+ добавить комментарий

Братская энергия городской экономики

Легендарная гидроэлектростанция – залог развития местной промышленности

Советские экономисты и географы справедливо утверждали, что развитие Восточной Сибири обеспечат крупные промышленные центры, основой для которых станут мощные гидроэлектростанции на Ангаре и Енисее. Наглядное тому доказательство – город цветной металлургии и деревопереработки, построенный возле легендарной Братской ГЭС. Сегодня он не только переживает кризис легче всей остальной Иркутской области, но и находит ресурсы для развития. В этом убедился корреспондент «ВСП» Егор ЩЕРБАКОВ, побывавший в Братске накануне его шестьдесят первого дня рождения.

Кажется, Братск одновременно существует в разных эпохах. Из окон подержанного корейского автобуса, едущего сквозь густой снег и темноту из центра города в район Энергетик, видны новые магазины, торговые центры и вывески на латинице. С ними запросто соседствуют серпы с молотами и красные звёзды – световые фигуры на фонарных столбах вдоль улицы Мира. Даже новый памятник гидростроителю и первому почётному жителю города Ивану Наймушину кажется ещё одной из примет прежних времён, сохранившихся на снимках Телеграфного агентства Советского Союза и в фильмах Восточно-Сибирской студии кинохроники. Музыкальный фон – наполненный куда более со­временной иностранной и российской музыкой радиоэфир, в который врывается новость: через три дня, когда город будет праздновать 61-й день рождения, на стадионе «Северный Артек» состоится акция «Братск, на лыжи!». В программе, как выяснится позднее, значатся концерт, мастер-классы тренеров, гонки профессионалов и любителей, масс-старт Дедов Морозов. А также общение с титулованными лыжниками, ныне тренирующими новое поколение спортсменов. В Братск прилетели четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, завоевавший медали высшей пробы на Олимпиадах 1980 года в Лейк-Плесиде и 1984 года в Сараеве, и призёр тех же Игр, участник команды, победившей в эстафете на чемпионате мира 1982 года в Осло, Александр Завьялов. Организаторы – холдинг En+ Group и РУСАЛ, представленные в городе Братской ГЭС и крупнейшим в мире Братским алюминиевым заводом, ещё во времена, казалось бы, закрытой плановой экономики получившим международную премию «Золотой Меркурий» как главный экспортёр алюминия на планете.

«Роль мощнейшего источника энергии»

Юбилей легенды привёл нас в город, который более полувека назад журналист британской газеты The Daily Mirror Фредерик Уиллз назвал «столицей электричества». Первый гидроагрегат Братской ГЭС был включён в сеть 28 ноября 1961 года, через месяц на обороты поставили уже четвёртую машину. «Создание мощнейшего в Советском Союзе каскада Ангарских гидро­электростанций даст возможность разместить в Иркутской области на местном сырье энергоёмкие производства и направить часть излишней электроэнергии через Красноярск в районы Западной Сибири, и в частности в Кемеровскую область», – писал несколькими месяцами ранее на страницах «Восточно-Сибирской правды» первый директор ГЭС Константин Князев. Осенью главный инженер «Братскгэсстроя» Арон Гиндин в том же издании настаивал на создании силами треста целого промышленного района на севере Иркутской области.

Два года спустя Князев развивал тему. «По своим технико-экономическим показателям гидроузел на Падуне выходит на мировую арену как предприятие социалистического труда, имеющее самые высокие показатели по производительности труда на киловатт-час вырабатываемой энергии, – замечал он. – Уже в 1964 году она даст не менее 140 миллионов рублей валовой выработки при издержках производства в 4 миллиона рублей. Через три года Братская ГЭС по показателям затрат живого обобществлённого труда, выраженного в издержках производства на киловатт-час произведённой энергии, превзойдёт самую эффективную гидростанцию мира Грэнд-Кули в США. Мы считаем, что тогда ГЭС будет вырабатывать не менее 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии при издержках производства в пределах 3200 тысяч рублей. Число работающих при этом составит около 600 человек. А валовая выработка – 250 миллионов рублей. Нет на Земле другого такого энергетического предприятия».

«Для Братска и севера Иркутской области мы играем роль мощнейшего источника энергии, – констатирует сегодня директор станции Андрей Вотенев. – При том, что здесь находится и крупнейший потребитель электричества в Иркутской области – Братский алюминиевый завод». Цифры говорят сами за себя: утром 8 декабря, когда происходит наш разговор, на нужды предприятия уходит 1950 МВт. Располагаемая мощность Братской ГЭС в этот момент составляет 2018 МВт. Это меньше половины возможностей станции. Если в 1966 году, когда она была введена в эксплуатацию по полной схеме (официальный акт приёмки с оценкой «отлично» Государственная комиссия во главе с заместителем председателя Совета Министров СССР Владимиром Кирилиным подписала в сентябре 1967 года), её установленная мощность достигала

4,1 ГВт. После реконструкции 1978 года она была увеличена до 4,5 ГВт. Однако в 2016 году, как и полтора года до этого, ограничения накладывает существующее маловодье в бассейне Байкала и Ангары. Вдобавок, указывает Вотенев, на Братской ГЭС «сложилась уникальная ситуация»: впервые за время её работы в капитальный ремонт вывели пять гидроагрегатов из восемнадцати. В настоящий момент регулирование перетока в сечении Сибирь – Казахстан осуществляют Братская, Усть-Илимская и Красноярская ГЭС.

