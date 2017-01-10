+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 10 января 2017

Экономика

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«Сургутнефтегаз» остался без «подарка»

Компанию на аукционах обошли ИНК и «Роснефть»

Автор: Анна Павлова

Три нефтегазовых участка под занавес 2016 года были проданы на аукционах в Иркутской области. Два из них получила «Роснефть», один отошёл «Иркутской нефтяной компании». Не у дел остался третий игрок, составлявший им конкуренцию. Речь идёт о «Сургутнефтегазе», который заявился и был допущен сразу к нескольким аукционам.

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Самую дорогую покупку сделала «Роснефть», заплатив за Средне-Кочемский участок 763 млн рублей
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

В конце декабря в Иркутскнедра состоялись три из семи объявленных на этот месяц аукционов по углеводородным объектам.

– Не состоялись торги по трём участкам, на которые не поступило ни одной заявки. Кроме того, пришлось отменить торги по Чайкинскому, так как один из двух претендентов не был допущен к аукциону – не выполнил необходимые требования при подаче заявки, – объяснили в отделе лицензирования Иркутскнедра.

Продать удалось, причём достаточно выгодно, Средне-Кочемский участок. При стартовой цене 115 млн рублей он отошёл НК «Роснефть». Компания заплатила за него 763 млн рублей. Торги за участок перевалили за сотый шаг аукциона. Среди других игроков, претендовавших на объект, оказались «Сургутнефтегаз» и региональная «Иркутская нефтяная компания».

Участок Средне-Кочемский (площадь 5277,9 кв. км) находится на территории Катангского района. У восточной границы участка, на правом берегу реки Нижней Тунгуски, расположен единственный ближайший населённый пункт – село Хамакар. Местное население в основном занято охотничьим промыслом. Инфраструктура участка не развита. Дорожная сеть отсутствует. В 60 км юго-западнее участка находится районный центр Ербогачён. Трасса ВСТО проходит в 270 км от участка недр.

Основные характеристики нового актива «Роснефти» выглядят следующим образом. Нефть оценена по категории С3 (перспективные ресурсы) – 480 млн тонн, Д1 и Д2 (прогнозные ресурсы) – 51,5 и 2,1 млн тонн соответственно. Газ по Д1 и Д2 составляет 45,3 и 1,4 млдр куб. метров.

Геофизические исследования на Средне-Кочемском участке до 2012 года выполнялись «Иркутскгеофизикой». Глубоким бурением Средне-Кочемский участок изучен слабо. Так, в 2012 году в центральной его части было завершено строительство параметрической скважины № 251 «Среднекочемская». Она вскрыла кристаллический фундамент на глубине 2998,9 м. Но при бурении и испытании притоков не получено. 

Неплохими оказались результаты торгов и за Хамакарский участок. Он соседствует со Средне-Кочемским – также находится на территории Катангского района. К аукциону были допущены такие крупные игроки, как «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», но они уступили этот актив «Иркутской нефтяной компании». Последней покупка обошлась в 244,49 млн рублей.

Нефть по категории Д1 здесь составляет 47,1 млн тонн, по Д2 – 0,6 млн тонн; газ по Д1 – 32,8 млрд куб. метров, по Д2 – 0,3 млрд куб. метров.

С точки зрения инфраструктуры объект тоже выглядит малопривлекательным. Дорожная сеть отсутствует. В 55 км юго-западнее участка находится районный центр – посёлок Ербогачён, через который проходит автозимник сообщением Усть-Кут – Мирный. Основным средством сообщения является воздушный транспорт. Кроме того, в пределах Хамакарского участка нет скважин глубокого бурения. 

Третий объект – Мархаянский участок – в ходе торгов также приобрела «Роснефть». Обошёлся он бюджету НК в 714 млн рублей (стартовая цена – 16,2 млн), рассказали в Иркутск­недра. Мархаянский также находится в Катангском районе. Но по итогам его изучения на баланс поставлены только прогнозные ресурсы. Нефть по Д1 и Д2 составляет 38,5 и 0,4 млн тонн, газ по Д1 – 26,8 млрд куб. метров, по Д2 – 0,2 млрд куб. метров. В период 2012–2014 годов в рамках госконтракта на Мархаянской площади работала «Сибнефтегеофизика», в том числе она проводила высокоточные гравиметрические работы по сейсмопрофилям. В пределах Мархаянского участка недр скважин глубокого бурения нет.

Напомним, в конце 2015 года ИНК и «Роснефть», которые сделали приобретения нынче, также боролись за лицензии. Тогда «Иркутской нефтяной компании», чтобы заполучить желаемый объект – участок Верхненепский северный, пришлось выложить полмиллиарда. Участок также не имел ни инфраструктуры, ни разведанных запасов по С1 или С2. Председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов сообщил тогда, что покупка для него имеет стратегическое значение: участок находится вблизи уже имеющихся у ИНК объектов недропользования, на которых ведётся работа.

Между тем третий претендент на ресурсы, допущенный сразу к трём декабрьским  аукционам в 2016 году, остался без приобретений. Однако любопытен сам факт появления «Сургутнефтегаза» в качестве участника аукционов за право пользования углеводородами в Иркутской области. Как ранее писала наша газета, «Сургутнефтегаз» уже сдал несколько лицензий, приобретённых на торгах в Иркутскнедра, так как посчитал их бесперспективными. На оставшихся же объектах работы фактически не велись. В самой компании объяснять такое охлаждение интереса к участкам в Иркутской области отказались. А вот эксперты в нефтегазовой отрасли предположили, что это явная тенденция, означающая, что игрок уходит из региона. «Скорее всего, «Сургутнефтегаз» ещё подержит какое-то время оставшиеся лицензии на участки, которые граничат с Якутией (там находятся основные серьёзные активы компании), а потом и их сдаст государству», – предположил доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр Поспеев.

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