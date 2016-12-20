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Конкурент: 20 декабря 2016

Экономика

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Ряд условий процедуры банкротства граждан изменится с 21 декабря

C 21 декабря вступают в силу некоторые изменения, внесённые в главу Х «Банкротство граждан» Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Об этом рассказали в Управлении Росреестра по Иркутской области.

 Так, при признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов или признании гражданина банкротом и введении реализации имущества арбитражный суд будет привлекать к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган опеки и попечительства в том случае, если в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолетнего лица или лица, признанного судом недееспособным. Раньше орган опеки и попечительства привлекался к участию в рассмотрении дела только при реструктуризации долгов гражданина.

С 21 декабря обязательному опубликованию подлежат сведения о кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счёт должника (при наличии). 

 – При этом гражданин вправе открыть специальный банковский счёт и распоряжаться денежными средствами, размещёнными на нём, без согласия финансового управляющего, – поясняет начальник отдела по контролю (надзору) в сфере СРО Управления Росреестра по Иркутской области Андрей Ксенофонтов. – Однако сумма совершённых гражданином операций по распоряжению денежными средствами, размещёнными на банковском счёте, не может превышать 50 тысяч рублей в месяц.

По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе увеличить максимальный размер денежных средств, размещённых на специальном банковском счёте должника, которыми гражданин вправе ежемесячно распоряжаться. Денежными средствами, размещёнными на иных счетах (вкладах), должник распоряжается на основании предварительного письменного согласия финансового управляющего.

 – Если кредитные организации совершат операции по банковским счетам и банковским вкладам гражданина, включая счета по банковским картам, с нарушением правил, установленных законом, кредитные организации могут быть привлечены к ответственности, – рассказывает Андрей Ксенофонтов. – Но только в том случае, если к моменту проведения операции кредитная организация знала или должна была знать о введении реструктуризации долгов гражданина.

Также изменения в законе предусматривают, что с даты признания арбитражным судом обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и другие ограничения распоряжения имуществом. Аресты на имущество гражданина и другие ограничения могут быть наложены только в процессе по делу о банкротстве гражданина.

Финансовый управляющий в случае признания арбитражным судом гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина обязан довести данную информацию по почте всем известным ему кредиторам гражданина не позднее чем в течение 15 дней с даты признания арбитражным судом гражданина банкротом. В данном уведомлении кредиторам также предлагается заявить свои требования в деле о банкротстве гражданина и разъясняется порядок их заявления. 

Теперь с даты признания гражданина банкротом в том числе:

– снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина;

 – прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей;

– задолженность гражданина перед кредитором – кредитной организацией признаётся безнадёжной задолженностью.

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