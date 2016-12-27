+ добавить комментарий

По вчерашним дорогам на завтрашних машинах

Состояние дорожной сети Приангарья оставляет желать лучшего

Автор: Ольга Табуева, Ирина Овсянникова, Иркутскстат

Транспортный комплекс часто сравнивают с кровеносной системой, а магистрали – с артериями жизни, соединяющими весь хозяйственный организм в единое целое. Если придерживаться этой аналогии, в транспортных артериях немало тромбов.

В Приангарье, с учётом масштабов территории (774,8 тыс. кв. км), особенно важна роль транспорта. Кроме доставки местных грузов, выполняется большой объём транзитных перевозок. Расположение транспортной сети практически совпадает с географией заселения и хозяйственного освоения региона. Дорожная сеть более развита вблизи городов, где сконцентрированы крупнейшие производства. Рассмотрим состояние дорог общего пользования, открытых для всех отправляющихся в путь.

За последние 10 лет эксплуатационная длина железных дорог общего пользования увеличилась лишь на 28 км (на 1,1%). Протяжённость автодорог общего пользования за это время выросла с 13,9 до 30,2 тыс. км (в 2,2 раза), внутренних водных судоходных путей – на 119 км (на 1,5%) и составляет 8069 км.

Занимая большую площадь, Иркутская область имеет довольно низкую густоту транспортной сети. Плотность железнодорожных путей составляет 3,2 км на 1000 кв. км территории (в среднем по России – 5 км). По этому показателю Иркутская область занимает 67-е место среди субъектов Российской Федерации.

Средняя плотность автомобильных дорог хоть и выросла с 2005 года в 1,9 раза, но по-прежнему вдвое ниже, чем в целом в России – 30 против 61 км на 1000 кв. км.

По плотности автодорог общего пользования с твёрдым покрытием, как и железнодорожных путей, Иркутская область занимает 8-е место среди 12 субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ. Многое определяется экономическим развитием региона, важны также его масштабы, рельеф, наличие рек и лесов.

Протяжённость железнодорожных путей на территории Иркутской области составляет 2506 км, из них 93,1% электрифицированы, а 6,9% путей обслуживаются тепловозной тягой. Электрификация дороги позволяет удешевить перевозки, увеличить вес поездов и количество перевозимых грузов.

Постоянно растёт общая протяжённость не только автодорог, но и трасс с твёрдым покрытием, в том числе усовершенствованным. Прирост происходит в связи со строительством новых дорог и совершенствованием дорожного покрытия, а также утверждением новых перечней автодорог, включением ранее неучтённых и бесхозных, уточнениями по результатам инвентаризаций.

Твёрдое покрытие имеют 76,9% автодорог общего пользования (в 2005 году – 88,7%), из них усовершенствованное – 38,4% (40,3%). Доля дорог с усовершенствованным покрытием в Иркутской области ниже показателей по стране (62,3%) и СФО (48,7%).

Наиболее благоустроенными являются федеральные дороги, все они имеют твёрдое покрытие, из них 88% – усовершенствованное. В частности, это «Сибирь» (от границы Красноярского края до Иркутска), «Байкал» (от Иркутска до границы с Бурятией), «Вилюй» (дорога от Тулуна соединяет Республику Саха (Якутия) с основными транспортными магистралями России). Также через Приангарье осуществляется выход на границу с Монголией. Протяжённость дорог федерального значения на территории Иркутской области без учёта автозимников составляет 1684 км.

Состояние дорог местного значения значительно хуже. Более трети (34,6% их протяжённости) приходится на грунтовые. Эксплуатация дорог без специального покрытия во многом зависит от погодных условий. Почти две трети дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям.

В ряде территорий Приангарья дорожная ситуация очень напряжённая. Например, в Катангском районе все местные дороги лишены твёрдого покрытия и не соответствуют требованиям. Однако несоответствие возможно не только на «грунтовке». В Мамско-Чуйском районе половина местных дорог – с твёрдым покрытием, но все без исключения (общей длиной 46 км) не соответствуют нормативным требованиям. Такая дорожная беда характерна как для Севера, так и для других районов. В Тулуне из 265 км треть имеют не просто твёрдое, а усовершенствованное покрытие, но все эти километры не дотягивают до нормы. Немногим лучше обстоят дела в Нижнеилимском, Нижнеудинском, Усть-Удинском районах: там 94-95% дорог далеки от нормального состояния. В областном центре «грунтовка», разумеется, отсутствует, 57% дорог имеют усовершенствованное покрытие, при этом 61% общей протяжённости местных дорог не соответствует нормативным требованиям.

