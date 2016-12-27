+ добавить комментарий

В частные руки

Дом Кузнеца и Дворец труда в Иркутске будут приватизированы в 2017 году

Автор: Максим Гурин

Два старинных каменных здания Иркутска – дом Кузнеца и Дворец труда (Облсовпроф) – планируется выставить на продажу в 2017 году. Областные власти, которые владеют этими объектами, находящимися сегодня в плачевном состоянии, объявили, что на их содержание и приведение в порядок средств в бюджете нет. Таким образом, после завершения оценки данное имущество будет выставлено на торги.

Здание в центре Иркутске, являющееся памятником, находится в аварийном состоянии и будет продано Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Историческое здание в Иркутске по улице Дзержинского, известное среди иркутян как дом Кузнеца, ветшает и разрушается не только снаружи (обваливаются красивые декоры на фасадах стен, разбито крыльцо). Внутри осыпается штукатурка, в неприглядном состоянии окна, потолок. Здание как будто после экстренной эвакуации: этажи, где раньше размещались ведомства областного правительства (жилнадзор), сегодня пустуют. Усиливают эффект запустения наполовину демонтированные электроосвещение и санузлы.

– У нас есть ряд неиспользуемых объектов, но не потому, что мы такие расточительные, а потому, что состояние объектов по элементарным санитарным нормам не позволяет их использовать для размещения органов госвласти, – прояснил ситуацию министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко.

И если чиновникам, занимавшим дом Кузнеца, пристанище найдено (так, например, жилнадзор переехал в здание по улице Поленова), то судьба самого дома под большим вопросом. Привести в порядок один из ключевых для исторического центра Иркутска объектов сегодня нет возможности: он является собственностью Иркутской области, но денег на спасение здания в региональном бюджете нет. «У нас ряд объектов, отнесённых к объектам культурного значения, находится в аварийном состоянии. Они требуют больших затрат на реставрацию или реконструкцию», – рассказал Сухорученко о ситуации с домом Кузнеца на заседании комиссии по контрольной деятельности ЗС.

Чтобы выйти из положения, правительство Иркутской области решило выставить здание на продажу. Объект будет внесён в областной план приватизации имущества на 2017 год. Как объявил Владислав Сухорученко, поправки в план приватизации в этой части уже готовы. Однако представить их на утверждение в региональный парламент минимущества до конца 2016 года не успело «по техническим причинам».

Кроме дома Кузнеца регион решил продать и другой «умирающий» объект – по адресу: Ленина, 13. Это каменное историческое здание – Дворец труда, где раньше располагался театр юного зрителя имени Вампилова, а теперь часть его занимает Облсовпроф. Объект был передан региону из федеральной собственности и тоже считается аварийным, отметил министр имущественных отношений.

Сумму, которую рассчитывает выручить от приватизации Иркутская область, в минимущества пока не называют. На вопрос «Конкурента», во сколько оценены объекты, первый замминистра Александр Курбатов сообщил, что экспертная оценка ещё не проведена. «Она будет сделана позже. Оценка считается действительной только полгода, поэтому мы не торопимся», – пояснил он.

Зато в областном правительстве найдено, куда потратить пока не вырученные деньги. Вложить их планируется в другое здание-долгострой, где в будущем можно «поселить» региональные ведомства. Обслуживанием объекта, по задумке минимущества, займётся управляющая компания. На достройку потребуется около трёх лет, считает Сухорученко.

– Есть общая позиция правительства. Деньги от приватизации дома Кузнеца и здания по Ленина, 13, пойдут на объект незавершённого строительства. Это картографическая фабрика (комплекс из двух зданий на пересечении улиц Красноказачьей и Советской), переданная из федеральной собственности в региональную. Там на 12 тысячах квадратных метров можно разместить органы госвласти. Мы провели предварительное техническое обследование конструкции. Первоначальная экспертиза подтвердила, что каркас здания и фундамент в работоспособном состоянии, – рассказывает глава минимущества.

Возможность не продавать два исторических здания Иркутска, а отремонтировать их и начать сдавать в аренду по коммерческим ценам сейчас в облправительстве не рассматривается. Капитальные инвестиции в дом Кузнеца и Дворец труда в разы превысят стоимость арендной платы, которую потенциально можно будет получать, считает Сухорученко.

В контексте

Региональная Контрольно-счётная палата проверила, как распоряжается областным госимуществом правительство Иркутской области. По данным КСП, 935796,62 кв. м (около 605 объектов недвижимости), принадлежащие Иркутской области, расположены в Иркутске. Из них 27271,1 кв. м сегодня не используется. Причём большая часть такого неиспользуемого имущества, находящегося в оперативном управлении, приходится на минимущества и облздрав. Ещё 54833,6 кв. м в безвозмездном пользовании у сторонних организаций.

Больше всего государственных «квадратов» передано в безвозмездное пользование службой по охране объектов культурного наследия и, опять же, минимущества Иркутской области. 8463,3 кв. м используются органами власти и сторонними организациями без оформления документов. Аудиторы КСП отметили, что наибольший объём площадей, которые эксплуатируются без договоров аренды, – почти 90% – приходится на управление делами губернатора Иркутской области и правительство региона.

Однако региональные органы госвласти не только предоставляют в аренду или вовсе без договорных отношений квадратные метры в собственных помещениях, но и сами снимают помещения, чтобы обеспечить рабочие места собственным сотрудникам. В общей сумме годовые затраты на аренду, которые компенсируются из бюджета Иркутской области, составляют 700,2 млн рублей.