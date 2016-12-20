+ добавить комментарий

«Дети не голодают»

Правительство не нашло возможности отдать детям-инвалидам 4,5 млрд рублей

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

Правительство не нашло возможности отдать детям-инвалидам 4,5 млрд рублей

В пятницу депутаты ЗС поделили 9,6 млрд рублей между гашением госдолга и другими неотложными нуждами региона Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Общий объём доходов региональной казны в 2016 году был утверж­дён на уровне 122,8 млрд рублей, расходов – 126,4 млрд. Дефицит – 3,5 млрд рублей. Увеличение доходной части на 9,6 млрд рублей стало возможным после того, как региональный минфин получил уточнённый прогноз по доходам от Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

По словам министра финансов Иркутской области Натальи Бояриновой, 4,5 млрд из полученной суммы планируется направить на покрытие государственного долга, его сумма теперь 23,9 млрд рублей. 1,1 млрд уйдёт на обеспечение выплаты заработной платы педагогам за декабрь. Около полутора миллиардов рублей правительство направит на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований, 674 млн рублей – на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, 351 млн рублей – в Дорожный фонд, 121 млн – на поддержку сельского хозяйства.

«Для какой такой галочки?»

Вероятно, чтение бюджета про­шло бы ровно, не будь эмоционального выступления руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области Андрея Бунёва, который рассказал о ситуации в региональных интернатах для детей-инвалидов. По данным СК, учреждения крайне скудно обеспечены из областной казны, и это одна из основных причин заболеваемости и смертности детей. Депутат Анастасия Егорова поинтересовалась, нужно ли в этой ситуации направлять 4,5 млрд на погашение государственного долга.

– Мы должны это обязательно делать? Притом что у нас дети голодают, умирают, недополучают, – сказала она. – Вот мы пойдём на Новый год, мы все будем есть и пить, извините. А они там будут лежать и умирать. Почему мы сегодня не можем направить часть этих денег туда, где они нужны? А мы гасим государственный долг. Для чего, для какой такой галочки?

– Ни для какой такой галочки государственный долг не гасится, – заметила министр финансов Иркутской области Наталья Бояринова. – Государственный долг – это производная от того объёма доходов и расходных полномочий, которые предлагаются к утверждению. Это и размер дефицита, который будет у нас по итогам финансового года. Прежде чем принять решение о декабрьском уточнении бюджета, правительство проанализировало все необходимые финансовые вопросы с учётом бесперебойного завершения 2016 финансового года.

Бояринова заявила, что в первых двух декадах января учреждения с круглосуточным пребыванием детей-инвалидов обеспечены финансово, вопрос проработан. Куплено и необходимое топливо для машин «скорой помощи», решены вопросы по питанию инвалидов и обеспечению их лекарствами. «То, о чём вы сейчас говорите: «Они будут лежать и умирать»… Позвольте с вами не согласиться», – сказала министр. Она заявила, что «острые вопросы», в том числе обеспечение детей в учреждениях с круглосуточным пребыванием, можно обсуждать теперь только в рамках бюджета 2017 года.

Депутаты со стажем уже знакомы с практикой внесения уточнений в бюджет. Такой законопроект может появиться в Заксобрании не раньше марта 2017 года. «Я правильно понимаю, что все эти учреждения обеспечены полностью до марта 2017 года? Всеми лекарствами, всем необходимым? Подгузниками?» – не унималась Анастасия Егорова.

– То, о чём вы сейчас говорите, – лекарственное обеспечение, при­обретение подгузников до марта месяца – это бюджет 2017 года, с которым мы с вами начнём работать ­с 1 января, – ушла от ответа министр Бояринова. – Хочу сказать, что в соответствии с нормами бюджетного законодательства лимиты бюджетных обязательств утрачивают свою силу 31 декабря текущего финансового года. Поэтому, если мы с вами сейчас включим новые направления, но фактически их не исполним, эти деньги на следующий год по данным направлениям не перейдут.

– А как мы с вами планируем свой бюджетный год, если под конец года остаются такие большие бюджетные остатки, а дети голодают, и много других проблем, – заявила депутат Егорова. – Понятно, что 16 декабря мы эти деньги уже никуда не сможем направить, они у нас условно «сгорят». И мы вынуждены уменьшать государственный долг.

