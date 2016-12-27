Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 27 декабря 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Две заявки поданы на участие в аукционе по Сухому Логу

Автор: ПРАЙМ

Заявки на разработку Сухого Лога подали две компании – «СЛ Золото» (СП «Ростеха» и «Полюса») и «Золото Бодайбо», залог в размере 8,5 миллиарда рублей от каждой компании поступит в бюджет в первой половине января, сообщил глава Минприроды Сергей Донской.

Аукцион по крупнейшему в РФ золоторудному месторождению назначен на 26 января. Приём заявок продлится до 28 декабря.

«У нас подали заявки две компании, «СЛ Золото» и «Золото Бодайбо»... Пока заключён договор о залоге. Залог будет внесён в первой половине января, деньги должны поступить в бюджет. Залог в размере разового платежа – 8,5 миллиарда», – сказал Донской.

Учредителями «СЛ Золото» стали АО «Полюс», входящее в ПАО «Полюс», и структура «Ростеха» РТ-ГР. «Полюсу» принадлежит 51% в СП, «Ростеху» – 49%. Ранее СМИ сообщали, что ООО «Золото Бодайбо» создали Ибрагим Паланкоев, которого связывают с Сулейманом Керимовым, и структура ВТБ.

Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1953 тонны, серебра – 1541 тонну, забалансовые запасы золота – 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Об интересе к месторождению ранее заявляли «Полюс», ГК «Ростех», Polymetal, Nordgold, Kinross, «Высочайший».

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Ресурсы

Две заявки поданы на участие в аукционе по Сухому Логу

Заявки на разработку Сухого Лога подали две компании – «СЛ Золото» (СП «Ростеха» и «Полюса») и «Золото Бодайбо», залог в размере 8,5 миллиарда рублей от каждой компании поступит в бюджет в первой половине января, сообщил глава Минприроды Сергей Донской. ...

27.12.2016, Конкурент
Ресурсы

Алмазная лихорадка

Голубые, жёлтые и даже самые редкие и дорогие – розовые. Алмазы в Иркутской области находили в годы советской геологоразведки. Находят и сейчас: в частных коллекциях отдельных компаний насчитывается до 200 иркутских кристаллов. Всего в регионе, по статистике...

06.12.2016, Конкурент
Ресурсы

«Цель – экономия»

Ангарский каскад ГЭС продолжит работать в условиях маловодья

Иркутская ГЭС ещё минимум полгода будет работать с самыми низкими сбросными расходами. Это обстоятельство определяет функционирование остальных ступеней Ангарского каскада. Несмотря на то что в 2016 году маловодье в бассейне Байкала оказалось...

11.11.2016, Сибирский энергетик
Ресурсы

У «Петромира» новый хозяин

Геннадий Тимченко продал 50% компании «Петромир», обладающей лицензией на Ангаро-Ленское газовое месторождение. Покупателем стал «АМК Холдинг» Александра Кропоткина, об участии которого в нефтегазовых проектах ранее не было известно, сообщает РБК. ...

01.11.2016, Конкурент
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Фоторепортажи

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний


Адреса и телефоны дворцов культуры на сайте

казань ортопедический матрас купить

самое сильное средство от облысения у мужчин
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний