+ добавить комментарий

Дорогое удовольствие

Мартовские довыборы в Заксобрание обойдутся областной казне в 30 млн рублей

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

26 марта пройдут дополнительные выборы в Законодательное Собрание Иркутской области по округам № 3 и № 11. Соответствующий законопроект был принят 16 декабря на сессии ЗС. Вакантные места будут разыграны в результате ухода в Государственную Думу депутатов Алексея Красноштанова и Андрея Чернышёва. Выборы третьего созыва ЗС пройдут в 2018 году, поэтому депутатам, которые примут мандаты, придётся поработать чуть больше года. Между тем на выборы необходимо потратить не менее 30 млн рублей.

Депутаты ЗС Алексей Красно­штанов (избирался по округу № 3) и Андрей Чернышёв (был избран по округу № 11) 18 сентября выиграли выборы в Государственную Думу РФ. В связи с чем оба сложили полномочия региональных парламентариев. Тогда и встал вопрос о том, назначать или нет дополнительные выборы, ведь до завершения созыва на момент выборов останется очень мало времени.

В конце октября нынешнего года, отвечая на вопросы журналистов в редакции «ВСП», председатель Иркутской областной избирательной комиссии Эдуард Девицкий заявил: «Мы проводим серьёзные консультации с Законодательным Собранием с точки зрения возможности или невозможности назначения дополнительных выборов в следующем году». Тогда Эдуард Девицкий пояснил, что все выборы должны быть приурочены к единому дню голосования. В России в последние годы – это март и сентябрь. Получалось, что если бы выборы были назначены на сентябрь 2017 года, то оставалось бы менее года до завершения сроков полномочий второго созыва иркутского парламента. В этом случае выборы не назначаются. Разница составляла тогда всего 2-3 дня. «Мы запрос в Центральную избирательную комиссию направили, – сообщил тогда Девицкий. – Если выборы будут назначены (по закону они назначаются не позднее чем за 90 дней до голосования), то это про­изойдёт в июне 2017-го». Председатель облизбиркома имел в виду возможные выборы в сентябре.

Однако уже к декабрю стало ясно, что облизбирком получил однозначный ответ из ЦИК – выборы должны состояться. С сентябрьскими выборами возникла спорная ситуация, потому что они проходят в первое воскресенье сентября. В 2013 году это было 8 сентября, в 2018 году –

9 сентября. Разница действительно минимальна, и может возникнуть ситуация, когда депутатов формально избрать можно, но проведут они в креслах парламентариев чуть менее года. Глава облизбиркома выступал за то, чтобы выборы не проводить, а средства на их проведение сэкономить.

– Законодательство не запрещает проведение выборов в установленные сроки, – заметил региональный координатор ассоциации «Голос» Алексей Петров. – И в этой части я бы не поддержал позицию главы облизбиркома. Если есть возможность выбирать, её опасно искусственно купировать. Совершенно неважно, сколько осталось времени до завершения созыва, считаю, что люди могут себя проявить и за год, и за полтора. Возможно, для кого-то это станет путёвкой в третий созыв ЗС, если человек сумеет доказать, что он трудоспособен как парламентарий и публичный де­ятель. Времени достаточно, чтобы показать себя. Что касается денег: права и свободы – вообще дорогое удовольствие. А экономить на демократии, на свободе выбора, с моей точки зрения, не надо. Выборы нужны, чтобы люди становились политически грамотными и проявляли себя именно в этом поле.

Было принято решение назначить выборы на второй в году единый день голосования – 26 марта. ­

В этом случае ещё и увеличивается срок работы вновь избранных парламентариев. В бюджете на 2017 год на выборы заложены средства в размере 30 млн рублей.