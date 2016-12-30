Rambler's Top100
rss       
 

Сибирский энергетик: 30 декабря 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Точное попадание

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

В этом году общая сумма штрафов, наложенных на провинившихся подрядчиков, которые выполняли контракты по реализации региональной программы капремонта, составила около 9,8 млн рублей, или около 9,5% стоимости всех проведённых на объектах работ. Эти деньги планируется перевести в особую категорию и направлять на устранение недочётов в уже отремонтированных многоквартирных домах, если это позволяют гарантийные обязательства.

Между тем с нового года требования для компаний, осуществляющих работу по проведению капремонта, будут ужесточены. Теперь после трёх неустранённых предписаний о нарушениях недобросовестного контрагента будут заносить в «чёрный список». 

Так, например, в этом году одному из предприятий-подрядчиков было вынесено около полусотни предписаний. Впрочем, это не помешало ему в этом году снова попасть в предотбор для выполнения работ в рамках областного капремонта на будущий год. «Компания попадёт на торги, но если она их выиграет, мы при первом же нарушении примем максимальные санкции, в том числе внесение в «чёрный список», – рассказывает гендиректор Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области Денис Быков. – А на её место придёт компания, которая заняла второе место в торгах».

Но даже в самом фонде опасаются, будет ли кем на самом деле в случае необходимости заменить нерадивых подрядчиков. В прошлом году капитальный ремонт многоквартирных домов выполняли всего около трёх десятков разных компаний. 

– Мы потеряли строительные компании, которые могут работать в этом сегменте качественно, – сетует Быков. –  В какую организацию ни постучись – отсутствие кадров, производственной базы и так далее. Не было постоянного заказа – программа капремонта существует только два года. Кроме этого у нас насчитывается семь предметов торгов, включая проектирование, стройконтроль или, например, ремонт домов-памятников. По каждому виду работ проводятся отдельные торги, и это затягивает сроки выполнения. 

По словам Быкова, уже к концу года планируется провести около 30% торгов от объёма планов на будущий год  на сумму около 430 млн рублей.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

ЖКХ

Трёхкратное увеличение

Ремонт 342 многоквартирных домов запланирован в Иркутской области в будущем году в рамках региональной программы капремонта. Это на 200% больше по отношению к показателям уходящего года, когда было отремонтировано 145 жилых зданий на сумму около миллиарда рублей. Всего в региональной программе Фонда капремонта числится...

30.12.2016, Сибирский энергетик
ЖКХ

Станет по рублю

Служба по тарифам Иркутской области установила цену электричества для населения. Стоимость киловатт-часа для населения Иркутской области превысит один рубль. По приказу службы по тарифам региона с 1 июля 2017 года она будет увеличена до 1,01 рубля. В сопоставимых пределах – примерно на 4% – вырастет и цена электроэнергии...

30.12.2016, Сибирский энергетик
ЖКХ

Точное попадание

В этом году общая сумма штрафов, наложенных на провинившихся подрядчиков, которые выполняли контракты по реализации региональной программы капремонта, составила около 9,8 млн рублей, или около 9,5% стоимости всех проведённых на объектах работ. Эти деньги планируется перевести в особую категорию и направлять на устранение...

30.12.2016, Сибирский энергетик
ЖКХ

Защити себя сам

Общественные организации возвращаются к принципам народного контроля

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Приангарье будет проходить под контролем активистов регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, потребительского рынка и услуг. На эти цели некоммерческая организация получила грант президента...

19.12.2016, Сибирский энергетик
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Фоторепортажи

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний


Телефоны детских садов на интернет портале

Матрас Benartti Classic Max TFK выгодно

проффессиональное интенсивное лечение для волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний