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Сибирский энергетик: 30 декабря 2016

Экономика

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Станет по рублю

Автор: Евгений Михайлов

Служба по тарифам Иркутской области установила цену электричества для населения. Стоимость киловатт-часа для населения Иркутской области превысит один рубль. По приказу службы по тарифам региона с 1 июля 2017 года она будет увеличена до 1,01 рубля. В сопоставимых пределах – примерно на 4% – вырастет и цена электроэнергии для жителей сельских населённых пунктов, а также дифференцированный тариф, который зависит от времени суток.

В настоящее время для тех, кто проживает в городах, киловатт-час стоит 97 копеек. В деревнях и посёлках (либо приравненных к ним населённых пунктах) его цена составляет 67,9 копейки, но через полгода она будет увеличена до 70,7 копейки.  Повышение коснётся и многоставочных тарифов, которые действуют для потребителей, установивших специальные приборы учёта. Так, в дневной зоне (с 7 до 23 часов) электричество подорожает с 1,116 до 1,162 рубля за кВт-ч, в ночной (всё остальное время суток) – с 64,5 до 67,2 копейки за кВт-ч. Если тариф дифференцирован по трём временным зонам, то цена киловатт-часа с 7 до 10 часов и с 17 до 21 часа вырастет с 1,261 до 1,313 рубля, с 10 до 17 часов и с 21 до 23 часов – с 97 копеек до 1,01 рубля, в остальные часы – с 64,5 до 67,2 копейки. 

Дифференцированный тариф действует и в сельских населённых пунктах. В дневной зоне он будет увеличен с 78,1 до 81,3 копейки за кВт-ч, в ночной – с 45,2 до 47,1 копейки за кВт-ч. Рост предусмотрен и в отношении тарифов, дифференцированных по трём временам суток. В пиковой зоне киловатт-час с 1 июля будет стоить 91,9 копейки вместо 88,3, в полупиковой – 70,7 копейки вместо 67,9, в ночной – 47,1 копейки вместо 45,2. Тарифы для населения распространяются и на тех потребителей, которые к нему приравнены: гаражные кооперативы и владельцев одиночных гаражей, садоводческие или дачные некоммерческие объединения, содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации, энергосбытовые компании, поставляющие электричество физическим лицам, управляющие организации и товарищества собственников жилья, воинские части. 

 

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