Единственный район области, где такой проблемы нет, – Зиминский. В Заларинском районе «ненормальны» 10% местных дорог, в Киренском и МО г. Бодайбо и района – 19–22%.

Не всегда в подобающем состоянии находятся и объекты дорожного сервиса, инженерные сооружения. Половина мостов и путепроводов на дорогах местного значения – деревянные, не отвечающие современным требованиям по грузоподъёмности.

Состояние путей сообщения, их эксплуатационные качества во многом определяются своевременностью и регулярностью проведения ремонтных работ. При сокращающейся численности работников это тоже становится проблемой.

Говорят, нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью. Оттого и происходят аварии. Из всех дорожно-транспортных происшествий 42% случается из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог.

Аварийность на автотранспорте в Приангарье в 2015 году по сравнению с предыдущим снизилась на 2,8%, но остаётся довольно высокой – на 100 тыс. населения 138,6 ДТП (по России – 125,3, в Сибирском федеральном округе – 136,0).

Наиболее аварийными, в связи с интенсивностью движения, являются трассы федерального значения. На каждые 100 километров федеральных дорог в регионе за 9 месяцев текущего года пришлось по 20 ДТП (в 10 раз больше, чем на иных дорогах).

В самых аварийных местах предусмотрено обустройство барьерными ограждениями. В 2015 году на участках дороги Братск – Усть-Илимск установлены ограждения на протяжении 499 метров. Подвергся реконструкции участок дороги Иркутск – Листвянка (8–12 км), где за последние три года регистрировалось от 3 до 5% ДТП с пострадавшими (от общего числа ДТП, зарегистрированных на областных автодорогах). В рамках реконструкции выполнены работы по строительству двух путепроводов, освещению и устройству барьерных ограждений. Продолжались эти работы и в 2016 году.

Объём дорожного строительства меняется по годам и далёк от желаемого. Ежегодно сдаётся в эксплуатацию от 43 до 74 км новых автодорог с твёрдым покрытием. Однако среди них порой преобладают щебёночные и гравийные.

В 2016 году на строительство сельских дорог в Иркутской области Росавтодор направил 85 млн рублей. Строительство современных дорог на селе должно способствовать развитию сельских территорий, их экономической самостоятельности, развитию малого и среднего предпринимательства.

Предыдущая сельхозперепись (2006 год) показала, что внутрихозяйственные дороги с твёрдым покрытием имели только 57% крупных и средних сельхозорганизаций и 29% малых. Не все сельхозпроизводители имели связь по автодороге с твёрдым покрытием с райцентром или сетью магистральных путей сообщения. Недавно прошедшая новая перепись после обобщения итогов покажет, насколько изменилась ситуация.

Региональная программа «Развитие автомобильных дорог в Иркутской области на 2015–2022 годы» предусматривает ввод в эксплуатацию около 500 км.

Инфраструктурная неразвитость сдерживает экономическое развитие, в частности освоение давно открытых месторождений полезных ископаемых. В соответствии со стратегией развития области до 2030 года должна быть обеспечена круглогодичная автодорожная связь всех районов Приангарья с сетью автомобильных дорог общего пользования и административным центром региона. Пока же она отсутствует в Мамско-Чуйском, Катангском, Киренском и Бодайбинском районах (нет дорог общего пользования).

Многие из федеральных и региональных дорог проходят по территории городов и населённых пунктов, что замедляет движение транспорта и провоцирует аварийные ситуации. Для перераспределения транзитных потоков, уменьшения транспортной нагрузки городов необходимо строительство обходов. Отсутствуют обходы городов Братск, Нижнеудинск, Тулун, Усолье-Сибирское, Слюдянка.

В числе наиболее крупных инвестиционных проектов в стратегии названы сооружение дороги «Вилюй», транспортного обхода города Усолья-Сибирского, реконструкция дорог Тайшет – Чуна – Братск, Киренск – Казачинское, Таксимо – Бодайбо, Жигалово – Казачинское, Иркутск – Оса – Усть-Уда и других. Задумано также формирование двух региональных транспортных коридоров, западного и восточного, которые соединятся участком дороги Усть-Кут – Магистральный.