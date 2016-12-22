2016 год в цифрах и фактах

Автор: Использованы материалы пресс-служб ПАО «Иркутскэнерго», АО «ЕвроСибЭнерго»

Февраль

«ЕвроСибЭнерго» представило программу комплексной модернизации ГЭС на Ангаре и Енисее «Новая энергия»

18 февраля «ЕвроСибЭнерго» представило программу комплексной модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия», которая увеличит производство энергии ГЭС на 1,5 млрд кВт-ч в год. Презентация прошла в рамках Красноярского экономического форума.

Программа, первый этап которой рассчитан до 2018 года, предполагает масштабную реконструкцию и замену основного оборудования на трёх крупнейших сибирских ГЭС компании: Красноярской, Братской и Усть-Илимской. На гидростанциях будут модернизированы гидроагрегаты, заменены 12 рабочих колёс, трансформаторы, открытые распределительные устройства.

В результате эффективность работы ГЭС будет соответствовать лучшим мировым показателям, вырастет надёжность и качество энергоснабжения потребителей сибирских регионов.

За счёт реализации первого этапа программы «Новая энергия» сибирские гидростанции «ЕвроСибЭнерго» к 2018 году увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 1,5 млрд кВт-ч в год, используя тот же объём воды. Эффект от модернизации существующих ГЭС сопоставим со строительством в Сибири новой гидростанции мощностью 400 МВт. Благодаря этому энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных электростанций: это позволит экономить до 800 тыс. тонн угля в год и сократит выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 млн тонн в год, что благоприятно отразится на экологии сибирских регионов.

Инвестиции «ЕвроСибЭнерго» в первый этап программы модернизации ГЭС «Новая энергия» составят около 15 млрд рублей.

На Братскую ГЭС доставлено новое рабочее колесо

26 февраля на Братскую ГЭС доставлено новое рабочее колесо. Оно стало одиннадцатым по счёту заменяемым агрегатом на третьей по мощности гидроэлектростанции России.

Масса рабочего колеса составляет более 72 тонн, диаметр – 6 метров, высота – около 2,5 метра. Операция по транспортировке рабочего колеса с завода-изготовителя в австрийском городе Санкт-Пельтен в Братск заняла два месяца. Сначала производитель гидроэнергетического агрегата – концерн VOITH – отправил колесо из Санкт-Пельтена по водному пути в Санкт-Петербург, затем колесо было погружено в соответствующий автотранспорт и с небольшой скоростью, не более 60 километров в час, проследовало в Приангарье.

Март

Команда «Байкал-Энергия» стала серебряным призёром чемпионата России по хоккею с мячом

28 марта команда «Байкал-Энергия» стала серебряным призёром XXIV чемпионата России по хоккею с мячом. Ранее команда завоёвывала второе место в чемпионате России в 1998 году и дважды, в 1995 и 1999 годах, становилась его бронзовым призёром.

На финальный матч чемпионата России, в котором «Байкал-Энергия» сразилась с красноярским «Енисеем» на иркутском стадионе «Рекорд», поддержать команду пришли более шести тысяч болельщиков.

«ЕвроСибЭнерго» является генеральным партнёром хоккейного клуба «Байкал-Энергия», а входящее в состав группы ОАО «Иркутскэнерго» – генеральным спонсором команды.

Июнь

Группа Еn+ завершила сделку по приобретению 40,29% акций «Иркутскэнерго» у «Интер РАО»

6 июня группа En+ завершила сделку по приобретению 40,29% акций ПАО «Иркутскэнерго» у ПАО «Интер РАО» и «Интер РАО Капитал» (100-процентное дочернее общество ПАО «Интер РАО»).

Покупателем акций выступило ООО «Тельмамская ГЭС», дочерняя компания «ЕвроСибЭнерго», входящего в состав En+ Group. Сумма сделки составила 70 млрд рублей. Оплата сделки организована в несколько этапов и будет производиться денежными средствами с привлечением синдицированного кредита ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ».

«Завершение сделки по приобретению акций ПАО «Иркутскэнерго» позволит нам начать преобразование в единую операционную компанию. Это существенно усилит позиции всей группы En+, обеспечит доступ к рынкам капитала и в итоге даст группе возможность реализовать ключевые инвестиционные проекты. Мы уверены, что группа En+ займёт достойное место среди ведущих энергетических компаний мира», – отметил генеральный директор En+ Group Максим Соков.

Введён в эксплуатацию первый модернизированный гидроагрегат Усть-Илимской ГЭС

29 июня на Усть-Илимской ГЭС введён в эксплуатацию первый модернизированный гидроагрегат с новым рабочим колесом.

За счёт установки нового рабочего колеса КПД турбины вырос почти на 5% и достиг 96,7%, что является одним из самых высоких показателей в российской гидроэнергетике. Благодаря этому Усть-Илимская ГЭС сможет увеличить производство электроэнергии, используя тот же объём воды.

Август

Правительство Иркутской области и En+ Group подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

31 августа правительство Иркутской области и ведущая российская индустриальная группа En+ подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и генеральный директор En+ Group Максим Соков.

В рамках соглашения определены основы сотрудничества En+ Group и Иркутской области в сфере реализации промышленных, финансовых и социальных программ, способствующих комплексному развитию региона. Среди них – обеспечение своевременного поступления налоговых платежей компаний группы в бюджеты всех уровней, создание условий для развития новых промышленных проектов на территории области, а также поддержка высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций Иркутской области, поддержка хоккейного и лыжного спорта, благотворительная помощь в проведении социальных, оздоровительных, культурных областных мероприятий.

