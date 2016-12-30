«У угля есть будущее»

Автор: Мария Никульшеева

ООО «Компания «Востсибуголь» планирует в 2017 году работать над внутренней эффективностью и наращивать долю экспорта. В этом году КВСУ отгружено на экспорт 1 млн тонн угля – в Китай и Японию, что позволило частично закрыть выпадающий внутренний спрос на продукцию. Компания намерена продолжить диверсификацию поставок топлива и в следующем году. 21 декабря руководство компании подводило предварительные итоги 2016 года.

В компании «Востсибуголь» своё развитие в первую очередь связывают с наращиванием экспортных поставок Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Всё плохое

позади

– Для компании уходящий год был наиболее успешным начиная с 2012-го – рекордного по объёмам выручки, производственным показателям, – такой вступительной речью открыл итоговую пресс-конференцию генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Евгений Мастернак. – Не берусь судить о долгосрочности тренда роста цен, который мы наблюдаем, но дно кризиса мы прошли. По объёмам ещё не достигли показателей 2012 года, но мы уже гораздо больше готовы к текущим реалиям, чем раньше. Провели оптимизацию по численности, количеству техники, привыкли гораздо более экономно жить.

Глава компании напомнил журналистам, что последние несколько лет угольный бизнес – и российский, и мировой – переживал непростые времена: запуск Богучанской ГЭС и изменение энергетического баланса в Восточной Сибири, снижение экспорт­ных цен, аномально тёплые зимы в регионе. Кроме того, из-за резкого скачка цен на доллар компания была заблокирована в приобретении импортного оборудования. «Мы сразу почувствовали последствия этих факторов, которые как-то одномоментно сыграли, – отметил Мастернак. – Мы вынуждены были идти на очень тяжёлые меры, выводить целые блоки из работы, останавливать технику. У нас не было возможности возместить эти объёмы. Тогда компания поставила задачи по восполнению объёмов путём экспорта».

Пошли на экспорт

«Доля экспорта должна составлять в идеале половину добываемого сырья, но такого нет ни в одной российской компании. К примеру, объём добычи СУЭК в этом году перешагнёт 100 миллионов тонн, из которых более 30 миллионов отправляют на экспорт. При этом они чувствуют себя хорошо, – поясняет Евгений Мастернак. – Мы практически лишены возможности быть самостоятельным экспортёром, поскольку работаем через трейдеров. Продавая уголь посреднику, трудно отследить его логистику. В Китай возим напрямую, через станцию в Маньчжурии, через Забайкальск. Мы стремимся увеличить объёмы, чтобы стать самостоятельным игроком, для этого требуется нарастить экспортные поставки до 2,5 – 3 миллионов тонн угля».

Как отметил заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с государственными органами Владимир Смагин, на внутреннем рынке свободных ниш нет: в течение пяти лет он сжимается. «В последнее время угольная отрасль России прирастала в основном за счёт экспорта, и на этом мы будем акцентировать развитие своего производства», – сказал он.

В 2015 году «Востсибуголь» отправил на экспорт в Китай и страны АТР (в первую очередь в Японию) 1 млн тонн угля. В 2016 году – столько же. «Это уже не удача, а система, – отметил генеральный директор «Востсибугля». – И в следующем году мы планируем долю экспорта увеличивать путём вовлечения новых месторождений: прежде всего это проект отработки Кирбинских участков Бейского месторождения в Хакасии. Это для нас важное стратегическое событие».

– Нужно диверсифицировать в целом всю деятельность компании, – сказал заместитель генерального директора Владимир Смагин. – Если ранее мы были, по сути, «топливным цехом» для «Иркутскэнерго», то сейчас эту ситуацию пытаемся изменить. Однако на существующей минерально-сырьевой базе сделать это достаточно сложно. Актив в Хакасии мы считаем наиболее перспективным с точки зрения экспортного потенциала. Развитию экспортного направления благоприятствуют и сложившиеся сегодня цены на уголь. Ещё вчера цены были на самом дне, мы говорили, что дальше некуда. Потом произошло… не чудо, конечно, но наши уважаемые китайские партнёры, которые добывают порядка 4 миллиардов тонн угля в год, очень серьёзно снизили объёмы. Тем самым раскачали рынок – цена поднялась и пока держится.

Два Кирбинских участка на Бейском месторождении в Республике Хакасия, которые являются наиболее экспортно-ориентированными, планируется осваивать в два этапа. Первые два года добыча составит по 150 тыс. тонн угля, с выходом на проектную мощность, к началу 2020-х годов, – до 4 млн тонн.

Владимир Смагин подчеркнул, что обороты реализации Зашуланского месторождения в Забайкалье несколько снизились. «Прорывного пути там не получится, будет эволюционное развитие, – сказал он. – Качество угля на участке хорошее, но инфраструктурные условия, а также спад потребности Китая в угле сдерживают быстрое развитие проекта. Это сложный инфраструктурный проект: там нет ни линий электропередачи, ни железной дороги. Есть только автомобильная дорога, которая соединяет район с внешним миром. Сегодня выполняем предпроектные проработки по возможности строительства там автодороги протяжённостью более 100 км».

В пределах области

Руководство компании озвучило планы по реализации проекта отработки нового участка на Мугунском месторождении в Тулунском районе. «Южный геологический блок» имеет лучшие качественные характеристики по сравнению с другими блоками, отрабатываемыми сейчас. Специалисты указывают в первую очередь на показатели серности и низкий коэффициент вскрыши.

– Южный блок – около 120 миллионов тонн запасов, из них мы планируем освоить 40 миллионов для того, чтобы снизить стартовые платежи, – прокомментировал Мастернак. – Первый уголь планируется получить там в 2019 году. Уже в следующем году будут произведены геолого-разведочные работы, чтобы подтвердить качество. Кроме того, там планируется смена самой схемы транспортировки угля.

На данном участке компания намерена построить усреднительный угольный склад. Для того чтобы из разных забоев везти уголь разного качества, доводить его до необходимых кондиций и уже в готовом виде доставлять «Иркутскэнерго».

В 2017 году будет реализован ещё один масштабный проект по перемещению трёх экскаваторов, два из которых шагающие, на Жеронский, Ирбейский и Головинский разрезы. Такое перераспределение сил для угледобывающего предприятия можно назвать стратегическим решением. За счёт этого удастся снизить себестоимость добычи в отдельных случаях до 20%. Увеличится также конкурентоспособность угля КВСУ. Суммарная стоимость проекта оценивается в 200 млн рублей.

В планах компании в наступающем году продолжить мероприятия по по­иску нового участка в Черемховском районе для улучшения сырьевой базы. Евгений Мастернак рассказал, что в 2016 году завершился второй этап модернизации оборудования Касьяновской обогатительной фабрики в Черемховском районе. «Компания существенно улучшила основной показатель на фабрике – процент выхода концентрата: с 2010 года рост суммарно составил более 5%. Сейчас начали ремонт производственных помещений и приведение их в современное состояние», – резюмировал Евгений Мастернак.

В будущее угольного бизнеса руководители «Востсибугля» смотрят позитивно: «После Парижского климатического саммита все заговорили об экологической ситуации. Тот же Китай взял направление на альтернативную энергетику. Но мы понимаем, что альтернативная энергетика никогда не сможет заместить выбывающие угольные мощности. У угля есть будущее».