря.

Руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, потребительского рынка и услуг в Иркутской области Анна Дюкарова рассказала о том, что сумма финансирования гранта составляет 2 млн рублей, проект рассчитан на год и с начала декабря работа уже начата. В рамках грантовых обязательств региональные общественники намерены проконтролировать проведение капремонта в 300 домах области из запланированных 342 – в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Шелехове, Усть-Илимске, Зиме, Нижнеудинске, Саянске и Свирске.

Грантовые деньги планируется направить на организацию «горячей линии» по проведению капремонта, изготовление знаков отличия для общественников-контролёров, их материальное поощрение. В том, чтобы все работы были выполнены с высоким качеством, заинтересованы прежде всего собственники жилья, отмечают грантополучатели.

«В своём проекте, представленном на конкурс, мы подробно рассказали, как организовать контроль над проведением ремонта, кому направить жалобу в случае обнаружения брака, как добиться устранения недостатков, – говорит Анна Дюкарова. – В последнее время зачастую происходят вопиющие случаи некачественного ремонта, когда подрядные организации нарушают все технические нормы».

В начале круглого стола был представлен видеосюжет одной из местных телекомпаний, где были показаны случаи некачественного ремонта. При этом в трёх из них фигурировал один и тот же подрядчик, который числится в реестре добросовестных компаний. Некачественный ремонт был проведён в Бодайбо, Усть-Илимске, Саянске. «Жители каждой квартиры платят от 5 рублей 30 копеек до 7 рублей 32 копейки за один квадратный метр в Фонд капитального ремонта Иркутской области, – говорит Анна Дюкарова. – Это огромный финансовый поток, это наши деньги, и мы намерены проследить, как они используются».

По её словам, главным аргументом в борьбе за высокое качество ремонта станет гласность. На каждом доме, где производится ремонт, появится информация о сроках проведения и исполнителях работ. Здесь же будет указан телефон «горячей линии», по которому можно будет обратиться за поддержкой к организаторам проекта. Предстоит приложить немало усилий по разъяснению собственникам их прав при проведении капитального ремонта, при участии в приёмке выполненных работ.

Представители региональной власти выразили поддержку инициативе активистов Центра общественного контроля. Заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов подчеркнул, что реализация программы капитального ремонта имеет большое значение для улучшения качества жизни в Иркутской области. Поэтому в будущем году объём финансирования ремонта увеличивается в три раза. Сумма составляет более 2 млрд рублей.

– С вашей помощью предстоит наладить действенный контроль на каждом этапе, – сказал Руслан Болотов. – В этой работе мы должны быть партнёрами, потому что власть и гражданское общество одинаково заинтересованы в хорошем результате. На следующий год мы увеличиваем количество домов, которые попадают под капитальный ремонт, почти в три с лишним раза. Нам важно проконтролировать этот процесс, сделать его прозрачным, пресечь любую попытку сделать работы некачественно.

В свою очередь гендиректор Фонда капительного ремонта Иркутской области Денис Быков отметил, что в декабре 2016 года фонд взыскал около 5 млн рублей штрафов с подрядчиков за некачественно выполненные работы. Сейчас в регионе обсуждается возможность потратить эти деньги на устранение недоделок.

По его словам, фонд предложил правительству региона разработать нормативно-правовой акт, который бы гарантировал устранение дефектов в отремонтированном доме в том случае, если подрядчик в течение пяти лет исчезнет или обанкротится.