– С руководством En+ Group мы встречаемся регулярно. Уточняем и разрешаем в рабочем режиме вопросы, требующие такого уровня принятия решений. Правительство Иркутской области ценит долговременные планы и намерения En+ Group в реализации разнообразных программ, которые способствуют не только развитию компании, но и росту налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты, реализации различных социальных инициатив на территориях Приангарья, – подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Иркутская область является одним из ключевых регионов работы компаний En+ Group, включая ОК «РУСАЛ», «ЕвроСибЭнерго», «Востсибуголь», «Эн+ Логистика». Мы видим потенциал развития экономики области и рассматриваем регион в качестве точки долгосрочного роста основных бизнесов En+. Мы считаем своим долгом максимально участвовать в социальных программах на территории региона, и до конца 2016 года наши компании направят на эти цели более 300 миллионов рублей», – отметил генеральный директор En+ Group Максим Соков.

Сентябрь

Руководитель Нижегородского филиала «ЕвроСибЭнерго» Наталья Назарова избрана депутатом Государственной Думы РФ VII созыва

18 сентября генеральный директор Нижегородского филиала ООО «ЕвроСибЭнерго – распределённая генерация» Наталья Назарова избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.

Наталья Назарова баллотировалась в Государственную Думу от партии «Единая Россия» по Автозаводскому одномандатному избирательному округу № 131 Нижнего Новгорода и одержала убедительную победу, получив поддержку более 118 тыс. избирателей, что составило свыше половины проголосовавших в округе.

Октябрь

Абаканская СЭС «ЕвроСибЭнерго» выработала 6 млн кВт-ч

26 октября Абаканская солнечная электростанция «ЕвроСибЭнерго» с момента запуска в декабре 2015 года выработала 6 млн кВт-ч, что превосходит проектные параметры станции.

Произведённой электроэнергии хватило для энергообеспечения в дневное время суток целого района столицы Республики Хакасия города Абакана исключительно за счёт использования возобновляемого и экологически чистого источника энергии. Для выработки такого же объёма энергии на угольной электростанции необходимо было бы сжечь более двух с половиной тысяч тонн угля.

Абаканская солнечная станция – одна их крупнейших в Сибири, её установленная мощность 5,2 МВт, годовое производство электроэнергии в соответствии с проектом составляет 6,5 млн кВт-ч. На станции установлено более 20 тыс. солнечных модулей, а её площадь составляет 18 га. На СЭС работают пять сотрудников: главный инженер и четверо дежурных.

Среднегодовое количество солнечных дней в Абакане превышает 310.

Ноябрь

На Усть-Илимскую ГЭС доставлено новое рабочее колесо

14 ноября в рамках комплексной программы модернизации гидроэлектростанций «ЕвроСибЭнерго» «Новая энергия» на Усть-Илимскую ГЭС доставлено новое рабочее колесо. Оно стало вторым по счёту заменяемым агрегатом на четвёртой по мощности гидроэлектростанции России.

Масса колеса 86 тонн, диаметр 5,7 метра. Операция по транспортировке рабочего колеса с завода в Санкт-Петербурге в Усть-Илимск заняла почти месяц. На специальном автотранспорте рабочее колесо преодолело около 7000 км по российским дорогам.

Монтаж нового рабочего колеса займёт три месяца, в промышленную эксплуатацию второй модернизированный гидроагрегат планируется ввести в феврале 2017 года. КПД турбины вырастет на 5,5% и достигнет 96,7%, что является одним из самых высоких показателей в российской гидроэнергетике.

За счёт этого Усть-Илимская ГЭС сможет увеличить производство электроэнергии, пропуская через турбины тот же объём воды.

«ЕвроСибЭнерго» приобретает у «РусГидро» плотины каскада ГЭС на Ангаре

18 ноября «ЕвроСибЭнерго» объявило о завершении сделки по покупке у «РусГидро» пяти плотин Ангарского каскада ГЭС: право– и левобережной плотин Братской ГЭС, плотины Усть-Илимской ГЭС, а также право– и левобережной плотин Иркутской ГЭС.

Приобретённые плотины являются частью технологического комплекса каскада гидростанций «ЕвроСибЭнерго» на реке Ангаре. Ранее структуры «ЕвроСибЭнерго» арендовали их у «РусГидро».

Покупателем плотин выступило ООО «Тельмамская ГЭС» – дочерняя компания «ЕвроСибЭнерго». Сумма сделки составила 9,28 млрд рублей (а также НДС в размере 1,67 млрд рублей). Независимую оценку рыночной стоимости плотин для сделки провела аудиторская компания КПМГ. Сделка была профинансирована за счёт кредита ВТБ и Сбербанка.

«Иркутскэнерго» подтвердило соответствие системы экологического менеджмента

23 ноября ассоциация по сертификации «Русский регистр» завершила плановый инспекционный аудит ПАО «Иркутскэнерго» на подтверждение соответствия системы экологического менеджмента (СЭМ) компании требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 и национального стандарта ГОСТ Р 14001-2007.

По результатам инспекции аудиторами ассоциации по сертификации «Русский регистр» было отмечено, что в энергокомпании «разработана, документально оформлена, внедрена, поддерживается и последовательно улучшается система экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта». Тем самым «Иркутскэнерго» в очередной раз подтвердило полученный в 2014 году стандарт соответствия системы экологического менеджмента.