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Две заявки поданы на участие в аукционе по Сухому Логу

Автор: ПРАЙМ

Заявки на разработку Сухого Лога подали две компании – «СЛ Золото» (СП «Ростеха» и «Полюса») и «Золото Бодайбо», залог в размере 8,5 миллиарда рублей от каждой компании поступит в бюджет в первой половине января, сообщил глава Минприроды Сергей Донской.

Аукцион по крупнейшему в РФ золоторудному месторождению назначен на 26 января. Приём заявок продлится до 28 декабря.

«У нас подали заявки две компании, «СЛ Золото» и «Золото Бодайбо»... Пока заключён договор о залоге. Залог будет внесён в первой половине января, деньги должны поступить в бюджет. Залог в размере разового платежа – 8,5 миллиарда», – сказал Донской.

Учредителями «СЛ Золото» стали АО «Полюс», входящее в ПАО «Полюс», и структура «Ростеха» РТ-ГР. «Полюсу» принадлежит 51% в СП, «Ростеху» – 49%. Ранее СМИ сообщали, что ООО «Золото Бодайбо» создали Ибрагим Паланкоев, которого связывают с Сулейманом Керимовым, и структура ВТБ.

Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1953 тонны, серебра – 1541 тонну, забалансовые запасы золота – 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Об интересе к месторождению ранее заявляли «Полюс», ГК «Ростех», Polymetal, Nordgold, Kinross, «Высочайший».