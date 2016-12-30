Точное попадание

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

В этом году общая сумма штрафов, наложенных на провинившихся подрядчиков, которые выполняли контракты по реализации региональной программы капремонта, составила около 9,8 млн рублей, или около 9,5% стоимости всех проведённых на объектах работ. Эти деньги планируется перевести в особую категорию и направлять на устранение недочётов в уже отремонтированных многоквартирных домах, если это позволяют гарантийные обязательства.

Между тем с нового года требования для компаний, осуществляющих работу по проведению капремонта, будут ужесточены. Теперь после трёх неустранённых предписаний о нарушениях недобросовестного контрагента будут заносить в «чёрный список».

Так, например, в этом году одному из предприятий-подрядчиков было вынесено около полусотни предписаний. Впрочем, это не помешало ему в этом году снова попасть в предотбор для выполнения работ в рамках областного капремонта на будущий год. «Компания попадёт на торги, но если она их выиграет, мы при первом же нарушении примем максимальные санкции, в том числе внесение в «чёрный список», – рассказывает гендиректор Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области Денис Быков. – А на её место придёт компания, которая заняла второе место в торгах».

Но даже в самом фонде опасаются, будет ли кем на самом деле в случае необходимости заменить нерадивых подрядчиков. В прошлом году капитальный ремонт многоквартирных домов выполняли всего около трёх десятков разных компаний.

– Мы потеряли строительные компании, которые могут работать в этом сегменте качественно, – сетует Быков. – В какую организацию ни постучись – отсутствие кадров, производственной базы и так далее. Не было постоянного заказа – программа капремонта существует только два года. Кроме этого у нас насчитывается семь предметов торгов, включая проектирование, стройконтроль или, например, ремонт домов-памятников. По каждому виду работ проводятся отдельные торги, и это затягивает сроки выполнения.

По словам Быкова, уже к концу года планируется провести около 30% торгов от объёма планов на будущий год на сумму около 430 млн рублей.