«Без линий электропередачи мощность не выдашь»

О славной истории Братска напоминают детали городского пейзажа Автор фото: Егор Щербаков

«Братская ГЭС, несомненно, жемчужина энергетика и одна из крупнейших гидроэлектростанций мира, – отмечает, в свою очередь, главный инженер Северных электрических сетей ОАО «Иркутская электросетевая компания» Константин Ефимов. – Но без линий электропередачи её мощность не выдашь». После этой фразы невольно отрываю взгляд от собеседника и бросаю его в окно на сети, берущие начало на открытом распределительном устройстве Братской ГЭС, которое впечатляет само по себе. На ту самую страну Лэпию, которую придумали советские журналисты и которую неоднократно упоминал фотокорреспондент ТАСС Эдгар Брюханенко. Густой сетью воздушных линий пронизан и сам город, а в нём и его границах можно насчитать одних только подстанций 110–220 кВ семнадцать. Здесь и Братский переключательный пункт, принимающий электричество от двух ступеней Ангарского каскада гидроэлектростанций и выдающий его на юг Иркутской области и в Красноярский край, и подстанции 110 и 220 кВ, чьи названия говорят сами за себя: «БЛПК», «Падунская», «Пурсей», «Заводская» «Вихоревка», «Гидростроитель» и другие.

В целом зона обслуживания Северных электрических сетей охватывает практически весь север Иркутской области – шесть районов и один частично, больше трети площади региона. Через проходящие по ним линии передаётся четыре пятых всего электричества, которое вырабатывают станции ПАО «Иркутскэнерго». При этом один только Братский энергетический район является вторым в области по электропотреблению, не намного уступая по его объёмам крупнейшему Иркутско-Черемховскому. Помимо БрАЗа столь высокий показатель обеспечивают Братский лесопромышленный комплекс – четвёртый по величине промышленный потребитель в регионе, – участок Байкало-Амурской магистрали и Братский завод ферросплавов. Хватает и предприятий поменьше, которые также влияют на общую картину.

История СЭС берёт начало в 1965 году. То есть после того, как заработал первый агрегат крупнейшей в Иркутской области гидроэлектростанции, но до того, как ГЭС приняли в эксплуатацию. «Я помню, как на Братскую ГЭС приезжал и [председатель Совета Министров СССР Алексей] Косыгин, – рассказывает заместитель главного инженера Северных электрических сетей Валерий Вагин. – Когда в Братске был Фидель Кастро, отец меня взял на торжественный митинг по этому случаю. В общем, застал те времена, на которые пришёлся расцвет города».

Родители нашего собеседника когда-то приехали на Всесоюзную комсомольскую стройку с запада страны. Сам Валерий Альбертович, коренной братчанин, даже в самые экономически тяжёлые времена не помышлял об отъезде. «Помню, как раньше росло население города и как здесь массово строили новые дома, – продолжает он. – Потом был провал девяностых годов. Сейчас же если и строят, то по большей части для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Но я бы не сказал, что город не развивается».

«Деньги приносят промышленность и предпринимательство»

«Помню, как раньше росло население города и как в нём массово строили новые дома, – продолжает Валерий Вагин. – Потом был провал девяностых годов. Сейчас же если и строят, то по большей части для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Но я бы не Автор фото: Егор Щербаков

По сравнению с пиком 1990 года население Братска сократилось на 55 тысяч человек и сегодня не­много превышает 234 тысячи. Тем не менее он остаётся вторым по числу жителей городом Иркутской области. И на сей раз экономический кризис затронул его в меньшей степени, чем регион в целом. На первый взгляд, рост промышленного производства предприятий города на 1,7 процента по сравнению с прошлым годом, который прогнозируют в Братске, меньше тех 5,6%, которые за 11 месяцев продемонстрировала вся Иркутская область. Но в масштабах региона его в значительной степени обеспечила добыча полезных ископаемых, тогда как в обрабатывающих производствах зафиксирован спад на 5,2%. А в Братске, построенном вокруг больших заводов, напротив, наблюдается небольшой рост.

