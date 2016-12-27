Цифры

Автор: ИА «Сибирские новости»

657,784 млн рублей

получит бюджет Иркутской области на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между регионами в 2017 году субвенций на эти цели. Как сообщается в документах российского правительства, всего на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 31,609 млрд рублей.

Напомним, в этом году регион получил 675,281 млн рублей. Объём субвенции для Иркутской области неоднократно повышался.

54 млн рублей

поступит в бюджет Иркутской области в качестве единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2017 году.

В правительстве РФ подписано распоряжение о распределении между регионами межбюджетных трансфертов на эти цели в размере 3,2 млрд рублей.

«В 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере одного миллиона рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, или рабочий посёлок, или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта федерации», – сообщается в документах российского правительства. Речь идёт о реализации федеральной программы «Земский доктор». Принятые меры позволят дополнительно трудоустроить около 5 тыс. врачей.

Такие выплаты финансируются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования из бюджета федерального фонда ОМС, и средств региона в соотношении соответственно 60% и 40%.

29 объектов

были введены в эксплуатацию в 2016 году Упрдор «Прибайкалье».

Предприятие заключило государственные контракты на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений по 36 объектам. Из них семь объектов переходят на 2017 год. Всего за текущий год в нормативное состояние приведено 246 км автодорог и 676 п. м искусственных сооружений.

Самый большой объём работ выполнялся в этом году на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь». Работы прошли в Тайшетском, Нижнеудинском, Зиминском, Заларинском, Черемховском, Ангарском и Усольском районах, а также в Усолье-Сибирском.

В ходе капитального ремонта на 42 км была заменена дорожная одежда с применением технологии холодного ресайклинга, выполнено двухслойное покрытие: нижний слой из асфальтобетона и верхний слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Применение такой технологии позволяет увеличить межремонтные сроки, отмечается в сообщении предприятия. Для повышения безопасности дорожного движения на участке капитального ремонта установили металлическое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Кроме того, в рамках восстановления системы водоотвода выполнены работы по ремонту и замене водопропускных труб.

Также на двух участках (1646 – 1653 км и 1763 – 1768 км) были выполнены работы по устройству дополнительной полосы «на подъём» для движения большегрузного автотранспорта. Такие полосы позволяют сохранить оптимальный скоростной режим и способствуют снижению аварийности. В ходе ремонта на 23 км было восстановлено изношенное покрытие,

на 67 км устроены слои износа и выполнена поверхностная обработка. Всего Упрдор «Прибайкалье» обслуживает три федеральные магистрали протяжённостью более 1,5 тыс. км.