В ответ министр финансов заметила, что все заявки, которые подали бюджетные учреждения в министерства в 2016 году, будут полностью исполнены. «Я официально заявляю, что дети в наших учреждениях не голодают, – взял слово министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Роди­онов. – Все деньги, что предусмотрены бюджетом и нормами на питание, выделяются из бюджета Иркутской области на 100%. То, что Бунёв сказал, что 261 миллион остался в прошлом году и эту сумму не распределил минсоц, это неверная информация. 261 миллион – это федеральные денежные средства, которые были выделены на статью ЖКО. И они вернулись в федеральный бюджет. Если бы я хоть копейку взял оттуда на что-то, это была бы «нецелёвка».

Александр Бунёв заявил, что дети голодают, нет подгузников, сотрудники интернатов едва ли не на собственные средства покупают лекарства. Однако со слов Натальи Баяриновой выходит, что бюджетные организации сами через профильное министерство подают в минфин заявки на столь скудные суммы, при которых и лишней упаковки лекарств не купить. В итоге депутатам пришлось согласиться с тем, что последнее уточнение в бюджет пришло слишком поздно, поэтому бюджетники уже не смогут воспользоваться сверхурочными деньгами, хотя налоговая ситуация была в 2016 году очень благоприятной. 4,5 млрд рублей, на которые можно было хоть кому-то помочь, уйдут в «чёрную дыру» госдолга.

«А если выяснится, что всё это не работает?»

Однако в бюджете есть и другие расходы, которые можно назвать расходами «на перспективу», они для правительства тоже более насущны, чем лекарства и подгузники. Заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Лабыгин ещё на бюджетном комитете заявил, что не видит острой необходимости направлять 1,5 млрд рублей из бюджета 2016 года на аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», поскольку нет ни чёткого описания программы, ни плана расходования средств. После выступления Бунёва на сессии встал вопрос – если есть проблема, обозначенная СК, зачем заводить в бюджет некую «будущую» программу, которая стоит 1,5 млрд рублей? Может, сэкономить эти средства или выделять их малыми порциями, частями? Ещё на бюджетном комитете депутаты договорились, что на сессии будет представлено подробное описание программы.

Председатель правительства Александр Битаров пояснил, что есть распоряжение правительства РФ от 2014 года о разработке и внедрении этого комплекса на территории России, регион обязан его выполнять. Его зам Виктор Кондрашов рассказал об основных этапах ре­ализации программы. К 2020 году должен быть создан единый центр управления, в котором будут аккумулироваться информация из всех единых диспетчерских служб, происходить анализ и составляться прогнозы. Программа предусматривает мониторинг паводковой ситуации, наблюдение за лесными пожарами, установку камер в местах скопления людей. Братск, Ангарск, Тайшетский, Братский и Киренский районы станут пилотными в реализации программы на территории Иркутской области. На неё нужно заложить в бюджете 2016 года 1,5 млрд рублей.

Андрей Лабыгин заметил, что остались непонятными критерии оценки эффективности программы, не ясен процесс распределения средств, а также то, кто является ответственным за её реализацию. Виктор Кондрашов пояснил, что для подготовки программы у правительства есть год, после чего необходимо сделать отчёт. «А если выяснится потом, что всё это не работает? – спросил Андрей Лабыгин. – Ни денег, ни показателей, ни нас, ни Виктора Ивановича в 2018 году. Кто будет отвечать за всё? Я не против внедрения, но давайте это делать постепенно. И мы будем смотреть, координировать, больше или меньше денег надо на программу. А сейчас что получается? Всыпали все деньги и всё?»

Александр Битаров попросил «не передёргивать» и обещал, что если сейчас Заксобрание выделит 1,5 млрд рублей, то потом вместе с депутатами эти средства будут обсуждаться по каждой сумме. Поскольку все необходимые обоснования суммы по «Безопасному городу» правительством были представлены, у депутатов не было оснований не принять эти расходы. Однако спикер ЗС Сергей Брилка предупредил, что в следующем году парламент вернётся к обсуждению этих спорных расходов. В итоге поправки в бюджет были приняты. И обсуждение вопроса о финансовом обеспечении интернатов для детей-инвалидов плавно перекочевало на март 2017 года.