«Деньги в город приносят промышленность и предпринимательство, – констатирует мэр города Сергей Серебренников. – Это и гиганты индустрии, и тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В уходящем году выручка обрабатывающих производств увеличилась на пять процентов, или почти на пять миллиардов рублей». Уточним: если в 2015 году она составила 91,1 млрд рублей, то в 2016 году, по предварительным оценкам, достигла 95,9 млрд. В целом выручка предприятий города превышает 255 млрд рублей против 249,2 млрд в прошлом году. Если говорить о цветной металлургии – ОАО «РУСАЛ Братск» является крупнейшим плательщиком в местный бюджет, – то сложившаяся здесь картина во многом объясняется обстановкой на рынке. С одной стороны, цена тонны алюминия на Лондонской бирже металлов стабилизировалась на сравнительно невысокой отметке в 1600–1700 долларов, с другой – значительное ослабление рубля в прошлом году вкупе с другими мерами помогло не только сохранить выручку, но и немного увеличить чистую прибыль. Объёмы производства при этом остались практически на том же уровне: из отчёта ОК «РУСАЛ» следует, что за три квартала 2016 года Братский алюминиевый завод выпустил 752 тыс. тонн алюминия против 751 тыс. тонн за девять месяцев 2015 года.

Выручка малого и среднего бизнеса – в городе насчитывается около 1,5 тыс. мелких фирм и более 4 тыс. индивидуальных предпринимателей – за прошедшие с начала года месяцы увеличилась на 2 млрд рублей. «Но при нынешней системе межбюджетных отношений рост промышленного производства и выручки, к сожалению, никак не влияет на объём местной казны, – подчёркивает глава Братска. – Растут лишь налоговые отчисления в областной и федеральный бюджеты». Так, если доходная часть бюджета города в целом выросла с 5,54 млрд рублей в 2015 году до 7,35 млрд в 2016-м, то собственные налоговые и неналоговые доходы увеличились лишь чуть-чуть: 2,2 млрд рублей против 2,07 млрд. Ситуация в ближайшие три года, следует из проекта бюджета на 2017–2019 годы, значительно не изменится. Хотя в том случае, если региональные власти примут предложение Ассоциации муниципальных образований Иркутской области оставлять в казне городов и районов 30% поступлений от предприятий, пользующихся упрощённой схемой налогообложения, Братск дополнительно получит около 100 млн рублей.

Сдвиг в межбюджетных отношениях – дело как минимум ближайшего будущего. А пока, если судить по официальным данным, на 7% выросла средняя зарплата. Её размер в 2016 году составляет почти 35,3 тыс. рублей. При этом в обрабатывающих производствах он превышает 40,2 тыс. рублей, а в энергетике и газоснабжении почти достигает 42 тыс. рублей. «Но надо отметить, что реального роста не произошло: с корректировкой на инфляцию заработная плата уменьшилась на 1,3%», – уточняет Серебренников. Впрочем, спад не такой серьёзный, как в целом по области, где он составил 2,5%. При этом в Братске официально зарегистрированы 747 безработных – 0,57% от числа занятых в экономике. А на рынке труда есть более 1800 вакансий. В основном ищут высококвалифицированных рабочих.

На этом фоне растут инвестиции в экономику города – плюс

«Братская ГЭС, несомненно, жемчужина энергетики и одна из крупнейших гидроэлектростанций мира, но без линий электропередачи её мощность не выдашь» Автор фото: Егор Щербаков

9 млрд рублей по предварительным оценкам на 2016 год. Только на реализацию тех 12 проектов, сопровождение которых обеспечивает городская администрация (в их числе, к примеру, модернизация мощностей деревоперерабатывающих предприятий «Ангара Плюс» и «Деком», производство модульных зданий и линия монтажа печатных плат), инвесторы затратили 1,6 млрд

рублей. Результат – создание более 200 новых рабочих мест. По части инвестиционной привлекательности мэрия Братска намерена восстановить кредитный рейтинг города, когда-то присвоенный агентством Standard & Poor’s, но пониженный в начале 2009 года и затем утраченный. «В этом году мы начали работу над его получением, – сообщает Серебренников. – Думаю, мы его получим к середине следующего года».

Плотина-мост

Территория обслуживания Северных электрических сетей занимает треть Иркутской области, рассказывает Константин Ефимов Автор фото: Егор Щербаков

Существование города и его развитие по-прежнему обеспечивает энергетическое сердце созданного здесь промышленного комплекса – Братская ГЭС. Но ни в коем случае нельзя сводить её роль в экономике исключительно к выдаче электричества. По гребню её плотины проходят два моста – железнодорожный и автомобильный, – которые являются частью Байкало-Амурской магистрали и федеральной трассы «Вилюй». Оба были спроектированы как временные сооружения, которые должен был сменить постоянный переход ниже по течению Ангары. В годы существования СССР его возвести не успели, а в XXI веке деньги на строительство (100–130 млрд рублей по технико-экономическому обоснованию, подготовленному ОАО «Гипродорнии») не предусмотрели в бюджете.

«По результатам регулярного обследования автодорожного полотна и состояния опор проводятся ремонтно-восстановительные работы», – говорит Вотенев. РАО «РЖД» в прошлом году произвело замену нечётного пути, весной следующего года запланирована замена чётного пути, что позволяет снизить динамические нагрузки на плотину Братской ГЭС. Восточно-Сибирская железная дорога, в свою очередь, в нынешнем году заменила рельсовые пути на бесстыковые.